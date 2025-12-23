Melcochita defiende a JB y le dice ‘envidioso’ a Alfredo Benavides: “No se va a comparar con su hermano”

Melcochita cuestiona a Alfredo Benavides por hablar de JB: “No me parece”. Infobae Perú / Captura: x

Las recientes tensiones públicas entre los hermanos Jorge Benavides y Alfredo Benavides siguen generando reacciones en el mundo del espectáculo, y esta vez fue Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, quien no dudó en expresar una postura firme y directa.

El experimentado humorista cuestionó duramente las declaraciones de Alfredo Benavides, quien había manifestado su incomodidad por la salida de su hermano del canal ATV para iniciar una nueva etapa en Panamericana Televisión.

Para Melcochita, las palabras de Alfredo no solo fueron innecesarias, sino que también reflejarían un sentimiento que, según él, no debería existir entre hermanos: la envidia.

“Un hermano no puede hablar esas cosas, no me parece”, señaló el sonero al referirse a los cuestionamientos de Alfredo hacia JB. Lejos de suavizar su opinión, el cómico fue más allá y dejó abierta la posibilidad de que detrás de esas críticas exista un trasfondo emocional.

“¿Si siento que es por envidia que Alfredo habla de Jorge? Debe ser, pero un hermano no debe envidiar al otro, debe alegrarse”, expresó a Trome, dejando clara su desaprobación ante el conflicto expuesto públicamente.

Las declaraciones de Pablo Villanueva se dieron en un contexto marcado por cambios importantes en la televisión peruana. La salida de Jorge Benavides de ATV, tras años liderando el exitoso espacio humorístico ‘JB en ATV’, no pasó desapercibida. Su llegada a Panamericana Televisión fue anunciada oficialmente durante la preventa 2025, realizada la noche del 2 de diciembre, convirtiéndose en una de las sorpresas más comentadas del evento.

Melcochita llena en elogios a Jorge Benavides

No obstante, para Melcochita, las diferencias entre ambos son evidentes, no solo en el ámbito personal, sino también en la forma en que cada uno se ha conducido a lo largo de su carrera. Al ser consultado sobre Jorge Benavides, el cómico no escatimó elogios. “Jorge es un señor de señores, su vida siempre ha sido limpia, no se mete con nadie y da un buen ejemplo al público”, manifestó, destacando la trayectoria y el comportamiento del líder humorístico.

En contraste, Melcochita dejó entrever una percepción distinta sobre Alfredo Benavides. “Alfredo ha tenido varios problemas, es más relajado, me da esa impresión y no se va a comparar con su hermano”, comentó, marcando una clara diferencia entre ambos y reforzando su postura de que las comparaciones y críticas dentro de una familia no conducen a nada positivo.

JB vuelve a Panamericana Televisión

El encargado de presentar a JB como nuevo rostro del canal fue Christian Rivero, quien pidió un fuerte aplauso para recibir al humorista. La escena estuvo cargada de emoción y simbolismo, pues significó el retorno de Jorge Benavides a la casa televisiva donde inició su carrera hace casi cuatro décadas. Visiblemente emocionado, el comediante subió al escenario y compartió un recuerdo personal que conectó con la historia de la televisión nacional.

“Estoy feliz de regresar a Panamericana… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el 84. A Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos”, dijo entre risas. Luego añadió una frase que fue celebrada por el público: “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”.

Mientras Jorge Benavides celebraba este nuevo capítulo profesional, su hermano Alfredo Benavides atravesaba un proceso distinto. El comediante reveló públicamente los motivos de su distanciamiento laboral del programa de su hermano, explicando que dejó de participar en ‘JB en ATV’ desde el mes de octubre. Según detalló, su salida no fue consecuencia de un despido ni de una pelea directa con Jorge, sino de una situación personal que lo afectó profundamente.

Alfredo Benavides revela motivo de distanciamiento con JB

En una entrevista concedida a Magaly TV La Firme, Alfredo explicó que atravesó un conflicto con una tercera persona del elenco, lo que le generó estrés y malestar emocional. “No me sentí respaldado familiarmente… Me resentí, efectivamente. Pero yo siempre he estado en los momentos más difíciles por mi familia. Esto sí lo puedo asegurar”, afirmó, evidenciando el impacto que tuvo esta experiencia en su decisión de alejarse.

El humorista fue enfático en aclarar que su ausencia del programa fue una decisión personal. “Yo dejé de venir al programa desde octubre, no me despidieron. Fue un tema netamente personal”, señaló, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el episodio que originó su alejamiento. Estas declaraciones avivaron la discusión pública sobre la relación entre ambos hermanos y el manejo de los conflictos dentro de un entorno familiar y laboral.

Pese a la tensión inicial, Alfredo Benavides aseguró que la relación con Jorge ha mejorado con el paso del tiempo. “Las asperezas con mi hermano ya han sido limadas y actualmente la relación se encuentra en buenos términos”, puntualizó, intentando poner paños fríos a una situación que ya había tomado relevancia mediática.

