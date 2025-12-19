Perú

Navidad y Año Nuevo: incendios y accidentes aumentan entre un 30% y 35% durante fiestas de fin de año

La temporada navideña trae alegría, pero también un aumento de emergencias. Sigue estas recomendaciones clave para proteger a tu familia y tu patrimonio

Navidad sin riesgos. (Foto: Referencial)

La Navidad llega cargada de luces, decoraciones y reuniones familiares que llenan los hogares peruanos de alegría. Sin embargo, esta temporada también viene acompañada de un aumento en los riesgos de accidentes e incendios, que pueden convertir la celebración en una tragedia si no se toman las precauciones necesarias.

Según la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), las emergencias relacionadas con incendios y accidentes aumentan entre un 30% y 35% en esta época. Las principales causas son la sobrecarga de luces navideñas, el uso indebido de pirotécnicos y el descuido en el manejo de electrodomésticos.

Ernesto Quequezana, subdirector de Prevención de Mapfre, enfatiza la importancia de tomar medidas preventivas para evitar siniestros. “Es fundamental reducir los riesgos para proteger a nuestras familias y nuestro patrimonio en esta época del año”, señala.

Consejos para unas fiestas seguras

Quequezana y especialistas en seguridad destacan cuatro acciones clave para minimizar los peligros durante las fiestas navideñas:

  • Cuidado con las luces navideñas: Antes de instalar las luces, verifica que los cables y focos estén en buen estado. Colócalas lejos de materiales inflamables, como cortinas o muebles, y no las dejes encendidas por más de tres horas consecutivas. Apágalas antes de dormir para evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos.
  • Evita el uso de pirotecnia: Aunque los fuegos artificiales son parte de la tradición, representan riesgos significativos para niños, adultos mayores, mascotas y personas con autismo debido al ruido que generan. Además, su uso incrementa la contaminación del aire en un 50%, según el Senamhi. Si decides emplearlos, hazlo en un espacio seguro y bajo supervisión adulta.
  • Refuerza la seguridad en casa y negocios: Diciembre es también un mes crítico para robos. Refuerza puertas, ventanas y accesos. Si planeas viajar o salir de casa, considera instalar sistemas de seguridad. Quequezana resalta que el Seguro de Hogar de Mapfre incluye asistencia contra robos, vigilancia electrónica y otros servicios de protección.
  • Supervisa a los más pequeños: Durante las reuniones familiares, los niños pueden estar expuestos a objetos peligrosos. Manténlos alejados de velas, utensilios de cocina y decoraciones que puedan caer. Asimismo, evita que jueguen cerca del árbol de Navidad o en escaleras para prevenir caídas.
(Foto: Enrique Ordoñez/Cuartoscuro)

Más allá de las luces y los regalos, la clave para unas fiestas navideñas realmente felices radica en la prevención. Con simples medidas, como apagar las luces a tiempo, evitar los pirotécnicos y reforzar la seguridad del hogar, es posible disfrutar de esta época sin preocupaciones.

Fiestas sin sobresaltos

El doctor Juan Manuel Jiménez, médico internista del servicio de Medicina Interna y Emergencias de la Clínica Ricardo Palma, brinda algunas pautas al respecto:

  1. Quemadura con agua hirviendo, aceite u olla caliente.

Enfríe la zona afectada con abundante agua fresca (al tiempo, no helada) para aliviar el dolor y disminuir la inflamación. Busque atención médica si el dolor es muy intenso, si la quemadura es extensa (más de 10 cm), profunda o compromete varias capas de piel.

  1. Corte con cuchillo.

Presione la herida de forma directa y constante con una tela limpia para detener el sangrado. Si el sangrado se controla, no suele ser necesario acudir a emergencias. Sin embargo, si no cede o la herida supera los 2 cm, acuda a un centro de salud, pues podría requerir sutura.

  1. Caída mientras se decora la casa.

Asista al accidentado y evalúe si presenta limitación funcional (dificultad para mover alguna parte del cuerpo) o signos de alarma como contusión fuerte en la cabeza, náuseas o cefalea intensa. De ser así, vaya al médico.

Prevenir accidentes en casa durante las celebraciones es esencial para disfrutar días tranquilos. Entre adornos eléctricos, ollas en plena cocción y pasillos con niños correteando, un pequeño descuido puede jugar en contra. Tomar medidas simples puede evitar sustos que nadie quiere durante la Navidad.

  • No sobrecargue los enchufes ni use extensiones viejas; desconecte todo al salir o dormir para prevenir incendios.
  • Mantenga los mangos de las ollas hacia adentro y supervise la cocina, especialmente cuando haga preparaciones largas como el pavo.
  • Asegúrese de que los pasillos, balcones y escaleras estén libres de juguetes u objetos que puedan causar tropiezos o caídas.
  • Evite el uso de pirotecnia.
  • Apague siempre las velas.

La seguridad en casa no depende de grandes esfuerzos, sino de decisiones simples tomadas a tiempo. Disfrute de esta temporada sin sobresaltos ni sustos.

