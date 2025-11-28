Perú

Mackeily Luján confirma romance con cantante de ‘La Gran Orquesta’: “Sí, es verdad”

La vocalista de La Bella Luz sorprendió en Magaly TV al admitir su relación con Dimas Ysla tras meses de especulaciones.

El secreto mejor guardado de la cumbia peruana finalmente salió a la luz. Mackeily Luján, conocida como la “Muñequita de Porcelana” de 'La Bella Luz’, confirmó en vivo que mantiene una relación sentimental con Dimas Ysla, integrante de La Gran Orquesta Internacional.

La revelación se dio en 'Magaly TV, La Firme’, donde la cantante no pudo esquivar más las preguntas directas de Magaly Medina.

La inesperada confesión ocurrió durante la reciente presentación de 'La Bella Luz’ en el set de Magaly Medina. Fiel a su estilo incisivo, la conductora aprovechó los rumores que circulaban desde hace meses y lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Mackeily, es cierto que tienes novio?”.

La joven artista trató primero de esquivar la situación: “Yo estoy enamorada, como siempre lo he dicho”. Sin embargo, Medina insistió: “¿Es cierto que de uno de La Gran Orquesta?”

Entre risas nerviosas y miradas cómplices, Mackeily solo respondió: “Ay… cómo averiguan”, alimentando la especulación. Pero la verdadera bomba cayó segundos después, cuando Magaly mencionó directamente el nombre del músico: “Me han dicho que de Dimas”.

Ante ello, Mackeily ya no tuvo escapatoria. La cantante respiró, sonrió y finalmente confirmó: “Bueno, sí, es verdad.”

La reacción fue inmediata: estallaron las redes, los fans celebraron, algunos se sorprendieron y otros simplemente confirmaron que “los rumores eran ciertos desde el primer día”.

Una relación que era un secreto a voces desde abril

Aunque la confesión se dio en televisión nacional, lo cierto es que para los seguidores de la cumbia esto no fue una sorpresa. Desde abril, circulaba un video viral que dejó entrever que entre Mackeily y Dimas había algo “más que amistad”.

La grabación fue registrada durante el cumpleaños de la cantante Alejandra Guerrero, donde varios artistas del ambiente compartían un momento íntimo. En medio de la celebración, Dimas Ysla —conocido por haber sido pareja de la exintegrante de Puro Sentimiento Thamara Gómez— tomó el micrófono para interpretar el clásico “Lo pasado, pasado”.

Lo que al inicio parecía una serenata general se convirtió en un momento revelador. En la parte más romántica de la canción, el músico dejó de mirar al público, bajó el tono y dirigió la letra directamente hacia Mackeily, quien lo grababa con una sonrisa evidente.

“Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado… Vivo enamorado, hoy me he enamorado”, cantó mientras la artista lo miraba emocionada.

Las redes hicieron el resto: clips, memes, capturas y análisis del lenguaje corporal circularon durante semanas, aunque ninguno de los dos confirmó nada… hasta ahora.

¿Quién es Dimas Ysla y por qué su romance genera tanto interés?

El nombre de Dimas Ysla no es ajeno a la industria de la cumbia. Además de ser uno de los cantantes de 'La Gran Orquesta Internacional’, el cantante ha ocupado titulares en otras oportunidades, especialmente por sus relaciones sentimentales.

Fue pareja de Thamara Gómez, una de las voces más reconocidas del género, y también es cercano al cantante Christian Domínguez, con quien comparte escenarios desde hace años.

Su reputación como artista carismático, sumada a su habilidad vocal y su historial mediático, le ha dado un perfil muy comentado en redes. Por ello, el romance con Mackeily no pasó desapercibido.

Mackeily Luján: la “Muñequita de Porcelana” que brilla por luz propia

Con tan solo 19 años, Mackeily Luján se ha convertido en una de las figuras más queridas de 'La Bella Luz’. Su voz, su estilo dulce y su presencia en escena la posicionaron rápidamente como una de las promesas femeninas de la cumbia norteña.

Aunque siempre se ha mostrado reservada con su vida privada, su carisma ha generado una sólida comunidad de seguidores que celebran cada logro profesional… y ahora, también su nueva relación.

Dina Boluarte pide pensión vitalicia, escolta y vehículo oficial: Congreso definirá su solicitud en la primera semana de diciembre

El pedido de Boluarte Zegarra ha reactivado el debate sobre los beneficios otorgados a expresidentes, especialmente en casos de vacancia

Juan Pablo Varillas consolida un cierre de temporada positivo con el pase a los cuartos de final en el Challenger de Bogotá

La tercera raqueta nacional cumple con creces su objetivo de cerrar el curso de la mejor manera. Por un boleto a las semifinales en la capital colombiana, deberá superar al segundo mejor preclasificado

Condena a Betssy Chávez provoca aumento de resguardo policial en la Embajada de México

La exministra permanece asilada en la sede diplomática desde inicio de diciembre. El gobierno peruano descartó irrumpir en el lugar para detenerla

Black Friday 2025 en Perú: todo lo que debes saber del día de ofertas y descuentos más esperado del año

El protagonismo del canal digital, el auge de rubros emergentes como el turismo y el aumento en la inversión en equipos tecnológicos definen el ritmo de esta temporada de ofertas

Miguel Rubio revela detalles de la denuncia contra Dayanita y afirma que no es la primera agresión: “Tengo pruebas”

El influencer reveló que ya había dejado constancia de situaciones similares en el pasado, pero esta vez decidió formalizar la denuncia y continuar con el proceso legal tras el último incidente

