Christian Ysla da contundente mensaje a Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Me apena que usen su talento para hacer mi***”

El actor e improvisador usó sus redes sociales para responder a unas declaraciones de Mendoza sobre él. Sin embargo, terminó haciendo una reflexión sobre su trabajo | Instagram

Christian Ysla ha capturado la atención de propios y extraños con una reciente publicación dirigida a Ricardo Mendoza, quien se pronunció sobre él en su programa de YouTube ‘Solo queremos conversar’. En este espacio, el compañero de Jorge Luna resaltó la distancia de Ysla hacia él y mencionó que pese a ese rechazo lo admira como artista en nuestro país.

“Christian Ysla me detesta y yo lo amo y él me detesta. Yo creo que es de la persona, es de mi top tres de artistas en el Perú”, fue lo que mencionó el exsaliente de Mayra Goñi en su espacio. Sin embargo, no imaginó que el improvisador le daría una respuesta en sus redes sociales.

En un video compartido en sus plataformas digitales, el exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ se dirigió a Ricardo Mendoza para, inicialmente, agradecerle las palabras hacia él, sin embargo, descartó tener algún sentimiento negativo en su contra.

“Estimado Ricardo, primero, muchas gracias por tus palabras, no creo que las merezco, segundo, no te detesto y sabes por qué porque no detesto a nadie. No detesto ni siquiera a los políticos corruptos que destruyen nuestro Perú”, mencionó al inicio.

Seguido, destacó el talento de Ricardo y su compañero Jorge Luna para hacer reír a la gente, pero lamentó que su humor tenga que incluir la burla hacia algunos sectores de la población. Incluso, hizo hincapié en que no puedan aceptar que se equivocan cuando se los dicen y se escuden en la excusa de que todo es humor.

“Yo creo que tú y Jorge Luna son los humoristas más talentosos de nuestro país y eso me apena que no es lo mismo que me den pena. Me apena que teniendo el talentazo que tienen hagan un humor donde se burlan delas personas con discapacidad, de la comunidad LGTB, de alguien con síndrome de Down, de la madre de un compañero. Y lo que más me apena es que luego no acepten que se equivocaron e incluso usen la frase de la mayoría de comediantes, pero es solo humor”, agregó.

“El humor es un arma poderosa”

En otro momento de su discurso, Christian Ysla menciona que el humor es un arma poderosa en la sociedad, pero lamenta que Luna y Mendoza la tengan entre sus manos y no sepan usarla correctamente, por el contrario, sean parte del problema y no de la solución.

“El humor para mí es un arma poderosa para el cambio y creo que ambos son los mejores usando esa arma, úsenla para cambiarle el cerebro a ese público que los busca para escucharles ese chiste homofóbico, machista, racista y que aún no se han dado cuenta de que es homofóbico, machista o racista. Me apena que tengamos un país con gente tan talentosa y que usen ese talento para hacer mierda al otro. Dejen eso para los mediocres, ustedes están en otro nivel”, acotó en su descargo.

Finalmente, se dirigió directamente a Ricardo Mendoza, a quien le aclaró que no lo detesta, mucho menos porque es una persona cercana a alguien que él conoce. Sin embargo, lo invitó a tomar su camino y hacer del humor lo mejor para el público.

“Por último Ricardo, yo no podría detestarte porque eres el mejor amigo de una de las personas que yo más quiero, por eso espero que algún día estemos en la misma orilla donde talvez no hay más plata pero sí más tranquilidad. Lo mejor para ti, Ricardo”, finalizó en su video.