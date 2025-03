Christian Ysla defiende obra ‘María Maricón’ y explica por qué la deberían ver: “Me gustó muchísimo”. | TikTok.

La reciente polémica en torno a la obra de teatro ‘María Maricón’ ha generado intensos debates sobre la libertad artística y el respeto a las creencias religiosas en el Perú. La producción, dirigida por Gabriel Cárdenas, buscaba explorar la intersección entre la identidad de género y la religión, utilizando símbolos católicos para narrar experiencias personales de discriminación y aceptación.

El título y la promoción de la obra, que incluían una imagen de un hombre con características asociadas a la Virgen María, provocaron reacciones adversas en diversos sectores de la sociedad. Grupos católicos y figuras políticas, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresaron su rechazo, calificando la pieza como una ofensa a la fe católica.

En respuesta a las críticas, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), organizadora del festival ‘Saliendo de la Caja’ donde se iba a presentar la obra, decidió suspender la edición y ofreció disculpas públicas por el uso de símbolos religiosos que consideraron inapropiado.

La obra "María Maricón" ya no estrenará con su nombre original. (Foto: PUCP/Infobae)

Sin embargo, Gabriel Cárdenas defendió su obra, aclarando que no tenía la intención de atacar la religión, sino de compartir su vivencia como persona homosexual en una sociedad que percibe como machista. Utilizó figuras religiosas con las que se identificaba para expresar su narrativa personal.

En medio de esta controversia, el actor y director Christian Ysla compartió sus reflexiones, destacando la valentía de Cárdenas al abordar temas sensibles y personales. Ysla sugirió que el título y la imagen utilizados podrían no reflejar plenamente la esencia de la obra y propuso que, en lugar de centrarse en la provocación, se debería apreciar el mensaje subyacente de lucha contra la discriminación y la búsqueda de identidad.

“Si no viste la obra podrías quedarte con la idea de que el creador es un chibolo malcriado que no tuvo mejor idea que usar la imagen de la virgen y burlarse de ella para tener publicidad. Nada más alejado de la realidad. Gabriel o ‘María Maricón’ para mí es el testimonio de una joven homosexual que ha sufrido discriminación y violencia por parte de la sociedad, discriminación que es avalada por una religión que por muchos años ha dicho que la gente LGTB vive en pecado y que deben de cambiar para entrar al reino de los cielos”, señaló.

La situación ha abierto un espacio para el diálogo sobre los límites de la libertad artística y el respeto a las creencias religiosas. Mientras algunos consideran que ciertas expresiones pueden resultar ofensivas, otros defienden el derecho a la libre expresión y la exploración de temas complejos a través del arte.

“La apuesta de Gabriel Cárdenas me gusto muchísimo, por la valentía y su osadía. Me encanta que los jóvenes tengan ese espíritu. Finalmente, a Gabriel Cárdenas le diría que tal vez el título de la imagen que usó para su afiche no refleja lo hermosa que es su obra y a mis amigos católicos les diría que si hubieran ido a ver ‘María Maricón’ y lo hubieran visto desde el amor, tal vez se hubieran dado cuenta que Gabriel no los estaba atacando a ellos, sino a una institución que muchas veces se ha equivocado”, sentenció.