Entradas gratis al Parque de las Leyendas: conoce qué grupos tienen el pase libre

El Parque de las Leyendas acoge un gran ejemplar de animales - Créditos: Municipalidad de Lima.

El Parque de las Leyendas anunció un programa especial para dar la bienvenida al año 2026, posicionándose como uno de los principales espacios de recreación y aprendizaje en Lima. Con sedes en San Miguel y Huachipa, el emblemático zoológico ofrecerá entradas gratuitas, pero a ciertos grupos.

Esta medida refuerza el compromiso del parque con la educación ambiental y la integración social, expandiendo oportunidades para sectores que históricamente han enfrentado barreras para participar en este tipo de propuestas.

Uno de los ejes de la iniciativa es la gratuidad total para personas con discapacidad, quienes podrán ingresar acompañados por un asistente, presentando el carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Con sedes en San Miguel y Huachipa, el parque se destaca por ofrecer espacios educativos, recreativos y culturales para visitantes de todas las edades - Créditos: Andina.

Este beneficio estará vigente durante todo 2026, sin limitaciones de calendario ni horarios, lo que facilita el ingreso al zoológico. El objetivo es asegurar la inclusión plena y el acceso equitativo a experiencias educativas y recreativas de calidad.

Además, los guías oficiales que desarrollan actividades turísticas en el recinto también tendrán pase libre al presentar la credencial vigente, expedida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o por las autoridades regionales competentes.

De esta manera, el parque reconoce el valor de quienes difunden el patrimonio natural y cultural del Perú, y fortalece el vínculo entre el zoológico y los sectores educativo y turístico, especialmente en temporada alta.

Otro grupo beneficiado son los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional. Portando la documentación respectiva, podrán disfrutar sin costo de todas las propuestas del parque.

Durante el primer mes del 2026, este colectivo será parte de actividades especiales como exposiciones de nacimientos, talleres culturales y muestras de tradiciones peruanas, en reconocimiento a su aporte a la sociedad. El parque los integra de manera activa a las festividades y dinámicas de integración social.

El Parque de las Leyendas recibe decenas de visitantes a diario - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas se distingue por su extensa colección de especies y ambientes representativos de la biodiversidad peruana, convirtiéndose en un espacio clave para la difusión del respeto por la naturaleza y la valoración del patrimonio nacional.

Familias, estudiantes y turistas podrán recorrer sus ambientes, acceder a propuestas lúdicas y educativas, y explorar iniciativas diseñadas para estimular la curiosidad y el sentido de pertenencia.

Para quienes deseen planificar su visita, la información sobre los requisitos para acceder gratuitamente, los grupos beneficiados y la programación de actividades se encuentra disponible tanto en las taquillas como en las plataformas digitales oficiales del parque. Esta estrategia busca ampliar la participación ciudadana y acercar a más personas a la riqueza natural y cultural que caracteriza al Parque de las Leyendas en 2026.

¿Cuánto es el precio de la entrada al Parque de las Leyendas?

Entrada para personas mayores de 13 años: 18 soles

Niños de 3 a 12 años: 10 soles

Adultos mayores desde los 60 años: 4 soles (aplica todos los días, incluidos feriados)