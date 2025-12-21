Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

El presidente del JNE señaló que la legitimidad del proceso dependerá de la ejecución real de los compromisos y no solo de la adhesión formal al acuerdo. | Canal N

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio inicio este jueves a la firma del Pacto Ético Electoral, un acuerdo que contó con la adhesión de veintitrés agrupaciones políticas y establece lineamientos clave para el desarrollo de las campañas rumbo a las elecciones generales de 2026 en Perú. El acto reunió a representantes de partidos, autoridades y ciudadanía, en un contexto marcado por la búsqueda de procesos más transparentes y debates fundamentados.

Durante la ceremonia, Roberto Burneo, presidente del JNE, convocó a los partidos a demostrar con acciones diarias el alcance de sus compromisos. Subrayó que la importancia del pacto no radica en el acto protocolar de la firma, sino en la aplicación real de sus disposiciones a lo largo de la contienda electoral.

Principios del pacto y compromisos adoptados

La iniciativa promovida por el JNE precisó un decálogo de compromisos, elaborado tras tres mesas de trabajo entre partidos y ciudadanos. Entre los puntos centrales del acuerdo se destacan la promoción de la transparencia en el uso de recursos, la inclusión de poblaciones vulnerables en las propuestas programáticas y la obligación de difundir información veraz durante la campaña.

Ausencias en la firma del Pacto Ético Electoral

También se estableció el acatamiento de los resultados oficiales, la participación en debates convocados por el organismo electoral y el retiro de propaganda política en un plazo máximo de 45 días tras los comicios. Además, todas las organizaciones firmantes deberán someterse a la supervisión del Tribunal de Honor, un cuerpo ciudadano e independiente concebido para velar por el cumplimiento del pacto.

Participación de organizaciones y ausencias

De las treinta y ocho agrupaciones políticas habilitadas para estas elecciones, solo veintitrés suscribieron el Pacto Ético Electoral. Entre las que firmaron destacan Ahora Nación, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular y Libertad Popular. Figuran también organizaciones como Partido por los Trabajadores y Emprendedores, Perú Primero y Venceremos. El listado oficial fue presentado durante el acto y difundido por el propio organismo electoral.

El presidente del JNE hizo referencia a los candidatos y partidos que optaron por no sumarse a la iniciativa. Mencionó a figuras como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Fernanda Moráleni. Burneo remarcó la importancia de la presencia física y el compromiso explícito de quienes participaron, sin descalificar a quienes no firmaron, pero subrayando que las reglas éticas deben ser observadas por toda la clase política.

Rol del Tribunal de Honor

Junto con la firma del pacto, el JNE formalizó la instalación de un Tribunal de Honor compuesto por ciudadanos de reconocida integridad. Este órgano fue creado para incentivar la autorregulación entre las agrupaciones y para ofrecer una instancia que supervise el respeto a los lineamientos éticos, sin sustituir el marco legal vigente.

Burneo explicó que el Tribunal de Honor contará con autonomía y podrá intervenir en casos de denuncias sobre conductas que contravengan los acuerdos. Su actuación está orientada a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y a fomentar una cultura política basada en la integridad y la transparencia.

Énfasis en la ética y el uso responsable de medios

El documento suscrito destaca la responsabilidad de los partidos en la lucha contra la desinformación, la violencia política y la discriminación en cualquiera de sus formas. Una de las cláusulas impulsa el uso ético de los medios de comunicación y plataformas digitales, así como una participación activa en campañas informativas y debates organizados por el JNE.

Durante el acto, Roberto Burneo afirmó que “la ética fortalece la política” y reiteró que la ciudadanía exige campañas limpias, argumentos sólidos y respeto entre adversarios. Agregó que el organismo electoral acompañará el proceso con imparcialidad y apertura al diálogo, convencido de que el cumplimiento de los compromisos asumidos será evaluado por los propios electores.