Perú

Chicama decreta cinco días de duelo por asesinato de regidora en chocolatada y aprueba ayuda económica a heridos

El Concejo Municipal también aprobó cancelar algunos eventos tras el crimen de la funcionaria Elena Rojas, quien fue acribillada frente a niños y niñas

Guardar
Autoridades de Chicama declaran duelo
Autoridades de Chicama declaran duelo y asignan recursos: buscan apoyar a heridos de ataque municipal| Día a día Trujillo

El distrito de Chicama, en la provincia de Ascope, región La Libertad, decretó cinco días de duelo tras el asesinato de la regidora Elena Rojas durante una chocolatada por Navidad. Asimismo, el Concejo Municipal aprobó también la entrega de 2.000 soles a las personas que resultaron heridas en este incidente, siendo en su mayoría menores de edad.

El alcalde distrital, Edilberto Bada, confirmó que los fondos originalmente previstos para la celebración del aniversario político de Chicama serán destinados a brindar apoyo humanitario inmediato a los heridos, la mayoría de ellos niños y adolescentes.

“Parte de esos fondos lo vamos a destinar a este apoyo humanitario que necesitan nuestros niños y adolescentes caídos en este vandalismo”, explicó Bada a RPP Noticias.

Tras el ataque del 12 de diciembre 2024, la regidora Elena Rojas sostuvo una acalorada discusión con el alcalde Edilberto Bada en enero del 2025 | Video: VEZ TV

Aprueban ayuda económica a heridos

El Concejo Municipal resolvió asignar recursos económicos a los afectados y anunció que acompañarán a la familia de la regidora en los gastos fúnebres. Isabel Gallardo Vigo, quien ejercía funciones en el concejo y era representante de la comunidad de Sauzal, manifestó que el ataque resultó doloroso e indignante para los habitantes y colegas, ya que la víctima había participado en sesión ordinaria poco antes de ser agredida.

“Es indignante ver que en una comunidad tranquila, humilde, haya pasado un hecho así tan lamentable y en el cual ha cobrado víctima a nuestra colega. Unas horas antes estábamos acá sentados compartiendo de una sesión ordinaria”, declaró.

Además, lamentó que entre los heridos hubiese menores que asistían por un juguete o una alegría y terminaron lesionados. “Yo creo que la justicia se debe de cumplir y deben pagar los culpables”.

El distrito de Chicama permanecerá en duelo mientras prosiguen las investigaciones y se refuerzan las muestras de rechazo a la violencia en la zona norte del país.

Asesinato de regidora de Chicama: menores heridos y diversas| TV Perú

¿Quién era la regidora Elena Rojas?

Elena Rojas Alcalde desempeñó una labor de fiscalización que la convirtió en una figura incómoda para la administración municipal y diversos funcionarios. Era contadora pública y egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con trayectoria partidaria en el Partido Aprista Peruano y Alianza para el Progreso.

Desde el inicio de su gestión, fue considerada opositora y mostró una actividad sostenida para denunciar presuntas irregularidades. Entre sus acciones más relevantes se encuentran la denuncia del direccionamiento de bienes y servicios hacia familiares de funcionarios y proveedores habituales, y el descubrimiento de dobles remuneraciones para personal de confianza. También, acusó a empleados de la municipalidad de apropiarse ilícitamente de combustibles, situación que originó investigaciones fiscales por peculado doloso.

Hijo de regidora Elena Rojas
Hijo de regidora Elena Rojas envía un mensaje en la red social de su madre tras crimen en Sausal | Foto composición: Infobae Perú

Rojas informó de supuestas anomalías en la adjudicación y ejecución de obras públicas locales, como la piscina El Sauzal, el Paseo de las Aguas, la instalación de paneles solares y el Centro de Salud Alto Perú. Documentó además el caso de la obra de los baños de Llamipe, que fue contratada y pagada en 2024, pese a haber sido inaugurada el año anterior.

Recibió amenazas posteriores a varios atentados, incluyendo la colocación de un artefacto explosivo bajo su vehículo. Sin embargo, negó ser víctima de extorsión económica y sostuvo que la hostilidad y los ataques buscaban frenar su labor de control municipal.

Temas Relacionados

Elena RojasChicamaNavidad 2025peru-noticiasDuelo regional

Más Noticias

San Marcos recibe pórticos modernizados y nuevos accesos luego de acuerdo con la ATU

Esta alianza entre estas instituciones incluye, además, la construcción de la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro y la realización de mejoras en la infraestructura universitaria

San Marcos recibe pórticos modernizados

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

También se evaluará si estos hechos afectaron derechos fundamentales de los militantes y si se vulneró la función del Jurado Nacional de Elecciones

Presunto fraude en Acción Popular:

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

El desenlace anual de la telenovela peruana mostró el ataque a Miguel Ignacio, una boda esperada y la noticia de un nuevo embarazo, elementos que preparan el terreno para un regreso cargado de expectativas

Balean a Miguel Ignacio, boda

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de encuentros imperdibles: Real Madrid está obligado a ganarle a Sevilla, Machester City hará lo suyo con West Ham, Regatas Lima y San Martín tendrán acción en la Liga Peruana de Voley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

La víctima es la fiscal Maribel Parra Sudario, quien tiene a su cargo investigaciones de delitos graves, como feminicidio y violación sexual contra menores de edad

Sicarios intentan asesinar a fiscal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presunto fraude en Acción Popular:

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

Ministerio Público analiza crear nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima Norte

Tren Lima - Chosica: Rafael López Aliaga defiende el proyecto y descarta demandar a sus críticos

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

ENTRETENIMIENTO

Balean a Miguel Ignacio, boda

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 20

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso