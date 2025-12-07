Ley Nº 31339: Gobierno anuncia la creación del “COMPEAGRO” para industrializar la agricultura peruana y facilitar créditos con COFIDE

El gobierno peruano oficializa el reglamento de la Ley Nº 31339 para transformar el sector agropecuario y diversificar la economía agraria.

El Gobierno peruano ha oficializado el reglamento de la Ley Nº 31339, que impulsa la industrialización del sector agropecuario, a través del Decreto Supremo Nº 019-2025-MIDAGRI, firmado el 6 de diciembre de 2025 por el presidente José Jerí, la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego Vladimir Cuno.

Este marco normativo establece directrices para diversificar la economía agraria, promover el valor agregado y consolidar nuevas fuentes de crecimiento económico en el sector.

MIDAGRI oficializa reglamento para industrializar el agro peruano

De acuerdo con el reglamento, presentado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en las sedes digitales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la normativa tendrá alcance nacional y se aplicará a productores y actores de la agricultura familiar y del sector agroindustrial.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ejercerá la rectoría sobre la ejecución e implementación de estas medidas, en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

El Decreto Supremo Nº 019-2025-MIDAGRI impulsa la competitividad regional del agro peruano y mejora la calidad de vida de los productores.

La Ley Nº 31339 apunta a fomentar la industrialización agrícola para generar sofisticación, diversificación productiva y empleo formal, así como aminorar la dependencia de las materias primas y estimular la competitividad y sostenibilidad del agro. El reglamento dispone la creación del Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial (COMPEAGRO), instrumento estratégico cuya elaboración corresponde al MIDAGRI.

El plan deberá estar listo en un máximo de 180 días a partir de la vigencia del decreto y será sometido a aprobación mediante Resolución Suprema con acuerdo del Consejo de Ministros. El COMPEAGRO deberá contener diagnósticos del estado actual de la agroindustria rural, sus cadenas de valor, objetivos estratégicos, proyectos prioritarios y mecanismos de articulación, monitoreo y evaluación, focalizando los desafíos y oportunidades de cada región.

Creación del COMPEAGRO y un mapa de inversiones para la agroindustria

Otra herramienta clave será la elaboración del Mapa de Desarrollo Económico Agroindustrial, que permitirá a las autoridades identificar las dinámicas productivas por departamento y orientar políticas e inversiones públicas y privadas para mejorar la industrialización, siempre bajo criterios de sostenibilidad, innovación y competitividad.

El MIDAGRI coordinará este proceso con otros sectores estatales y gobiernos regionales, integrando información satelital, catastral y estadística, así como fuentes provinciales y distritales.

El Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial (COMPEAGRO) será elaborado por el MIDAGRI y definirá proyectos prioritarios para el desarrollo rural.

El reglamento compromete a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) a facilitar líneas de crédito, tanto públicas como privadas, orientadas a la industrialización del agro en condiciones favorables para la inversión. Este financiamiento deberá otorgarse sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El ministerio sectorial también fomentará la innovación y la transferencia tecnológica a través de la articulación entre centros de innovación (CITE) y productores con potencial agroindustrial.

Ejecutivo promulga reglamento de la Ley Nº 31339: ¿Qué le espera a la agricultura familiar?

El texto del reglamento incorpora definiciones de agricultura familiar, agroindustria rural, cadena de valor y demás conceptos estructurales para la política agraria. Subraya el papel de la agricultura familiar como prioridad para la mejora de la productividad y generación de empleo, estableciendo que la normativa es obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas vinculadas a la producción agraria y riego, con énfasis en apoyar a pequeños productores.

En materia de sostenibilidad, el MIDAGRI coordinará con el Ministerio del Ambiente acciones para promover prácticas agrícolas responsables, conservación biológica y mitigación del cambio climático. Además, se prevé la participación ciudadana y la consulta a pueblos indígenas, de acuerdo a la legislación vigente.

El reglamento introduce el Mapa de Desarrollo Económico Agroindustrial para orientar inversiones públicas y privadas bajo criterios de sostenibilidad e innovación.

La implementación financiera y operativa del reglamento se financiará con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin requerir partidas adicionales. La publicación simultánea en el diario oficial y plataformas digitales busca garantizar el acceso de productores, inversionistas y el público a la normativa.

El reglamento busca colocar al agro peruano en una posición más competitiva a nivel regional, mejorando la calidad de vida de los productores y promoviendo el desarrollo económico sostenible del sector.