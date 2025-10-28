Perú

Chávez Cotrina alerta que 25 fiscales de crimen organizado en Lima Metropolitana han sido amenazados de muerte

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada advirtió que la protección brindada por la Policía Nacional resulta insuficiente frente a la creciente expansión de las bandas criminales

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Mesa de trabajo sobre participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, advirtió que 25 fiscales de crimen organizado en Lima han sido amenazados de muerte. Las declaraciones fueron brindadas durante su participación en la mesa de trabajo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, desarrollada en el Congreso de la República.

“Actualmente, yo tengo veinticinco fiscales de crimen organizado que están amenazados de muerte. Hoy día acaban de amenazar a uno más”, alertó.

Chávez Cotrina señaló que la seguridad de los fiscales es incierta, pues si las organizaciones criminales buscan amedrentarlos, lo harán. Como ejemplo, recordó los atentados contra candidatos presidenciales ocurridos en Ecuador y Colombia.

“El día que alguien te quiera matar te va a matar en cualquier sitio. No es necesariamente en tu oficina o en tu casa, o sea, te agarran en tus cinco segundos y, con o sin seguridad, igual te van a matar”, agregó.
Chávez Cotrina acudió a la
Chávez Cotrina acudió a la mesa de trabajo como representante del Ministerio Público

Consultado sobre las medidas de protección, el representante del Ministerio Público indicó que se están aplicando acciones disuasivas, como cambiar las rutas hacia sus centros de trabajo. Sin embargo, reconoció que es un tema complejo, ya que no todos los magistrados cuentan con resguardo policial.

“El tema de las amenazas, bueno, lo que estamos haciendo es que cambien de ruta. Lamentablemente, la Policía no nos da seguridad para todos los fiscales, no tienen personal. Es difícil, ¿no es cierto? También entendemos esos temas. Es complicado”, lamentó.

Mesa de sobre participación de
Mesa de sobre participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana desarrollada en el Congreso

Pese a la grave situación de riesgo que enfrentan los representantes del Ministerio Público, Chávez Cotrina rechazó la propuesta de reimplantar los jueces sin rostro y extender el anonimato a los fiscales.

Amenazas a fiscal Margarita Haro

La fiscal provincial Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, denunció haber sido víctima de amenazas y extorsión por parte de una organización criminal, luego de liderar una investigación que derivó en prisión preventiva para siete presuntos integrantes de la banda “Los Chukys de Juan Pablo II”.

Según relató, el 17 de octubre recibió un mensaje intimidatorio en su celular personal en el que le exigían abandonar su cargo en un plazo de 24 horas o atentarían contra su vida. Las amenazas habrían provenido de la organización “Los Pepes SJL”, cuyo cabecilla sería un delincuente conocido como “El Colocho”. “He tomado conocimiento que ese teléfono ha sido activado hace solo unos meses y pese a eso registra varios chips. Se trata de una persona investigada que tuvo una medida de coerción, pero que no se cumplió”, precisó.

Capturan a dos presuntos implicados
Capturan a dos presuntos implicados en las amenazas contra fiscal. (Captura RPP)

Lejos de amedrentarse, Haro aseguró que mantendrá su labor sin ceder ante los extorsionadores. “Yo reafirmo mi compromiso como defensora de la legalidad y no voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que quiera vulnerar mis decisiones”, enfatizó.

Capturan en San Juan de Lurigancho a dos presuntos implicados en las extorsiones a la fiscal Margarita Haro. Serían integrantes de "La Nueva Generación de Huáscar".| RPP Noticias

El Ministerio Público expresó su respaldo a la magistrada y dispuso seguridad policial permanente para ella y su familia. “Fiscal Haro, usted no está sola, sino que tiene el total respaldo del Ministerio Público”, afirmó el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.

Temas Relacionados

Jorge Chávez CotrinafiscalextorsiónMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Retiran lote de Metformina por presencia de partículas extrañas: fármaco se usa para tratar diabetes

El Indecopi informó que la empresa Perufarma S.A. dispuso el retiro preventivo de un lote del medicamento tras detectar una irregularidad en uno de los comprimidos y comunicó el caso a la Digemid para las acciones correspondientes

Retiran lote de Metformina por

Alerta roja por lluvias extremas: Senamhi anuncia fenómeno en tres regiones del Perú durante las próximas 24 horas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que las precipitaciones podrían generar acumulados significativos de agua, deslizamientos y activación de quebradas en Loreto, Huánuco y San Martín

Alerta roja por lluvias extremas:

Quinto recorrido del Señor de los Milagros HOY EN VIVO: ruta y desvíos de la procesión del Cristo Morado por el Centro de Lima

Miles de devotos participarán del penúltimo recorrido del Cristo Moreno, que saldrá del Santuario de las Nazarenas rumbo al Hospital Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados

Quinto recorrido del Señor de

Barcelona ultima detalles para sostener partido amistoso en Perú con el que ingresará una fuerte suma económica

Dado que se cayeron dos partidos de preparación en Miami y Libia, que iban a dejar una gran inyección monetaria a las arcas del club, el presidente Joan Laporta tiene la intención de aceptar la propuesta

Barcelona ultima detalles para sostener

Hervidor eléctrico vs. tetera: cuál es la alternativa más económica y saludable para hervir el agua

Asegurar que el agua que consumimos esté libre de patógenos y contaminantes resulta esencial para la salud

Hervidor eléctrico vs. tetera: cuál
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden desafuero inmediato de congresista

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Un sentenciado por terrorismo, una ‘corta uñas’ y ‘mocha sueldos’: los parlamentarios que Perú Libre llevó al Congreso

“Prometa que irá a un psiquiatra”: El nuevo cruce entre César Sandoval y Rafael López Aliaga, pese a anunciar reconciliación

Se frustra homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

¿Cuál es el impacto del resultado de las elecciones parlamentarias argentinas en Perú? Esto dijo el excanciller Javier González Olaechea

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo acompaña a Maju

Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla y sus hijos en el emotivo adiós a Elvia Elizabeth García Linares

Liam Neeson narra documental que destaca las amunas del Perú como ejemplo mundial de sostenibilidad hídrica

Asmir Young y Jota Gallardo emiten comunicados por separado tras incidente en Miraflores

Leslie Shaw lanza adelanto de videoclip con indirectas a Micheille Soifer en medio de su rivalidad musical

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe aclaran rumores y se despiden de ‘Good Time’ conmoviendo a sus fans con emotivo mensaje

DEPORTES

Barcelona ultima detalles para sostener

Barcelona ultima detalles para sostener partido amistoso en Perú con el que ingresará una fuerte suma económica

Ignacio Buse, una mirada sincera al éxito y al valor personal: “La sociedad se confunde. Todos tenemos la misma importancia”

El tricampeonato de Jorge Fossati con Universitario pone fin a 40 años sin segundas partes exitosas en la dirección técnica del club

Andrés Mendoza elogió a Alex Valera, pero cree que todavía no está a su nivel: “Primero que vaya a jugar a Europa”

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025