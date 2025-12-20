Perú

Pedro Castillo: Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de expresidente para excarcelación por temas de salud

La resolución declara improcedente el pedido de excarcelación temporal y atención especializada para el expresidente peruano, quien permanece recluido mientras enfrenta procesos por delitos como rebelión y organización criminal

Guardar
(Foto: Agencia Andina)
(Foto: Agencia Andina)

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el hábeas corpus solicitado por Pedro Castillo, expresidente Perú, en el que su defensa alegaba una supuesta vulneración de sus derechos a la salud dentro de las condiciones carcelarias.

La decisión fue emitida a través de la sentencia 203/2025, que declaró improcedente e infundada la solicitud tras analizar los argumentos jurídicos y médicos presentados por el entorno del exmandatario.

La defensa de Castillo había pedido que se autorizara una excarcelación temporal para someterse a una intervención quirúrgica por una presunta enfermedad cardíaca, tal como figura en los documentos clínicos aportados al expediente.

Además, se solicitaba que el exgobernante permaneciera bajo detención domiciliaria bajo el cuidado de sus familiares y profesionales de la salud especializados, y que recibiera una indemnización en caso de alguna complicación médica o deterioro de su integridad.

El Tribunal determinó que la demanda no demostró la existencia de un riesgo comprobado sobre la salud de Castillo Terrones ni una vulneración de derechos fundamentales ocasionada por la institución penitenciaria.

Asimismo, se destacó que las pruebas médicas ofrecidas no resultaron suficientes para un pronunciamiento a favor del peticionante.

“Este pedido debe ser desestimado, no por infundado, sino por improcedente por insuficiencia probatoria”, expuso el fallo consultado por la prensa nacional.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de hábeas corpus solicitado por el expresidente Pedro Castillo para que se disponga su excarcelación por temas de salud. | Canal N

Argumentos de la defensa y fundamentos médicos

El equipo legal de Pedro Castillo argumentó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habría mostrado reticencia al visibilizar los informes médicos necesarios para evaluar el caso, sugiriendo una posibilidad de afectación de los derechos de su representado.

También, se señaló la supuesta existencia de una “angina de pecho inestable” que requeriría tratamiento urgente para evitar un infarto, de acuerdo con el relato recogido en el proceso judicial.

Diversos documentos aportados en la causa —entre ellos, certificados médicos emitidos por EsSalud y actas de la Junta Médica Penitenciaria— establecen un diagnóstico diferente: dolor torácico osteomuscular y síndrome de articulación condrocostal.

Según el TC, estos diagnósticos no requieren una intervención cardiaca inmediata y el exmandatario no habría sido desatendido en lo que respecta a atención médica durante su reclusión.

De acuerdo a Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, el hábeas corpus de Pedro Castillo por atención médica fue desestimado de manera unánime, al considerar que el INPE garantizó su atención en salud.

“Este es un caso donde él (Castillo) pedía una atención médica. Hemos considerado de que el INPE le ha proveído de todas las formas para que pueda atenderse, para que pueda estar a salvo en su salud. Entonces, es por eso que se ha desestimado de manera unánime esta demanda”, declaró Gutiérrez Ticse en una entrevista para Canal N.

Pedro Castillo, quien fue removido de la presidencia y actualmente cumple una condena de 11 años y 5 meses por delitos de conspiración y rebelión, permanece en el penal de Barbadillo, localizado en Ate Vitarte. El caso de su privación de libertad mantiene la atención pública y mediática en Perú y genera controversia sobre el marco de los derechos de los internos, especialmente en figuras políticas de alto perfil.

Temas Relacionados

Pedro CastilloTCTribunal Constitucionalhábeas corpusperu-politica

Más Noticias

El voto digital no llegará al 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

El organismo electoral concluyó que la solución de voto digital propuesta por la ONPE no ofrece garantías suficientes de seguridad, integridad ni confianza para aplicarse en 2026

El voto digital no llegará

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

La reconocida productora y su hermano aclaran en público que, más allá de nuevos proyectos y cambios en la industria, su vínculo profesional y familiar permanece intacto.

Michelle Alexander y su hermano

Ganadores del Gana Diario este 19 de diciembre de 2025

Gana Diario celebra un sorteo diario a las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Ganadores del Gana Diario este

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

La exintegrante de la selección nacional derramó lágrimas al recordar dicho episodio y confesar su ilusión de ser mamá algún día

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana,

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Cada vez falta menos para que el youtuber estadounidense se suba al ring con el excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El voto digital no llegará

El voto digital no llegará al 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

Tomás Gálvez sobre fiscales del Equipo Especial Lava Jato: “Las palomas no matan a las escopetas”

Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: Su candidatura a la Presidencia, critica al gobierno de Dina Boluarte y los ministros que la traicionarán

Congresista de Fuerza Popular espera que Vladimir Cerrón postule en las Elecciones 2026 “para derrotarlo en las urnas”

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza y Edson Dávila

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Viudo de Edita Guerrero enfrentado con fundadores de Corazón Serrano: “Nunca han venido a ver a mis hijos”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Perú

DEPORTES

Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense