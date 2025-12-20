Samahara Lobatón sorprende al revelar que ya no podrá ser madre: “Ya me ligué”, cancelando rumores de embarazo

Samahara Lobatón sorprende al revelar que ya no podrá ser madre: “Ya me ligué”, cerrando rumores de embarazo.

La revelación de Samahara Lobatón sobre su imposibilidad de volver a ser madre sorprendió a más de uno. En una reciente interacción en Instagram, la influencer confirmó a sus seguidores que “ya me ligué. Para ser más específica, ya no tengo trompas”, una declaración que llamó la atención de su audiencia y cerró cualquier especulación sobre futuros embarazos.

Este anuncio se produjo en medio de la atención mediática generada por su separación de Bryan Torres, padre de sus dos hijos menores, y en un contexto de rumores sobre una posible reconciliación.

La decisión de someterse a una ligadura de trompas no solo impactó a sus seguidores, sino que también evidenció un cambio definitivo en sus prioridades. “La maternidad ya no está dentro de mis posibilidades”, escribió Lobatón en sus historias, acompañando el mensaje con emojis de risa y dejando claro que se trataba de una etapa cerrada en su vida.

La influencer evitó detallar los motivos médicos o personales detrás de la intervención, pero sus palabras reflejaron una determinación por enfocarse en la crianza de sus tres hijos y en sus proyectos laborales en el ámbito digital.

Samahara Lobatón confirma en Instagram que se sometió a una ligadura de trompas y descarta futuros embarazos.

La separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres

El entorno familiar de Lobatón ha estado marcado por la exposición mediática y los conflictos públicos. Actualmente, es madre de tres hijos: dos niñas y un niño. Su hija mayor nació de su relación con Jonathan Horna Feijoo (Youna), mientras que los dos menores son fruto de su vínculo con Bryan Torres. Pese a la reciente ruptura, ambos han manifestado su compromiso como padres, aunque las diferencias como pareja persisten. Un reciente reencuentro entre Torres y las hijas de Lobatón en la casa familiar alimentó especulaciones sobre un posible acercamiento, aunque no se confirmó una reconciliación.

La relación entre Lobatón y Torres ha estado marcada por episodios de conflicto y exposición pública. La difusión de un video privado en televisión, donde Lobatón confrontó a Torres por una presunta infidelidad, generó controversia y posibles consecuencias legales. La abogada Rosario Sasieta advirtió en declaraciones que “se llama violación a la intimidad, de dos a cuatro años de prisión”, al referirse a la exhibición de material privado sin autorización.

Sasieta explicó que la sanción no depende de la antigüedad del video ni de la relación sentimental, sino de la vulneración del derecho a la privacidad. “Cualquier persona grabada en un ambiente privado, como un dormitorio, puede denunciar si no dio su consentimiento para la grabación o difusión del contenido”, precisó la especialista.

El propio Torres utilizó sus redes sociales para aclarar que las imágenes de las cuales Lobatón hacía mención y lo confrontó correspondían al 2024 y que la supuesta infidelidad ya había sido perdonada. “No conté con que el video era del 2024 y eso fue perdonado. Sí, porque me perdonaron. En enero fue perdonado todo y hoy se dio cuenta de eso. Pero ya no hay vuelta atrás”, escribió el artista.

Samahara Lobatón confiesa que aún duda sobre la fecha del video que provocó su ruptura con Bryan Torres. Video: Magaly TV La Firme

El impacto emocional que vivió Samahara Lobatón y las recomendaciones de Mónica Cabrejos

En una entrevista con Magaly Medina, Lobatón relató el impacto emocional que le provocó revisar el celular de Torres y descubrir material oculto. “Hoy en día no lo sé, no puedo decir: ‘Sí, es de ahorita’. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aun así, no siendo actual, es algo muy fuerte”, afirmó Lobatón.

La influencer insistió en que el dolor no solo provino del contenido encontrado, sino de la falta de respuestas por parte de Torres. “¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? (...) lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia”, expresó.

Samahara Lobatón podría ir a prisión por difundir video privado de Bryan Torres en televisión: “De dos a cuatro años”. Video: América Hoy

Lobatón reconoció que intentó perdonar en su momento, pero lo hizo sin conocer toda la verdad. “Hay un montón de cosas que no están resueltas en mi cabeza, es suficiente lo que he visto”, concluyó en la misma entrevista, dejando en evidencia el proceso de introspección y sanación que atraviesa.

La exposición mediática de la pareja también motivó opiniones externas. La conductora Mónica Cabrejos sugirió en Trome que ambos deberían buscar ayuda profesional antes de considerar una reconciliación. “En mi opinión que lleven terapia antes de regresar, porque al regresar las expectativas renacen. Yo diría que lleven terapia entre 8 y 12 semanas antes de decidir volver y dormir en camitas separadas”, recomendó Cabrejos, quien además señaló la importancia de que Lobatón trabaje la herida de un padre ausente para tomar mejores decisiones personales.