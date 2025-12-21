Perú

EsSalud declara Alerta Amarilla nacional por Navidad y Año Nuevo para asegurar atención ante emergencias

El Seguro Social de Salud ha declarado Alerta Amarilla en todos los centros asistenciales del país, una medida que regirá del 24 al 26 de diciembre y del 31 de diciembre al 2 de enero, para asegurar la continuidad de los servicios médicos

Autoridades advierten sobre el aumento
Autoridades advierten sobre el aumento de accidentes, especialmente en niños, por el uso de pirotecnia y la manipulación de alimentos calientes durante las fiestas. - EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró Alerta Amarilla en todos sus establecimientos de salud a nivel nacional durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de asegurar una respuesta inmediata y adecuada ante posibles emergencias en estas fechas. La disposición, que estará vigente del 24 al 26 de diciembre de 2025 y del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, busca garantizar la operatividad de los servicios asistenciales y la protección tanto de los asegurados como de la población en general.

Medidas para asegurar la atención durante las festividades

La Gerencia Central de Operaciones de EsSalud implementó un conjunto de acciones destinadas a evitar interrupciones en la atención. Entre las principales, se estableció la gestión estratégica del recurso humano, incluyendo la programación de personal de emergencia y de retén para asegurar la presencia necesaria en los establecimientos de salud. Además, se garantizará la continuidad de prestaciones esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de los servicios críticos en todas las redes prestacionales y asistenciales a nivel nacional.

El presidente ejecutivo de EsSalud
El presidente ejecutivo de EsSalud remarcó que la medida fortalecerá la capacidad de respuesta y atención continua en todos los servicios críticos durante las celebraciones de fin de año. - EsSalud

El plan contempla la operatividad de unidades clave como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), centros obstétricos y quirúrgicos, bancos de sangre y áreas de emergencias. El presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego, subrayó que: “La declaratoria de Alerta Amarilla a nivel nacional nos permite fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros establecimientos de salud y garantizar la atención oportuna e ininterrumpida durante las festividades de fin de año”

Otro aspecto prioritario es la revisión y actualización del abastecimiento de recursos esenciales, lo que incluye medicamentos, camas hospitalarias, ambulancias y otros insumos necesarios para afrontar eventuales contingencias. Se aseguró el flujo adecuado de bienes y servicios en todos los establecimientos del Seguro Social para responder frente a cualquier imprevisto.

EsSalud declara Alerta Amarilla nacional
EsSalud declara Alerta Amarilla nacional por Navidad y Año Nuevo para asegurar atención ante emergencias - EsSalud

Sistema de comunicación y monitoreo permanente

Para reforzar la capacidad de respuesta, EsSalud dispuso también la operatividad permanente de su sistema de comunicaciones y transporte durante las 24 horas del día. De igual forma, se implementará un monitoreo constante de los establecimientos de salud, con el fin de identificar rápidamente cualquier emergencia y activar los protocolos de atención.

La medida forma parte de una estrategia integral que, además de la atención médica, incluye mecanismos de coordinación y logística entre las diferentes redes asistenciales, garantizando que ningún centro quede desabastecido o sin capacidad de respuesta.

La disposición de EsSalud estará
La disposición de EsSalud estará vigente del 24 al 26 de diciembre y del 31 de diciembre al 2 de enero, con acciones que priorizan la respuesta oportuna ante emergencias médicas en todo el país. - EsSalud

Emergencias frecuentes: quemaduras y accidentes con pirotecnia

En el marco de la Alerta Amarilla, EsSalud alertó a las familias sobre los riesgos habituales de las festividades. Uno de los principales peligros identificados son las quemaduras, especialmente en niños que manipulan pirotecnia o se exponen a líquidos y alimentos calientes en el hogar.

La doctora Jacqueline Benavides, especialista de EsSalud, enfatizó que “muchos artefactos pirotécnicos se fabrican de manera clandestina y se manipulan sin supervisión, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves, especialmente en menores de edad”. Por ello, recomendó evitar la compra de pirotécnicos no autorizados, y restringir su manipulación únicamente a adultos informados sobre los potenciales riesgos. Los pirotécnicos luminosos, si bien menos peligrosos, sólo deben usarse bajo estricta vigilancia adulta.

Recomendaciones para la prevención y atención rápida

EsSalud recomendó a las familias extremar la vigilancia en el hogar, especialmente en la cocina. Se debe evitar que los niños estén presentes durante la manipulación de ollas, bandejas o líquidos calientes, y nunca colocar estos elementos en el suelo para evitar accidentes.

Ante una quemadura, la Dra. Benavides indicó que lo primero es enfriar la zona con agua fría de caño durante un tiempo prolongado, cubrir con una tela limpia y trasladar al afectado inmediatamente a un servicio de Emergencia. Asimismo, desaconsejó el uso de remedios caseros como pasta dental, mantequilla, aceite o sustancias similares, ya que pueden agravar la lesión.

La atención médica debe ser prioritaria si la quemadura afecta áreas sensibles del cuerpo, presenta ampollas, es extensa o si la persona lesionada es un niño, adulto mayor o individuo con enfermedades crónicas.

