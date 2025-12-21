Andy V afirma que Virgilio Acuña fue contactado por Susy Díaz para bloquear su candidatura a diputado

Andy V, aspirante a diputado por Perú Federal, denunció una supuesta interferencia de su exesposa, la excongresista Susy Díaz, destinada a obstaculizar su candidatura

El cantante Andrés Olano Castro (Andy V), quien postula a un escaño como diputado por el partido Perú Federal, afirmó este domingo que existe una intromisión destinada a perjudicar su candidatura por parte de su exesposa, la exlegisladora Susy Díaz.

En diálogo con Infobae Perú, el aspirante confirmó que el presidente de la agrupación, Virgilio Acuña, lo contactó días atrás para informarle sobre una supuesta queja de Díaz relacionada con su incursión en la política.

“El martes 16 llamó el ingeniero Acuña diciendo que mi exesposa, Susy Díaz, le había llamado para decirle por qué me había dado una candidatura y que no le parecía. Francamente, es una acusación sin ningún sustento”, declaró.

El candidato consideró que este episodio busca obstaculizar una campaña que, según señaló, cuenta con respaldo ciudadano. “Yo pienso que es un intento de intromisión para, para entorpecer mi candidatura, que ha tenido acogida”, sostuvo. Además, expresó su incomodidad por las declaraciones de Díaz: “Molesta un poco que ella se esté metiendo en algo que yo no la menciono”.

Reveló que el presidente del partido, Virgilio Acuña, le comunicó que Díaz presentó una queja sobre su postulación, hecho que el cantante considera infundado

Este medio intentó comunicarse con Acuña, sin éxito. La semana pasada, al ser consultada por el diario Expreso, la exlegisladora afirmó desconocer la postulación de su exesposo. “Todos tenemos derecho, (...) no estaba enterada, yo me dedico a trabajar, estoy en otra cosa hace tiempo”, indicó.

Andy V calificó estas declaraciones como una abierta contradicción y manifestó su expectativa de que no exista una acción encubierta en su contra. “Espero que no se esté cocinando algo bajo la mesa para perjudicar mi candidatura”, advirtió. En esa misma línea, atribuyó las críticas al impacto de su exposición pública: “Creo que la gran acogida que ha tenido mi candidatura como que le ha afectado bastante”, dijo.

El postulante solicitó a su exesposa mantenerse al margen de su vida política. “Le pido que no se entrometa en mis decisiones y que opine sobre mí porque parece que aún me tiene muy presente en su vida”, manifestó, al precisar que no emite juicios sobre ella.

Durante actividades proselitistas, la exfigura televisiva agradeció el respaldo recibido en diversos distritos de Lima. “Ayer estuve por Mariátegui, San Juan de Lurigancho, compartiendo una chocolatada con más de 1500 niños con sus respectivas madres, y me expresaron su respaldo”, señaló. También destacó el contacto directo con los vecinos durante recorridos en zonas periféricas del distrito más poblado de la capital, así como el apoyo expresado en la vía pública.

“No los voy a defraudar”, prometió, al asegurar que cuenta con la preparación necesaria, pese a las críticas recibidas durante la última semana. “La gente tiene derecho a cambiar. Soy un joven que también se ha equivocado, lo reconozco, pero también tengo derecho a rectificar mis pasos y seguir para adelante”, afirmó.

Invitó públicamente a Díaz y a su hija Flor Polo, también candidata, a un debate

Finalmente, lanzó un reto directo a Díaz y a su hija, Flor Polo, también candidata a diputada por Somos Perú. “Le invito a un debate público, que ella ponga fecha y lugar”, expresó.

Andy V busca ser diputado con el número 6 por el partido liderado por Armando Massé, actual candidato presidencial. Su postulación fue confirmada la semana pasada por el dirigente gremial Reneé Cobeña, quien buscará un escaño en el Senado con el número 7 por la misma agrupación.

Infobae Perú conoció que el cantante aceptó incorporarse a la organización tras una invitación directa.

En las elecciones de 2026, además de elegir al nuevo presidente, los ciudadanos deberán votar por un Congreso que volverá a ser bicameral, una fórmula que desapareció con la Constitución de 1993.