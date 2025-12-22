Perú

Sol Carreño anunció que dejará Cuarto Poder en 2026 y se despide con un llamado en las elecciones: “A informarse y reflexionar”

La conductora se despidió con un mensaje emotivo dirigido a su audiencia, alentando a reflexionar sobre el país y a acudir bien informados a las urnas el próximo año

La periodista agradeció al equipo y a los televidentes que la acompañaron desde que llegó al canal a los 27 años. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El anuncio de Sol Carreño marcó un momento profundamente emotivo para la audiencia de Cuarto Poder. Con un mensaje cargado de sensibilidad, la reconocida periodista confirmó que ya no estará en Cuarto Poder en el 2026, cerrando así una etapa.

Lejos de un discurso frío o meramente institucional, Sol Carreño eligió despedirse con palabras que conectaron directamente con la coyuntura social y emocional de los peruanos, en una época marcada por dificultades económicas, incertidumbre política y la necesidad de reenfocar las prioridades personales.

Quiero aprovechar, primero, para desearles una feliz Navidad y ojalá que se concentren en lo que realmente importa, que es el amor y las personas, no los gastos, no las carencias económicas que puede haber”, expresó.

Sol Carreño no seguirá en Cuarto Poder en 2026 y se despide con un mensaje cívico a los peruanos. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Mensaje a su televidentes

La periodista continuó su reflexión con un llamado a la solidaridad y a la empatía en estos tiempos. “Ojalá que encuentre un alma generosa si le falta algo y ojalá que usted sea un alma generosa si es que le sobra o tiene para compartir”, dijo.

Carreño deseó a la audiencia unas celebraciones llenas de calma y unión. “Así que, nada, les deseo unas fiestas muy bonitas”, señaló, antes de llevar el mensaje hacia un plano más cívico. La periodista no dejó pasar la importancia del contexto nacional y subrayó que el año venidero será decisivo para el país.

El próximo año es un año muy importante para nuestro país, así que hay que reflexionar bien y hay que informarse bien. No deje de hacerlo”, remarcó, reafirmando su compromiso con la información responsable, incluso en el momento de su despedida.

Fue entonces cuando llegó la frase que confirmó lo que muchos intuían y que, aun así, tomó por sorpresa a una parte importante del público. “Yo no voy a estar acá para hacerlo con ustedes”, expresó con serenidad, confirmando que no continuará en Cuarto Poder en el 2026.

Sol Carreño no seguirá en Cuarto Poder en 2026 y se despide con un mensaje cívico a los peruanos. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Lejos de centrarse en sí misma, Sol Carreño aprovechó ese momento para agradecer de manera explícita a quienes la acompañaron durante años detrás de cámaras. “Así que aprovecho para despedirme, agradeciendo profundamente a todo el equipo de personas que trabajó aquí conmigo todo este tiempo”, señaló, reconociendo el trabajo colectivo que sostiene a un programa de investigación y análisis político de alto impacto.

El agradecimiento se extendió, de manera especial, a la audiencia que la acompañó fielmente durante décadas. “Y, sobre todo, a todos ustedes que me dieron su confianza y su preferencia desde hace tantos, tantos años”, dijo, dejando en claro que el vínculo con el público fue uno de los pilares de su permanencia en la televisión. En ese punto, la periodista recordó el inicio de su camino en el canal, un detalle que sorprendió por la perspectiva del tiempo transcurrido. “Porque llegué a este canal con veintisiete años y, uy, acabo de cumplir muchísimos”, comentó entre risas.

Nada, muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Los quiero mucho, que les vaya bien”, expresó, despidiéndose sin estridencias, pero con una carga emocional que se sintió tanto en el set como en los hogares que la han acompañado durante años cada domingo por la noche.

Sol Carreño no seguirá en Cuarto Poder en 2026 y se despide con un mensaje cívico a los peruanos. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

