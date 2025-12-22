Perú

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reciben un nuevo beneficio para ingresar al Perú en 2026

A través de su embajada, el ejército norteamericano podrá adquirir hasta 15.000 galones de combustibles líquidos en Perú. ¿Cuál es su objetivo?

Osinergmin permite a la embajada
Osinergmin permite a la embajada estadounidense adquirir y almacenar hasta 15.000 galones de diésel, gasolinas y Turbo A-1 sin inscripción en el Registro de Hidrocarburos. June 10, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

La Embajada de los Estados Unidos de América recibió una autorización especial que le permite actuar como Consumidor Directo de Combustibles Líquidos en Perú sin estar inscrita en el Registro de Hidrocarburos durante 2026, según la resolución publicada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Esta excepción, en vigor a partir del 1 de enero y por un año, otorga a la embajada acceso directo al Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) para adquirir y almacenar hasta 15.000 galones de diésel, gasolinas y Turbo A-1 (combustible de avión).

Osinergmin habilita a la embajada de EEUU a operar fuera del registro de hidrocarburos en 2026

La medida, de acuerdo con los documentos oficiales, busca priorizar la continuidad de operaciones conjuntas dirigidas a la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas, mediante el abastecimiento ágil de combustibles para vehículos, equipos y aeronaves empleados en misiones coordinadas junto a instituciones peruanas.

La resolución indica que la excepción solo será válida mientras se mantenga una póliza de seguro de responsabilidad civil extra contractual vigente, y sostiene también la potestad de Osinergmin para intervenir si existiera algún riesgo en las operaciones.

La resolución de Osinergmin exige
La resolución de Osinergmin exige una póliza de seguro de responsabilidad civil activa y permite intervención ante riesgos en el abastecimiento de combustibles.

Esta decisión adquiere mayor relevancia en el contexto de la reciente autorización, aprobada por el Congreso de Perú a inicios de diciembre, para el ingreso de personal militar estadounidense con facultad para portar armamento de diverso tipo, entre ellos fusiles, ametralladoras y morteros.

Este despliegue tiene como objetivo desarrollar entrenamientos y actividades conjuntas durante todo 2026 en al menos una docena de regiones, incluyendo Lima, Callao, Loreto y Ayacucho, replicando acuerdos y ejercicios habituales en Perú en materia de cooperación en defensa y seguridad.

Hasta 15.000 galones de combustibles líquidos en Perú sin registro previo

De acuerdo con la Resolución Legislativa N° 13436/2025-CR y lo publicado por El Peruano, los militares estadounidenses realizarán labores de instrucción junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, rotando su personal cada tres a seis meses y empleando tanto armamento estándar como equipo especializado.

Este tipo de permisos para el ingreso de tropas extranjeras es parte de acuerdos bilaterales históricos, con antecedentes recientes como la presencia temporal de militares para ofrecer seguridad durante APEC 2024 y operativos antidrogas realizados durante años anteriores.

Las instituciones locales involucradas, como el Comando de Inteligencia y Operaciones Conjuntas, Fuerzas Especiales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y direcciones especializadas de la Policía Nacional del Perú, participan activamente en los operativos de cooperación, intercambio de entrenamiento y despliegue de capacidades logísticas.

¿Un nuevo capítulo en la cooperación internacional en seguridad?

Según las autoridades peruanas, la presencia militar extranjera fomenta el desarrollo de destrezas, fortalece la respuesta ante situaciones de seguridad interna y contribuye indirectamente a la operación de misiones bilaterales en zonas estratégicas, donde el abastecimiento de combustibles es clave para la movilidad y la efectividad de los equipos desplegados.

La resolución de Osinergmin y la excepción otorgada a la embajada estadounidense reflejan, de este modo, la integración operativa en las acciones conjuntas de defensa y seguridad entre Perú y Estados Unidos, que requieren un abastecimiento eficiente de recursos para mantener activos los despliegues en territorio nacional durante 2026.

Temas Relacionados

Estados UnidosembajadaosinergmincombustiblesEjércitoperu-economia

