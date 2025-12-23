Perú

¿Cómo Jorge Luna, de Hablando Huevadas, se volvió millonario y cuánto estaría ganando al mes?

El tiktoker Diego Flores explica el camino empresarial de Luna, desde el éxito de Hablando Huevadas hasta la diversificación en negocios como el Teatro Canout, una línea de chocolates y una plataforma digital de sorteos.

¿Cómo Jorge Luna se volvió millonario? Tiktok Diego Flores.

El ascenso de Jorge Luna en la industria del entretenimiento peruano ha trascendido el ámbito del humor y ha captado la atención de expertos en finanzas. Según el tiktoker y analista de negocios Diego Flores, el comediante limeño se ha convertido en un caso destacado de diversificación empresarial y éxito económico en el sector digital. Flores sostiene que Jorge Luna no solo ha consolidado una base de seguidores, sino que ha logrado transformar su popularidad en una fuente de ingresos millonarios gracias a una estrategia de negocios multifacética.

De acuerdo con el análisis de Diego Flores, publicado en sus redes sociales, el punto de inflexión en la carrera de Luna se produjo con el lanzamiento de “Hablando Huevadas”, un show en vivo creado junto a Ricardo Mendoza. Este formato, transmitido en el teatro, plataformas digitales y YouTube, se ha convertido en uno de los proyectos más exitosos de la comedia peruana. Flores identifica que el flujo de ingresos principal proviene de la venta de entradas, la monetización en YouTube y la obtención de patrocinios de marcas nacionales e internacionales.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza
Jorge Luna y Ricardo Mendoza son conductores de Hablando Huevadas. (No Somos TV)

Flores detalla que “el fenómeno de Hablando Huevadas no solo se limita al contenido humorístico, sino que ha impulsado la creación de una infraestructura de negocios que incluye la compra del Teatro Canout, una de las salas de espectáculos más relevantes de Lima”. La adquisición de este recinto en 2023, según el especialista, permitió a Luna y su socio controlar tanto la producción como la distribución de sus espectáculos, optimizando sus márgenes de ganancia.

El crecimiento de Jorge Luna en el sector digital se amplió con la fundación de No Somos TV, una productora de contenidos donde participan varios creadores y que ha diversificado la oferta de shows y formatos. Según el análisis de Flores, la productora se ha posicionado como un actor relevante en la industria publicitaria digital peruana, generando “un volumen considerable de auspicios y colaboraciones comerciales”.

La estrategia de diversificación ha llevado a Luna a incursionar en el mercado de merchandising. Flores revela que el comediante ha desarrollado una línea de productos oficiales que incluye prendas, accesorios y artículos temáticos relacionados con sus shows. “El nivel de ventas alcanzado en este rubro demuestra el poder de convocatoria de su marca personal”, apuntó el analista.

El ascenso económico de Jorge
El ascenso económico de Jorge Luna. Infobae Perú

Empresas fuera del entretenimiento

El informe de Diego Flores destaca dos movimientos empresariales fuera del ámbito del entretenimiento que han reforzado la posición financiera de Luna. Primero, la creación de una línea de chocolates inspirada en el modelo del youtuber estadounidense MrBeast. Este producto ha generado ventas sostenidas y se comercializa tanto en tiendas físicas como en línea. Segundo, la adquisición de un equipo de fútbol denominado Domingo de Anderás, siguiendo el ejemplo de otros creadores de contenido como el español Ibai Llanos. Esta apuesta busca ampliar la presencia de la marca Jorge Luna en el sector deportivo y atraer una nueva audiencia.

Jorge Luna ganó denuncia de
Jorge Luna ganó denuncia de discriminación interpuesta por el Mincul contra él mismo: “Voy a apelar”

Uno de los negocios que más ha llamado la atención del análisis de Flores, es No Hay Sin Suerte, una plataforma de sorteos por suscripción que opera como una versión digital de la tradicional lotería. El experto define este emprendimiento como “la joya de la corona”, debido a su modelo de ingresos recurrentes y su rápido crecimiento en el mercado peruano.

¿Cuánto estaría ganando Jorge Luna cada mes?

El impacto financiero de toda esta estructura empresarial se refleja en las estimaciones realizadas por Diego Flores. El analista calcula que Jorge Luna estaría generando mensualmente entre 150 mil y 300 mil soles (aproximadamente entre 40 mil y 80 mil dólares estadounidenses), una cifra que supera los ingresos promedio de un gerente general de una gran empresa en Perú. “Mientras que un director general puede percibir entre 80 mil y 150 mil soles por mes, Luna probablemente obtiene ingresos superiores gracias a la diversificación de sus negocios”, precisó Flores en su video publicado en TikTok.

Flores aclara que su análisis no está patrocinado ni responde a intereses comerciales. El especialista resalta la capacidad de Luna para transformar su influencia digital en un entramado empresarial rentable. “Lo más interesante es cómo ha sabido crear un negocio sólido partiendo de su marca personal”, concluyó el tiktoker.

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’
Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ ha lanzado otros negocios fue del sector entretenimiento.

