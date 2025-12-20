Perú

Senamhi alerta por radiación UV “muy alta” y “extrema” ante el inicio del verano en Perú

Las temperaturas se mantendrán en valores habituales a lo largo del país, aunque podría haber episodios de calor intenso hacia el final de la estación

Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las seis de la tarde, especialmente para niños, adultos mayores y personas con piel sensible - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta para la población ante la llegada del verano en Perú, previsto para iniciar el domingo 21 de diciembre a las 10:03 horas, debido a que se registrarán niveles de radiación ultravioleta catalogados como “muy altos” y “extremadamente altos” en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas hicieron hincapié en la importancia de tomar precauciones, señalando que los riesgos para la salud serán especialmente relevantes durante las horas del mediodía hasta la tarde.

A lo largo de este periodo estival, se espera que las condiciones térmicas se mantengan dentro de los rangos habituales en la mayoría del país, aunque no se descartan episodios de calor marcados, sobre todo hacia el final de la estación.

En la franja costera, predominarán temperaturas regulares conforme a los promedios históricos, mientras la región andina podría experimentar tanto días como noches con valores dentro de lo normal o ligeramente por encima de los registros usuales. Por su parte, en la Amazonía se anticipan jornadas con temperaturas previsibles y noches más templadas al inicio del ciclo veraniego.

La costa experimentará temperaturas regulares, la región andina registrará jornadas y noches normales o ligeramente elevadas, y en la Amazonía se esperan noches más cálidas en el inicio del verano - Créditos: Andina.

El subdirector de Predicción Climática, Yury Escajadillo, remarcó que los valores máximos en los termómetros suelen darse entre el mediodía y las seis de la tarde, recomendando evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas protectoras como bloqueador, sombreros, gafas oscuras y prendas de manga larga durante esas horas críticas.

Niños, adultos mayores y personas con piel sensible conforman los grupos de mayor vulnerabilidad ante la radiación solar intensa, por lo que deben extremar los cuidados durante el verano.

Por otro lado, las autoridades meteorológicas confirmaron que el sistema de monitoreo para los fenómenos de El Niño y La Niña Costeros permanece en estado “no activo”.

Según la última evaluación de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño, existe un 58 % de probabilidad de que las condiciones sean cálidas neutras en el litoral peruano para la temporada entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, mientras que hay un 32 % de chance para condiciones cálidas, tendencia que iría en alza a partir de abril.

El Fenómeno de El Niño y La Niña Costeros permanece en “estado no activo”, con perspectivas de condiciones cálidas neutras para la temporada - Créditos: Andina.

En el aspecto de las precipitaciones, Senamhi estima que la costa norte y la sierra norte tendrán un comportamiento normal, aunque Cajamarca y La Libertad podrían registrar lluvias aisladas entre finales de diciembre y los primeros días de enero.

Por el contrario, el pronóstico señala que la selva norte (especialmente Loreto) y la zona sur de los Andes —incluyendo Puno, Cusco, Apurímac y parte de Ayacucho— experimentarán lluvias superiores a sus valores típicos en verano.

Con este panorama, las autoridades insisten en la prevención y en mantenerse atentos a los anuncios oficiales para reducir los riesgos asociados a la radiación UV y a las condiciones climáticas cambiantes en el verano 2026.

Funciones del Senamhi

  • Supervisa y recolecta datos sobre el clima, el estado del tiempo y los recursos hídricos en todo el territorio nacional, utilizando estaciones meteorológicas, hidrológicas y satélites especializados.
  • Emite pronósticos diarios, alertas y advertencias sobre condiciones meteorológicas, hidrológicas, eventos extremos y desastres naturales como lluvias, heladas, inundaciones, sequías y oleajes.
  • Realiza investigaciones y estudios sobre variaciones y tendencias climáticas, cambio climático, fenómenos meteorológicos y recursos de agua, generando información fundamental para la toma de decisiones.
  • Brinda asesoría técnica especializada a organismos públicos, privados y a la población en general sobre riesgos y planificación frente a fenómenos naturales.
  • Difunde información científica y educativa a través de boletines, seminarios, charlas y campañas de prevención para incrementar la conciencia ciudadana sobre los riesgos climáticos y la importancia del monitoreo ambiental.

