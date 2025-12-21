Los niños y los regalos en Navidad: ¿cuándo un exceso de obsequios se convierte en un problema?

El síndrome del niño hiperregalado en Navidad genera materialismo, baja tolerancia a la frustración y pérdida de ilusión infantil.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Bombardeados por la publicidad, el entorno y los catálogos, es habitual que los niños deseen muchos regalos en Navidad. En respuesta, padres y cuidadores -motivados por el cariño, la culpa del poco tiempo o el deseo de destacar socialmente- sobrecargan a los pequeños de paquetes. Sin embargo, numerosos estudios y voces expertas coinciden en que dar demasiado puede ser contraproducente.

El llamado “síndrome del niño hiperregalado” emerge cuando lo material se impone sobre el afecto y el aprendizaje. Los niños que reciben obsequios en exceso suelen mostrar pérdida de ilusión, baja tolerancia a la frustración, comportamiento caprichoso, materialismo y escasa creatividad.

Expertos en psicología del consumidor, señalan que el fenómeno es común en familias con pocos hijos y muchos adultos volcados en agasajar al menor. La acumulación continua termina por quitarle el valor emocional y educativo a los regalos.

Las consecuencias son claras: Al abrir paquete tras paquete, los niños dejan de ver cada obsequio como algo especial y el acto de regalar pierde sentido. A más regalos, menos ilusión y más ruido emocional en la familia.

En tanto, sociólogos resumen este hecho que la Navidad propicia una lógica donde la felicidad parece estar en lo que se posee, no en lo que se vive o comparte.

Expertos advierten que el exceso de regalos en Navidad afecta la creatividad y la autonomía de los niños. (Foto:Captura)

Efectos del exceso: materialismo, vacío emocional y baja tolerancia

Las señales de alerta del exceso de regalos se reflejan en la conducta cotidiana: los niños pierden interés rápidamente por cada objeto, muestran irritabilidad si no obtienen lo que quieren y se vuelven dependientes de estímulos inmediatos. La sobreestimulación también merma la capacidad de concentración e imaginación y consolida la creencia de que solo a través de lo material se alcanza la felicidad.

A largo plazo, esta tendencia dificulta la gestión de la frustración y el manejo emocional, además de instaurar una visión distorsionada del esfuerzo y el logro. Si cada deseo se cumple sin mediaciones, el aprendizaje del valor del trabajo, la espera o la gratitud se desdibuja. Más aún, los niños expuestos de manera constante a esta dinámica desarrollan menor autonomía y son más propensos a la insatisfacción, el egocentrismo y la superficialidad en sus relaciones.

La Fundación Konrad Lorenz subraya el riesgo de que los adultos usen los regalos para llenar vacíos propios o compensar carencias afectivas. En otros casos, la falta de atención a los gustos reales de los menores genera desconexión: “Muchos niños reciben cosas atractivas para los adultos, no para ellos, perdiendo rápido el interés”, indica el educador Alejandro Acosta.

Recibir demasiados regalos en Navidad provoca irritabilidad, dependencia de estímulos inmediatos y dificultad para gestionar la frustración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas y consejos para una Navidad significativa

Frente a este reto, expertos coinciden en enfocar la Navidad desde la calidad, no la cantidad. La llamada “regla de los cuatro regalos” (uno que quieran, uno que necesiten, uno para leer o estimular la creatividad y ropa o algo útil) ayuda a dar sentido a cada obsequio y a limitar la saturación. El verdadero regalo, insisten, está en la experiencia compartida y el tiempo en familia.

La psicóloga Annie de Acevedo recuerda que lo fundamental es hacer sentir a los niños especiales y queridos, enseñándoles a dar y no solo a recibir. Un dibujo, unas palabras cariñosas o una pequeña manualidad transmiten valores como la solidaridad, el agradecimiento y la empatía, enseñando que el afecto no se mide en cosas costosas.

Coordinar los regalos entre los distintos familiares y retrasar la entrega de algunos obsequios puede reducir la sobreabundancia. Involucrar a los niños en donaciones o en la selección de juguetes para compartir con otros también fortalece la generosidad y su sentido de comunidad.

La investigación confirma que las experiencias y los recuerdos comunes generan una felicidad más duradera que los objetos materiales. Las experiencias compartidas dejan huella y cohesionan a las familias mucho más que cualquier juguete. Un paseo, un viaje o una tarde de juegos en familia pueden ser el mejor regalo; uno que permanece en la memoria más allá de la Navidad.

Construir una Navidad con sentido

En última instancia, la magia navideña reside en el equilibrio. Menos regalos, pero pensados, con tiempo y afecto genuinos permiten que los niños crezcan, aprendan y valoren no solo lo recibido, sino lo vivido. Los padres no deben temer a poner límites ni a comunicar el valor real de las cosas.

La clave es enseñar a agradecer, a esperar y a compartir, porque la satisfacción no está en la cantidad de paquetes bajo el árbol, sino en la calidez de los abrazos, las conversaciones y el tiempo juntos. Así, la Navidad vuelve a ser lo que debe ser: un espacio de encuentro, cuidado y alegría compartida.