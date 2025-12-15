Presidente José Jerí saludó a José Antonio Kast por su victoria en Chile y lo invitó a reunirse en 2026

José Jerí saludó a José Antonio Kast por su victoria en Chile y lo invitó a reunirse en 2026. (Foto: Presidencia Perú)

El presidente de Perú, José Jerí, conversó por teléfono con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast tras su victoria en la segunda vuelta presidencial y le deseó éxitos en su próxima gestión, según la cuenta oficial de X de la Presidencia del Perú.

Durante la conversación entre ambos mandatarios, se destacaron los lazos de amistad y las “profundas coincidencias y complementariedades políticas y económicas” que han definido la relación bilateral entre ambos países.

Jerí extendió una invitación formal a Kast para participar en el Gabinete Binacional Perú–Chile, para el segundo bimestre de 2026. Esto ubicaría su desarrollo entre marzo y abril del próximo año, aunque solo se podría contar a partir del 11 de marzo, fecha en la que se tiene previsto que Kast tome el mando de la presidencia en el país vecino.

En meses recientes, la agenda bilateral entre ambos países se ha enfocado en reforzar la cooperación en seguridad y migración, y los dos gobiernos han insistido en la necesidad de mantener un diálogo constante para atender los desafíos derivados del flujo de personas en la frontera, especialmente tras el anuncio de Kast sobre planes para una política migratoria chilena más estricta.

Así fue la victoria de José Antonio Kast en Chile

La victoria de Kast, fundador del Partido Republicano, se concretó el domingo 14 de diciembre, al obtener el 58,1% de los votos frente al 41,8% de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, de acuerdo con el 99% de actas escrutadas por el Servicio Electoral de Chile. Este resultado, uno de los más holgados desde el retorno a la democracia, marca un giro político hacia la derecha e incrementa las expectativas sobre la futura relación entre Perú y Chile.

Kast logró el respaldo en todas las regiones chilenas, incluidas zonas tradicionalmente identificadas con la izquierda, como Valparaíso y la Región Metropolitana, y alcanzó resultados especialmente favorables en el norte minero y el sur agrícola.

Kast y su visión sobre la relación bilateral con Perú

Kast también se pronunció sobre la relación con los países vecinos y se refirió a la situación política peruana. “Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Creo que se han ido dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú”, afirmó José Antonio Kast, aludiendo a la inestabilidad actual y a posibles escenarios de cambios políticos a pocos meses del desarrollo de las Elecciones 2026.

Kast reafirmó su postura respecto a la defensa de las fronteras y a la necesidad de aplicar regulaciones migratorias más severas. “Los migrantes irregulares tendrán un plazo de noventa días para regularizar su situación o deberán abandonar Chile”, indicó el ahora presidente electo. El plazo vencerá el próximo 11 de marzo, fecha en la que asumirá la presidencia.

La posición oficial del gobierno peruano, expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y apoyada desde el Ejecutivo, es reacia a la llegada de migrantes Perú y afirma que el país “ya no dispone de capacidad para recibir a más migrantes”.