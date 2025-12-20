Choque de combi en colegio de Chiclayo casi termina en tragedia: alumnos se salvan de ser arrollados

Una combi de transporte público perdió el control y se empotró en la pared del colegio Juan Manuel Iturregui en Chiclayo. Fuente: Exitosa

Este viernes por la mañana, la tranquilidad en Chiclayo estuvo a punto de romperse tras un fuerte accidente de tránsito que pudo tener consecuencias fatales. Una combi de transporte público, proveniente de Túcume, perdió el control y terminó empotrada contra la pared de la institución educativa Juan Manuel Iturregui. En la zona se encontraban varios escolares desayunando en la puerta del colegio, quienes lograron salvarse de milagro. El conductor del vehículo, junto a dos pasajeros, resultó con heridas de consideración y fue trasladado a un centro médico.

El incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Ramón Castilla y Andrés Avelino Cáceres alrededor de las siete y quince de la mañana. Testigos relataron que el conductor, a gran velocidad, intentó desviar la combi para evitar arrollar a las personas ubicadas en un puesto de venta de desayunos. Tras maniobrar bruscamente, la unidad chocó primero contra un mototaxi y luego impactó violentamente en el muro del colegio. A pesar de la gravedad del hecho, ningún estudiante del plantel resultó herido, pues ya se encontraban de vacaciones.

El choque se produjo minutos después de una leve llovizna, lo que habría hecho que la pista estuviera resbaladiza.

Al lugar acudieron de inmediato agentes de la Policía Nacional y serenazgo para asegurar la zona y dar auxilio a los heridos. Las autoridades educativas, por su parte, solicitaron apoyo para reconstruir el muro afectado, advirtiendo el riesgo de ingreso de desconocidos al recinto debido a la rotura de la pared.

Combi colisiona con pared de colegio en Chiclayo

El accidente resaltó el peligro presente en las vías de Lambayeque, sobre todo en días lluviosos cuando el asfalto se torna más resbaloso. Alrededor de las siete de la mañana, la combi que cubría la ruta desde Túcume circulaba por la avenida Ramón Castilla al iniciarse una leve llovizna. El pavimento mojado y aparentemente el exceso de velocidad complicaron la maniobra del conductor, quien perdió el control del vehículo justo en una intersección concurrida.

La rápida reacción del conductor evitó una tragedia mayor, pues logró desviar la combi antes de embestir a una comerciante y sus comensales que se encontraban en un puesto de comidas al borde de la vía. A pesar de conseguir maniobrar parcialmente, la unidad impactó primero contra un mototaxi antes de incrustarse en el muro del colegio Juan Manuel Iturregui, derribando parte de la estructura. Autos y peatones que transitaban por la zona observaron la escena con preocupación, mientras la comerciante apenas alcanzó a reaccionar ante la proximidad del vehículo fuera de control.

El colegio Juan Manuel Iturregui de Chiclayo sufrió daños en su infraestructura debido al impacto del vehículo.

Los pasajeros de la combi sufrieron heridas moderadas y recibieron atención médica en una clínica local. El operativo de rescate se vio facilitado por la solidaridad de los vecinos y transeúntes, quienes colaboraron hasta la llegada de las fuerzas del orden.

Hipótesis sobre el origen del accidente

El origen del accidente permanece en investigación, aunque ya surgieron varias hipótesis respaldadas por testigos y las condiciones observadas en el momento. Según las versiones recogidas, el mal estado de la vía por la lluvia y la posible falla de los frenos fueron factores determinantes. Testigos presenciales reportaron que el conductor apareció a una velocidad elevada y que no pudo frenar a tiempo al afrontar una luz roja en la intersección.

El choque se produjo minutos después de una leve llovizna, lo que habría hecho que la pista estuviera resbaladiza.

Otras declaraciones apuntan a una falla técnica en el sistema de frenos de la combi, lo que, combinado con el asfalto húmedo, impidió cualquier capacidad de maniobra segura. Las autoridades trasladaron la unidad a la Comisaría PNP 2 de Mayo, donde se realizan las diligencias de ley y peritajes para establecer con precisión las responsabilidades y causas técnicas del siniestro.

El contexto urbano, marcado por la congestión en el tránsito y la alta circulación de unidades de transporte público, también es considerado entre los factores que podrían haber aumentado el riesgo de un desenlace trágico.

El accidente en Chiclayo ocurrió durante la mañana, en momentos de lluvia que complicaron el tránsito.

Accidentes en Chiclayo durante el año: un panorama preocupante

El accidente en el colegio Juan Manuel Iturregui se suma a una lista de hechos graves registrados en Chiclayo y la región Lambayeque en el transcurso del año. Diversas carreteras de alto flujo, como la Panamericana Norte y caminos que enlazan a zonas rurales, han sido escenario de colisiones con elevados saldos de víctimas. En marzo, una colisión frontal entre una combi y un tráiler en la Panamericana Norte dejó tres muertos y varios heridos, revelando una vez más la vulnerabilidad de los pasajeros y la peligrosidad de los vehículos pesados en rutas congestionadas.

En junio, un accidente de gran gravedad se reportó en la vía Ferreñafe–Incahuasi, donde un automóvil terminó en un desnivel tras despistarse en una curva pronunciada. El siniestro dejó un saldo de tres fallecidos y avivó las críticas sobre la falta de señalización y la ausencia de controles de velocidad efectivos en tramos peligrosos. A lo largo del año, se han registrado otros incidentes serios, como el choque de un bus contra un camión recolector de basura en Reque, así como colisiones entre camionetas y autos particulares en la Panamericana Norte, resultando en numerosos hospitalizados.

La persistencia de estos hechos muestra la urgencia de fortalecer la seguridad vial, supervisar las condiciones mecánicas de las unidades y establecer medidas para reducir la velocidad en los tramos críticos, tanto dentro de la ciudad como en los accesos a Chiclayo y los distritos vecinos.