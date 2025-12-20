Los peruanos que se fueron este 2025: ‘Camucha’ Negrete, Óscar Carrillo, Mario Vargas Llosa y Paul Flores

Los peruanos que se fueron este 2025: ‘Camucha’ Negrete, Óscar Carrillo, Mario Vargas Llosa, Paul Flores

El año 2025 marcó la partida de figuras centrales del arte, la música y la literatura peruana, dejando un vacío en la escena cultural nacional. Las despedidas públicas y los testimonios de familiares y colegas reflejaron el impacto de estos decesos en la memoria colectiva.

Camucha Negrete

La familia de Camucha Negrete comunicó el 27 de septiembre la muerte de la actriz y conductora a los 80 años, a través de un mensaje difundido en redes sociales:

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, dijo.

Días antes, la nieta de la artista, Paula Mejía, había informado en el programa América Hoy que Negrete se encontraba bajo cuidados especiales y acompañada por sus seres queridos.

Tras confirmarse la noticia, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, ‘Camucha Negrete’, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria. Recordaremos siempre su talento y carisma, que brillaron en el teatro, el cine y la televisión. Desde sus inicios en el café teatro hasta su consagración en programas icónicos como ‘Risas y Salsa’, Camucha Negrete deja una huella imborrable. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística”.

La familia de Negrete confirmó que la actriz padecía una afección hepática avanzada, lo que impidió la aplicación de tratamientos médicos convencionales.

Paula Mejía explicó en América Hoy que los médicos descartaron terapias intensivas debido al delicado estado del hígado de la artista, quien permaneció en casa bajo cuidados paliativos.

Negrete había revelado en entrevistas durante 2024 que estuvo “al borde de la muerte” por episodios de pancreatitis aguda, enfermedad que derivó en complicaciones hepáticas.

Camucha Negrete murió a los 80 años a causa de una grave enfermedad.

Paul Flores

El 16 de marzo, la música peruana perdió a Paul Flores ‘Russo’, vocalista de Armonía 10, tras un ataque armado al bus de la orquesta. La agrupación confirmó el deceso en redes sociales y expresó:

“En estos momentos de extremo dolor extendemos nuestras condolencias a su esposa, a su menor hijo, a sus padres y a todos sus familiares. Le brindamos toda nuestra contención, afirmándoles que entregaremos toda nuestras energías a que esto no quede impune”.

La pareja de Flores, Carolina Jaramillo, se despidió del cantante con un mensaje en sus redes: “Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”.

Óscar Carrillo

El Ministerio de Cultura del Perú informó el 26 de junio el fallecimiento de Óscar Carrillo Vértiz, actor de teatro, cine y televisión. La institución destacó su legado en un mensaje público:

“Óscar Carrillo Vértiz (1965-2025) deja una marca imborrable en la escena artística peruana, recordado por su dedicación y su influencia en el desarrollo de las artes escénicas del país”.

Su esposa, la actriz Natalia Torres Vilar, detalló que Carrillo fue diagnosticado con cáncer de colon en fase 4 en septiembre de 2022 y que, pese a dos operaciones y ciclos de quimioterapia, el actor continuó activo en proyectos teatrales y televisivos.

Torres Vilar explicó que la familia optó por la privacidad en el tramo final de la enfermedad y que Carrillo falleció en su domicilio, acompañado por sus seres queridos.

Óscar Carrillo falleció este jueves 26 de junio a los 59 años. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Álamo Pérez Luna

El 17 de abril, el periodismo peruano despidió a Álamo Pérez Luna, periodista y escritor, a los 61 años. Su amigo Eduardo Calderón confirmó la noticia en Twitter: “Descansa en paz amigo. Hasta siempre Álamo Pérez Luna”.

Su hijo, Sergio Pérez Luna, publicó en Instagram: “Álamo Ernesto Pérez Luna Canales. Abuelo, padre, hijo, hermano, amigo, periodista y músico. Con amor, cariño y respeto honramos la vida de Álamo, que en paz descanse, que su recuerdo perdure en nuestra memoria y que Dios lo reciba en su santa gloria. Descanse en paz”.

ATV informó que el velatorio se realizaría en el Hospital Edgardo Rebagliati, donde el periodista estuvo bajo tratamiento por un problema hepático. En mayo de 2024, Pérez Luna había comunicado públicamente que le diagnosticaron cáncer al riñón y agradeció al personal médico tras una operación.

Álamo Pérez Luna fue conductor de Vidas Extremas, Diez y más.

Mario Vargas Llosa

El 13 de abril, Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años, poco después de su cumpleaños. En una entrevista con RPP, el Nobel peruano recordó sus inicios laborales:

“Había unos cuarteles del cementerio de los que se habían perdido los registros. Me encargaron que hiciera la lista de los muertos. Me iba los fines de semana a fichar a los muertos, y recuerdo que me pagaban por muerto”.

Sobre la escritura de La ciudad y los perros, relató a un portal mexicano: “Comencé a escribir la novela en Madrid, en una pequeña tasca, cerca del retiro donde yo me iba a leer y a escribir luego de las clases del doctorado que estaba haciendo en la complutense, y la terminé tres años después en París”.

Hernán Romero

El 23 de septiembre, la hija de Hernán Romero confirmó la muerte del actor a los 83 años con un mensaje en redes sociales:

“Con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado. Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue”.

En una entrevista con Infobae Perú, Romero recordó su debut en el Teatro de la Asociación de Actores Aficionados en 1961: “Me moría de miedo y temblaba, pero todos esos nervios se transformaron en energía”. Sobre su vocación, relató:

“El 90% de mi tiempo lo pasaba pensando en el teatro. Hice un análisis de conciencia y me di cuenta de que lo más importante para mí era el teatro”. Romero también compartió que su familia dudó inicialmente de su elección profesional:

“Me decían: ‘¿De qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. Los artistas son bohemios juerguistas’”. Finalmente, defendió la disciplina en la actuación: “Un actor tiene que ser muy disciplinado para cuidar su cuerpo y voz. Es mentira que los actores son trasnochadores”.

Hernán Romero falelció el martes 23 de septiembre.