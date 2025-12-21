Perú

La mitad de los latinoamericanos combinará compras online y presenciales en las fiestas, pero la confianza digital sigue baja en Perú

La elección de prendas como obsequio predomina en la región, superando a electrónicos y videojuegos, mientras las tendencias de envío de regalos a distancia varían según el país y la cultura local

El 89% de los latinoamericanos realiza compras por internet al menos una vez al mes, consolidando el comercio electrónico en la región.

La temporada de fiestas es uno de los momentos de mayor consumo en América Latina y este año se caracteriza por una convivencia casi equilibrada entre canales digitales y presenciales.

Así lo muestra el reciente estudio de Chubb, “Seguridad y Protección: Lo que les importa proteger a los latinoamericanos en sus compras de fin de año”, que analiza hábitos, percepciones de seguridad y preferencias de compra en distintos países de la región.

El 55% de los latinoamericanos opta por compras híbridas en fin de año

Según la encuesta, el 89% de los latinoamericanos realiza al menos una compra por internet cada mes, lo que convierte al comercio digital en parte fundamental de la vida cotidiana.

Para fin de año, el 55% de los encuestados planea alternar compras online y presenciales, una tendencia que atraviesa mercados como Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y Ecuador. El panorama confirma que la omnicanalidad se consolida como el nuevo estándar de consumo, impulsado por la comodidad, diversidad de ofertas y promociones exclusivas en línea.

El avance del comercio digital se sustenta, principalmente, en la confianza y la percepción de seguridad del consumidor. El estudio de Chubb destaca un fuerte contraste entre países: mientras en el Cono Sur Chile (85%), Brasil (84%) y Argentina (80%) lideran en confianza en transacciones digitales, Ecuador (33%) y Perú (32%) muestran niveles considerablemente más bajos.

Las razones responden, en parte, a la preferencia cultural por el trato directo (48%) y la experiencia personal de fraudes digitales (32%). Para casi uno de cada cinco encuestados, la principal barrera es la dificultad de realizar trámites online.

Chile lidera el conocimiento sobre seguros para compras digitales en América Latina, seguido por Puerto Rico y Brasil.

La mayoría de los latinoamericanos desconoce seguros para compras digitales

La educación financiera y la protección digital cobran especial relevancia: cuatro de cada cinco personas no conocen los seguros disponibles para resguardar compras electrónicas.

El desconocimiento es notorio en Ecuador (87%) y Colombia (86%), mientras en Chile solo el 17% de consumidores ignora estas coberturas. El acceso a seguros para compras online no solo brinda respaldo ante fraudes o problemas de entrega, sino que se perfila como una herramienta indispensable para fortalecer la confianza y expandir el comercio electrónico.

En relación a las preferencias de consumo, los encuestados de la región ubican a la ropa (79%) como el regalo navideño predilecto, especialmente en Colombia y México, donde el porcentaje supera el 80%.

Los artículos electrónicos (38%), videojuegos (30%) y celulares (29%) siguen en el listado, impulsados por promociones y disponibilidad digital. Un patrón destacado es el hábito de enviar regalos a distancia: el 35% de los latinoamericanos dice hacerlo ocasionalmente, con tendencia al alza en Puerto Rico (44%), Perú (40%) y Ecuador (38%). En contraste, en países como Argentina (58%) y México (54%), la costumbre es poco frecuente.

La confianza en el comercio electrónico alcanza el 77% en América Latina

Durante la campaña navideña, Chubb remarca la importancia de la protección financiera. “Nuestro propósito es ofrecer a los retailers opciones de seguros para sus clientes, de modo que puedan brindar una experiencia de compras navideñas agradables y con tranquilidad”, resume Noel Lopez Santiso, Senior Vice President, Personal Lines, Chubb América Latina.

El auge del comercio digital es global, pero el caso peruano refleja que aún existe amplio margen para fortalecer la confianza y el conocimiento sobre las herramientas de protección, de modo que más familias puedan aprovechar los beneficios de una experiencia de compra digital segura.

Con intensas temporadas teatrales, hitos televisivos y una inesperada cercanía con el público a través de TikTok, el artista cierra el 2025 con grandes satisfacciones. En conversación con Infobae Perú, reflexiona sobre su más reciente proyecto, Payapaluza, y hace un balance de todo lo que le ha dejado este año de retos y aprendizajes.

La paralización de la recolección ha desatado focos infecciosos y multiplicado las protestas, en un distrito donde la ausencia de soluciones agrava la exposición de la población a riesgos sanitarios

La familia del gobernador del Callao atribuye las investigaciones a maniobras de sectores opositores y advierte sobre el impacto que las acusaciones públicas están generando en la imagen y derechos de Ciro Castillo

De cara a las Elecciones 2026, Plenario decide expulsión del excandidato presidencial, cese del comité electoral, veto a postulaciones externas y auditoría interna, en medio de denuncias y amenazas.

La escuadra nacional conformada por SAFAP se enfrentará a la ‘verde’, que se prepara para el repechaje del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias

