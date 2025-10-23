Perú

Hallazgo científico: descubren nueva especie de orquídea en Perú

El hallazgo aporta perspectivas inéditas sobre la evolución de plantas tropicales y destaca la conexión entre ciencia y comunidades originarias

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Hallazgo científico: descubren nueva especie
Hallazgo científico: descubren nueva especie de orquídea en Perú - Sernanp

El hallazgo de una nueva especie de orquídea en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en la región peruana de Pasco, ha generado interés en la comunidad científica y entre quienes valoran la biodiversidad peruana. La flor, denominada Pleurothallis yanesha, representa un avance en el conocimiento botánico y rinde homenaje al pueblo Yánesha, una comunidad originaria vinculada a la protección de los bosques amazónicos.

Científicos y estudiosos

El descubrimiento fue realizado por un equipo de investigadores nacionales e internacionales, entre los que figuran Luis Ocupa Horna (Herbario Pedro Ruiz Gallo), Luis Valenzuela Gamarra (Missouri Botanical Garden – Perú y Herbario Selva Central), así como los científicos Raven Ward y Mark Wilson (Colorado College, Estados Unidos). El estudio, publicado recientemente en la revista científica Phytotaxa, consolida la posición del Perú como uno de los epicentros mundiales de diversidad de orquídeas y resalta la importancia del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, ubicado en la Reserva de Biósfera Oxapampa Asháninka-Yánesha (BIOAY), como un espacio clave para la investigación y conservación de la flora.

La Pleurothallis yanesha está estrechamente relacionada con Pleurothallis simjii, una especie endémica de la región de Huánuco que fue redescubierta durante la investigación al encontrarse su primera población silvestre. Este doble hallazgo permitió actualizar la descripción botánica de ambas especies y aporta información relevante sobre la evolución de este grupo de plantas.

Lugar del hallazgo

La nueva especie presenta características evolutivas singulares. Su morfología floral revela una polinización altamente especializada, probablemente realizada por dípteros o grandes himenópteros, lo que sugiere una adaptación única dentro de su grupo. Además, los científicos identificaron en esta especie un nuevo tipo de tejido secretor, hasta ahora no descrito en el grupo Pleurothallidinae, vinculado a unas crestas en el labelo de la flor. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para el estudio de los mecanismos de polinización en orquídeas tropicales y aporta información valiosa sobre la evolución de estas plantas.

Hallazgo científico: descubren nueva especie
Hallazgo científico: descubren nueva especie de orquídea en Perú - Sernanp

El nombre Pleurothallis yanesha fue elegido como reconocimiento explícito al pueblo Yánesha, que habita en las cuencas de los ríos Pichis y Palcazú, en Oxapampa. Este gesto resalta la conexión entre la biodiversidad y las comunidades originarias que la resguardan. Dedicar la especie a los Yánesha es un homenaje a su papel en la protección de los bosques amazónicos y recuerda que la conservación de la naturaleza implica también proteger identidades y saberes ancestrales.

El Parque Nacional Yanachaga Chemillén, donde se realizó el hallazgo, forma parte de una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del Perú. Este parque, integrado en la Reserva de Biósfera Oxapampa Asháninka-Yánesha, es reconocido por su alta diversidad biológica y su función como refugio de numerosas especies de flora y fauna. En el contexto nacional, el Perú alberga entre dos mil quinientas y tres mil especies de orquídeas, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), lo que lo sitúa entre los países con mayor diversidad de estas plantas a nivel mundial. Si bien las orquídeas pueden encontrarse en ambientes fríos, templados y cálidos, la mayoría prospera en los ecosistemas tropicales de la selva peruana. La región de San Martín destaca por concentrar el mayor número de especies, especialmente en la cuenca alta del río Mayo, dentro del Bosque de Protección Alto Mayo.

Hallazgo científico: descubren nueva especie
Hallazgo científico: descubren nueva especie de orquídea en Perú - Sernanp

El reciente descubrimiento de Pleurothallis yanesha subraya el papel fundamental del Parque Nacional Yanachaga Chemillén como un espacio privilegiado para la investigación científica y la conservación, reafirmando su condición de laboratorio natural de la biodiversidad peruana.

Temas Relacionados

Pleurothallis yaneshaParque Nacional Yanachaga ChemillénBiodiversidad peruanaPueblo YáneshaOrquídeas en Perúperu-noticias

Más Noticias

Destruyen laboratorio de droga y queman más de 11 toneladas de hoja de coca en el Vraem

La operación se realizó en el distrito de Río Tambo, Junín, y permitió desmantelar un laboratorio clandestino dedicado a la producción de pasta básica de cocaína

Destruyen laboratorio de droga y

KFC es sancionado por servir pollo con sticker en su interior: etiqueta se encontró en pieza “pop corn”

Indecopi determinó que la cadena de comida rápida incumplió su deber de inocuidad al vender un producto contaminado, ordenando la devolución del dinero al cliente, el pago de costas y una multa de 3 UIT

KFC es sancionado por servir

Banco de la Nación no atenderá mañana 24 de octubre por feriado solo en una provincia

Este viernes 24 de octubre es feriado en San Román, Puno, por aniversario. Tres agencias n o atenderán

Banco de la Nación no

Un total de 14 toneladas de jarabes, pastillas y cápsulas vencidas fueron destruidas

El material destruido incluía fármacos falsificados, productos naturales sin respaldo científico, envases vacíos y maquinaria artesanal procedente de laboratorios clandestinos

Un total de 14 toneladas

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

‘Pipo’ se refirió a la continuidad de los dos jugadores de 41 años en La Victoria luego de oficializarse su renovación

Néstor Gorosito respondió si Paolo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso debatirá ley que autoriza

Congreso debatirá ley que autoriza a la Policía leer información de celulares incautados en penales para frenar extorsiones y redes criminales

Congreso propone que bancos, cajas y hasta Yape tomen medidas para prevenir extorsiones, secuestro y sicariato

¿Se usará el Voto Digital en las Elecciones 2026?: en diciembre se decide el futuro de nueva forma de votar

Premier Ernesto Álvarez sobre postura del Gobierno ante ampliación del Reinfo: “Dependerá del presidente y los ministros”

ANC del Ministerio Público inicia proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por el caso Cócteles

ENTRETENIMIENTO

Morat regresa al Perú con

Morat regresa al Perú con su tour ‘Asuntos Pendientes’: fecha, lugar y venta de entradas

Kathy Sheen pide ayuda económica para costear intervención de emergencia que podría salvar la vida de sus gemelas

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Revelan por qué se frustró y ‘urraca’ lo confirma

Programas de Latina, ‘Ponte en la Cola’ y ‘Eres mi bien’, salen del aire, y ‘Arriba Mi Gente’ enfrentará radicales cambios

Cristian Castro quiere ser el padrino si Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan al altar

DEPORTES

Néstor Gorosito respondió si Paolo

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

Alianza Lima confirmó renovación de Néstor Gorosito y reveló las contundentes razones: “Fue un año internacional involvidable”

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Yoshimar Yotún tocó el bombo en banderazo e hizo promesa previo al Universitario vs Sporting Cristal: “Vamos a dejar la vida”

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos