El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Christian Ysla brindó entrevista a Infobae Perú, donde hizo un repaso de su 2025.

El 2025 ha sido un año clave en la vida profesional y personal de Christian Ysla. No solo le permitió seguir consolidándose como actor y humorista, sino que su participación en El Gran Chef Famosos abrió una nueva ventana para que el público conociera al hombre detrás de los entrañables personajes que interpreta desde hace más de tres décadas.

Mirando en retrospectiva, Ysla reconoce que aceptar el reto del reality significó salir de su zona de confort. Un desafío que le dejó importantes aprendizajes y satisfacciones, entre ellos, una relación más cercana con las redes sociales, un espacio al que antes se mostraba reacio y que hoy utiliza de forma activa para interactuar con sus seguidores.

En conversación con Infobae Perú, el actor destaca que el 2025 ha sido un periodo de intensa actividad y grandes logros. En paralelo a 'Payapaluza’, obra familiar que presenta en el Teatro La Plaza de Larcomar, asumió la exigente cartelera de 'Peter Pan hasta las patas’, cuya temporada acaba de culminar con éxito. “Ha sido un reto físico y emocional. Hubo días en los que hacía dos funciones de Peter Pan y una de Payapaluza, o al revés. Fueron jornadas extenuantes, pero cada función valió la pena”, relata.

¿Cómo defines a ‘Payapaluza’?

‘Payapaluza’ es un concierto, es un concierto de payaso. Lo que busca es celebrar a nuestros niños. Lo hacemos a través de canciones, tanto aquellas apreciadas por los chicos como por los padres y abuelos. Nuestro objetivo es conectar a la familia, no solo con el niño, sino en conjunto: padres, madres, hijos. Tocamos temas como pasar tiempo juntos, escuchar a los hijos y preocuparnos más por el medio ambiente. Todo con un enfoque que equilibra el sonido, la celebración de la infancia y el recordatorio de que los niños son lo fundamental.

Christian Ysla presenta Payapaluza en teatro La Plaza.

¿Cómo fue la selección de música para este espectáculo?

Fue difícil. Antes de los dos meses de ensayo tuve casi un año para encontrar los temas adecuados, no solo populares con los niños sino que también pudiéramos darles una vuelta actoral y teatralizarlas. No reproducimos las canciones tal cual; las reimaginamos y reinterpretamos como payasos. A cada una le buscamos un ángulo nuevo. Por ejemplo, “La Vaca Lola” es un clásico, pero queríamos hacerla desde nuestra visión, desde lo que implica ser un payaso hoy. Eso es, que la canción sea buena y que podamos encontrarle significado escénico.

Christian Ysla presenta Payapaluza en teatro La Plaza.

Trabajar con niños implica estar siempre a la expectativa de lo inesperado. ¿Cómo manejan esas situaciones dentro del show?

Los niños son impredecibles y auténticos. Debemos adaptar el espectáculo al tipo de público de ese día. Por eso siempre digo que 'Payapaluza’ es más que un show para niños, está pensado para unir a padres e hijos, para que las familias celebren juntas. Interactuamos mucho, escuchamos y respondemos en tiempo real. Eso mantiene viva la función.

Además de ‘Payapaluza’, acabas de cerrar la temporada de ‘Peter Pan Hasta Las Patas’, que vuelve en 2026. ¿Cómo fue equilibrar estos dos montajes a la vez?

Realmente agotador, pero no podía elegir uno solo. Tuve días en los que hacía dos funciones de ‘Peter Pan’ y una de ‘Payapaluza’ o al revés. Fue un reto físico y emocional, ya no soy un chiquillo… pero cuando el público responde y veo la felicidad en los espectadores, siento que ha valido el esfuerzo. ‘Peter Pan’ ha tocado a tanta gente que muchos han repetido la obra hasta cuatro veces. Es parte de mi compromiso, llevo seis años dirigiendo obras familiares y no puedo dejar de hacerlo, por eso también seguí con ‘Payapaluza’.

Son energías diferentes, por el público al que van dirigidas las obras...

Sí, el chip cambia totalmente. El público infantil es directo, espontáneo, se entrega sin filtros. Los adultos se dejan llevar, pero de otro modo, a veces con más contención. Cuando todos se sueltan, el juego es más divertido, aunque también puede ser más desafiante. Se arma un ida y vuelta que me apasiona.

Christian Ysla fue parte de Peter Pan Hasta las patas, puesta en escena que regresa el 2026.

Este 2025 te vimos más expuesto a los años anteriores, me refiero a la televisión. ¿Qué significó para ti la experiencia en ‘El Gran Chef Famosos’?

Fue una gran sorpresa. Yo bromeaba diciendo que ‘El Gran Chef Famosos’ cambia vidas, aunque no siento que me haya transformado la carrera, sí me dio una exposición maravillosa. Me conectó con gente que no había visto nunca mis trabajos teatrales, con otro tipo de público. El trato profesional y el ambiente me hicieron disfrutar el proceso, aunque fue muy exigente. Llegué a la final, algo que jamás imaginé.

A raíz del programa abriste tus redes sociales y empezaste a crear más contenido. ¿Cómo ha sido ese ingreso al mundo digital?

Sí, realmente fue gracias a ‘El Gran Chef Famosos’. Yo no tenía TikTok y de pronto, después del programa, llegué a cien mil seguidores en un mes. Vi que ahí podía conectar, no solo desde el teatro, sino como padre, como artista, como improvisador. Genero contenido semanal con ayuda de un equipo, sobre la vida, la paternidad, el cierre de año, la cotidianidad de ser padre, actor y ciudadano. Es demandante, pero me ha abierto nuevas maneras de expresarme. Las reuniones semanales para planear contenido se han vuelto parte integral de mi trabajo.

Christian Ysla ganó "El Gran Chef Famosos La Revancha".

Muchos artistas son reacios a gestionar su imagen en redes. ¿Cómo te adaptaste compartir videos?

Al principio tenía prejuicios. Pensaba que todo era bailes o tendencias, pero ahora entiendo que hay nichos para todos. Elegí hacerlo porque lo siento como una nueva manera de comunicar, con mi propio filtro y mi propio ritmo. El video es un canal que me permite explorar mi creatividad, me alimenta y me conecta con muchas personas.

Christian Ysla confiesa que era reacio a las redes sociales. (Latina)

¿Qué significa para ti este 2025 y cuáles son tus proyectos para 2026?

Me siento agradecido. Han sido años constantes de crear, de arriesgar, de probar cosas nuevas. Hago teatro, música, televisión, redes. La improvisación me enseñó a adaptarme, a mantener la mente abierta y a sacar el máximo de cada oportunidad. Este año termino con ‘Payapaluza’ y con un concierto especial junto a Los Juanelos, que es un placer personal, el 23 de diciembre en Casa Rebara. La entrada es gratuita. Luego vienen días de descanso con familia, sin perder de vista las redes.

En 2026 seguramente regrese 'Peter Pan’ y ojalá una nueva temporada de ‘Payapaluza’, además del trabajo constante en talleres de improvisación, porque la impro me ha dado herramientas que aplico en todo lo que hago. El teatro es mi base, pero me gusta desafiarme y sumar nuevos escenarios.

Christian Ysla - Foto: Paula Elizalde / Infobae