Perú

El Serpentín de Pasamayo estará cerrado hasta 2028, anuncia MTC: estos son los vehículos que dejarán de transitar

El Serpentín de Pasamayo une el distrito de Ancón, en Lima, con el distrito de Aucallama, en Huaral, atravesando una ruta de alto riesgo por sus curvas cerradas y acantilados

La medida busca reducir accidentes
La medida busca reducir accidentes en uno de los tramos más peligrosos de la Carretera Panamericana Norte, entre los kilómetros 44 y 75.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la restricción temporal del acceso y circulación de vehículos de transporte de personas en el Serpentín de Pasamayo (Ruta Nacional PE-1NA), una de las rutas más emblemáticas y riesgosas del litoral central de Perú, y de notorio tránsito comercial hacia la capital.

La medida, oficializada mediante la Resolución Directoral N° 031-2025-MTC/18 y publicada hoy 21 de diciembre de 2025 en el diario oficial El Peruano, tendrá vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

MTC restringe el acceso de buses en el Serpentín de Pasamayo

El Serpentín de Pasamayo conecta la provincia de Lima, en el distrito de Ancón, con la provincia de Huaral, en el distrito de Aucallama, en la región Lima. Este tramo, identificado como parte de la Antigua Panamericana Norte, bordea acantilados elevados sobre el océano Pacífico y se caracteriza por sus curvas cerradas y pronunciadas pendientes.

Históricamente, la geografía del lugar ha incrementado la frecuencia y gravedad de los accidentes de tránsito, especialmente en temporadas de alta afluencia y con neblina densa.

Según el MTC, la restricción alcanza a vehículos de las categorías M2 y M3, en referencia a ómnibuses y microbuses de transporte de pasajeros, en el trayecto comprendido entre los kilómetros 44 y 75 de la Carretera Panamericana Norte.

Esta disposición surge tras nuevos informes técnicos y recomendaciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), así como de la Policía Nacional del Perú (PNP), que alertan sobre la necesidad de disminuir el tránsito de vehículos de pasajeros por la vía debido a condiciones geométricas críticas y su alta exposición a deslizamientos y otros riesgos naturales.

La Variante de Pasamayo, autopista
La Variante de Pasamayo, autopista moderna de doble carril y peaje, se establece como la principal ruta alternativa entre Lima y Huaral.

PNP y y SUTRAN supervisarán el cumplimiento

Como alternativa principal, existe la Variante de Pasamayo (Ruta Nacional PE-1N), una autopista moderna de doble carril, construida como reemplazo directo y seguro del antiguo serpenteo junto a los acantilados.

La Variante requiere el pago de peaje y canaliza la mayor parte del tráfico de buses y automóviles entre Lima y Huaral, mientras que el Serpentín permanece abierto, pero de acceso gratuito y limitado a ciertos tipos de transporte, sobre todo unidades de carga, vehículos locales o servicios de emergencia.

La implementación y fiscalización de la restricción están a cargo de la PNP y la SUTRAN, quienes realizarán operativos y habilitarán señalización en las áreas de ingreso y salida al Serpentín.

Paralelamente, el MTC, PROVIAS Nacional y la SUTRAN difundirán la normativa y las rutas autorizadas en sus sedes digitales, asegurando que transportistas y usuarios estén debidamente informados. Los gobiernos regionales y municipales deberán adaptar sus permisos a la disposición nacional, para evitar circulaciones indebidas.

Uso obligatorio de la Variante de Pasamayo para buses interprovinciales

La decisión del MTC tiene el objetivo de reducir la siniestralidad y proteger la vida de los pasajeros en una vía históricamente peligrosa, mientras se prioriza el uso de la autopista moderna y segura para los desplazamientos interprovinciales y regionales.

El cumplimiento será evaluado periódicamente, y las infracciones se sancionarán conforme a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y al Reglamento Nacional de Tránsito, de acuerdo con la resolución ministerial.

