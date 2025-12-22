Guillermo Dávila explica por qué dijo que Vasco Madueño fue un ‘accidente’: “Lo sacaron de contexto”

El artista relató cómo pasó de ser admirado a señalado tras conocerse su historia personal. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La participación de Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad marcó uno de los momentos más sensibles para Vasco Madueño. Frente a Beto Ortiz, el cantante y actor venezolano contó uno de los episodios más polémicos y dolorosos de su vida: la historia en torno a su hijo Vasco, un tema que durante años lo persiguió mediáticamente y que, según sus propias palabras, fue malinterpretado, descontextualizado.

La pregunta fue directa y sin rodeos. “¿Guillermo, dijiste que Vasco fue un accidente? Sí. La respuesta es… Verdad”. Con esa afirmación, el programa reavivó una frase que generó controversia desde el momento en que fue pronunciada por primera vez. Lejos de esquivar el tema, el propio Guillermo Dávila intentó contextualizarla.

“No sabes cuánto te agradezco. Lo que pasa es que… con todo el revuelto de ese caso, mmm, toda esa historia que estábamos viviendo, pues, eh… me llevaron a preguntarme que… por qué y cómo, qué pasó. Yo dije: ‘Mira, la razón es muy sencilla’. Tal vez, hubo un accidente en algún método anticonceptivo. Y bueno, eso fue lo que dije: ‘Pudo haber un accidente a ese nivel’”.

La conversación avanzó con una serie de aclaraciones que buscaban precisar el sentido. “Algo que se rompió, sí, puede ser”. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. “Entonces, enseguida, los medios de comunicación y el boca a boca, dijo: ‘Dijo que fue un accidente él’”, se relató.

“Cuando a mí me sorprenden en la calle: ‘Oye, ¿por qué dijiste eso?’ Y así viví durante mucho tiempo con una angustia, tratando de cambiar esa vuelta que le dieron a mi intención en mi respuesta”. La insistencia pública convirtió la frase en un estigma difícil de remover.

Luego comentó Dávila sobre la existencia de su hijo. “Pero cuando lo descubriste, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Te acuerdas? Cuando tuviste la información de que tenías un hijo peruano llamado Vasco”, mencionó Beto. La respuesta reflejó confusión y vulnerabilidad.

“No tenía una claridad absoluta y me sentía desapoyado. Era una gran intriga (...) cuando supe la noticia, creo que aún no nacía o acababa de nacer”, agregó.

Guillermo Dávila revela que sintió terror al enterarse de que tenía un hijo peruano. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Según el cantante, el acercamiento con su hijo se volvió complejo por la constante presencia mediática, ya que siempre existió un factor externo que impedía que el encuentro se desarrollara de forma natural.

“Era como muy meticuloso en llegar a hacer ese encuentro, porque lo manejaban las noticias de manera muy amarilla”, añadió.

Guillermo Dávila afirma no haber llamado “accidente” a Vasco Madueño

Guillermo Dávila rechazó de manera contundente haber afirmado que su hijo Vasco Madueño fue un “accidente”. El cantante sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto, ya que nunca se refirió a su hijo de forma personal, sino a una situación puntual vinculada al método anticonceptivo.

“Me llegaron a preguntarme qué pasó y yo dije: ‘Tal vez hubo un accidente’, en relación con el método anticonceptivo. Enseguida los medios y el boca a boca dijo que había dicho que él fue un accidente”, explicó el artista, visiblemente afectado. Asimismo, confesó que esta versión distorsionada lo acompañó durante mucho tiempo. “Viví con una angustia tratando de darle la vuelta a lo dicho”, añadió, dejando en claro el impacto emocional que le generó la polémica.

