Navidad y Año Nuevo: incendios y accidentes aumentan entre un 30% y 35% durante fiestas de fin de año

Navidad sin riesgos. (Foto: Referencial)

La Navidad llega cargada de luces, decoraciones y reuniones familiares que llenan los hogares peruanos de alegría. Sin embargo, esta temporada también viene acompañada de un aumento en los riesgos de accidentes e incendios, que pueden convertir la celebración en una tragedia si no se toman las precauciones necesarias.

Según la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), las emergencias relacionadas con incendios y accidentes aumentan entre un 30% y 35% en esta época. Las principales causas son la sobrecarga de luces navideñas, el uso indebido de pirotécnicos y el descuido en el manejo de electrodomésticos.

Ernesto Quequezana, subdirector de Prevención de Mapfre, enfatiza la importancia de tomar medidas preventivas para evitar siniestros. “Es fundamental reducir los riesgos para proteger a nuestras familias y nuestro patrimonio en esta época del año”, señala.

Consejos para unas fiestas seguras

Quequezana y especialistas en seguridad destacan cuatro acciones clave para minimizar los peligros durante las fiestas navideñas:

Navidad y Año Nuevo

Cuidado con las luces navideñas: Antes de instalar las luces, verifica que los cables y focos estén en buen estado. Colócalas lejos de materiales inflamables, como cortinas o muebles, y no las dejes encendidas por más de tres horas consecutivas. Apágalas antes de dormir para evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos.

Evita el uso de pirotecnia: Aunque los fuegos artificiales son parte de la tradición, representan riesgos significativos para niños, adultos mayores, mascotas y personas con autismo debido al ruido que generan. Además, su uso incrementa la contaminación del aire en un 50%, según el Senamhi . Si decides emplearlos, hazlo en un espacio seguro y bajo supervisión adulta.

Refuerza la seguridad en casa y negocios: Diciembre es también un mes crítico para robos. Refuerza puertas, ventanas y accesos. Si planeas viajar o salir de casa, considera instalar sistemas de seguridad. Quequezana resalta que el Seguro de Hogar de Mapfre incluye asistencia contra robos, vigilancia electrónica y otros servicios de protección.

Supervisa a los más pequeños: Durante las reuniones familiares, los niños pueden estar expuestos a objetos peligrosos. Manténlos alejados de velas, utensilios de cocina y decoraciones que puedan caer. Asimismo, evita que jueguen cerca del árbol de Navidad o en escaleras para prevenir caídas.

(Foto: Enrique Ordoñez/Cuartoscuro)

Más allá de las luces y los regalos, la clave para unas fiestas navideñas realmente felices radica en la prevención. Con simples medidas, como apagar las luces a tiempo, evitar los pirotécnicos y reforzar la seguridad del hogar, es posible disfrutar de esta época sin preocupaciones.

Fiestas sin sobresaltos

El doctor Juan Manuel Jiménez, médico internista del servicio de Medicina Interna y Emergencias de la Clínica Ricardo Palma, brinda algunas pautas al respecto:

Quemadura con agua hirviendo, aceite u olla caliente.

Enfríe la zona afectada con abundante agua fresca (al tiempo, no helada) para aliviar el dolor y disminuir la inflamación. Busque atención médica si el dolor es muy intenso, si la quemadura es extensa (más de 10 cm), profunda o compromete varias capas de piel.

Corte con cuchillo.

Presione la herida de forma directa y constante con una tela limpia para detener el sangrado. Si el sangrado se controla, no suele ser necesario acudir a emergencias. Sin embargo, si no cede o la herida supera los 2 cm, acuda a un centro de salud, pues podría requerir sutura.

Caída mientras se decora la casa.

Asista al accidentado y evalúe si presenta limitación funcional (dificultad para mover alguna parte del cuerpo) o signos de alarma como contusión fuerte en la cabeza, náuseas o cefalea intensa. De ser así, vaya al médico.

Prevenir accidentes en casa durante las celebraciones es esencial para disfrutar días tranquilos. Entre adornos eléctricos, ollas en plena cocción y pasillos con niños correteando, un pequeño descuido puede jugar en contra. Tomar medidas simples puede evitar sustos que nadie quiere durante la Navidad.

No sobrecargue los enchufes ni use extensiones viejas; desconecte todo al salir o dormir para prevenir incendios.

Mantenga los mangos de las ollas hacia adentro y supervise la cocina, especialmente cuando haga preparaciones largas como el pavo.

Asegúrese de que los pasillos, balcones y escaleras estén libres de juguetes u objetos que puedan causar tropiezos o caídas.

Evite el uso de pirotecnia.

Apague siempre las velas.

La seguridad en casa no depende de grandes esfuerzos, sino de decisiones simples tomadas a tiempo. Disfrute de esta temporada sin sobresaltos ni sustos.