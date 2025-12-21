Perú

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

El RENIEC dispuso la apertura del periodo de registro para ciudadanos residentes en el Perú para elegir y ser elegidos el próximo año como autoridades

Ciudadanos extranjeros que cumplan requisitos
Ciudadanos extranjeros que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció oficialmente la apertura del Registro Electoral de Extranjeros residentes en Perú que podrán participar en las Elecciones 2026 como votantes e incluso ser candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo año.

Con esta disposición, los ciudadanos extranjeros que cumplan con los requisitos necesarios pueden hacer valer su derecho de elegir y ser elegidos, según lo indica la Ley de Elecciones Municipales. Los requisitos para que las personas que cumplan este perfil sean habilitados como votantes y hasta puedan postular a las alcaldías de sus distritos y provincias de residencia, son:

  • Ser mayores de 18 años.
  • Tener al menos dos años de residencia continua en el Perú.
  • Identificarse con su carné de extranjería.
  • Sin embargo, esto solo será aplcable en zonas que no sean fronterizas.

El periodo de inscripción para extranjeros interesados en ejercer estos derechos irá del 7 de enero al 28 de marzo de 2026. Durante estos días, quienes cumplan los requisitos podrán registrarse ante el RENIEC, entidad responsable de la organización y actualización del registro electoral.

Casi 300 mil jóvenes tendrán
Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec

El padrón electoral se cerrará 180 días antes de la jornada electoral, prevista para el 4 de octubre de 2026. Solo los extranjeros que completen su registro antes de esa fecha quedarán habilitados para participar en las elecciones.

Publicación de las hojas de vida y planes de gobierno

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que, desde el 24 de diciembre, los ciudadanos podrán consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de todos los candidatos a las Elecciones Generales de 2026. Esta información estará disponible a través de la plataforma Voto Informado, un espacio digital destinado a brindar transparencia y facilitar el acceso a datos detallados sobre los postulantes y sus propuestas.

Carlos Vilela, director Nacional de Educación del JNE, explicó que la ciudadanía tendrá acceso a una ficha completa que incluirá no solo la trayectoria oficial de cada candidato, sino también un resumen de sus planes de gobierno. El objetivo es que los electores puedan revisar tanto la experiencia personal y profesional de quienes postulan como las principales líneas de acción que se comprometen a implementar en caso de ser elegidos.

Plataforma Voto Informado del JNE.
Plataforma Voto Informado del JNE. (Foto: JNE)

Lista completa de candidatos presidenciales electos

  1. César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso)
  2. Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)
  3. Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)
  4. Ronald Atencio (Alianza Venceremos)
  5. Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación)
  6. José Williams (Partido Avanza País)
  7. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  8. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
  9. Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular)
  10. Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
  11. Armando Massé (Partido Democrático Federal)
  12. Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)
  13. Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)
  14. Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)
  15. Mesías Guevara (Partido Morado)
  16. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  17. Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)
  18. Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)
  19. Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)
  20. Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)
  21. Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)
  22. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  23. Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú)
  24. Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)
  25. Carlos Espá (Partido Sí Creo)
  26. José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)
  27. George Forsyth (Partido Somos Perú)
  28. Carlos Jaico (Partido Perú Moderno)
  29. Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular)
  30. Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)
  31. Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular)
  32. Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)
  33. Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente)
  34. Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)
  35. Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
  36. Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)

