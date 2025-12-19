¿Lima sin tráfico de día?: Municipalidad propone que vehículos de carga trasiten solo en horario nocturno

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que la Municipalidad de Lima busca restringir el horario de tránsido de los camiones. (Composición Infobae)

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha iniciado la evaluación de una normativa que busca limitar el tránsito de vehículos de carga pesada exclusivamente al horario nocturno. El alcalde Renzo Reggiardo anunció que la medida tiene como objetivo principal mitigar la congestión vehicular en la capital, especialmente durante los horarios de mayor afluencia de pasajeros y vehículos particulares.

El burgomaestre señaló que la propuesta pretende establecer un marco regulatorio que impida que el transporte pesado perjudique el “normal tránsito de la ciudadanía en horas punta”. Según detalló, la comuna está abierta a establecer una mesa de diálogo con los representantes de los gremios de transporte de carga para discutir la viabilidad de la restricción antes de su implementación formal.

“Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio”, acotó.

La propuesta de crear la Guardia Municipal contempla capacitar a los serenos en el uso de armas de bajo calibre y de uso civil. Foto: Andina Noticias

Pese a la disposición al diálogo, la autoridad edil mantuvo una postura firme respecto a la ejecución de la norma. “Ojalá lleguemos a consensos y, si no, tendremos que ser rigurosos en el principio de autoridad y en que se dispongan las medidas y hacerlas cumplir como corresponde", sentenció Reggiardo durante una actividad oficial en el Circuito Mágico del Agua.

Fiscalización en Mesa Redonda y estado de emergencia

En relación con la seguridad y el orden en los conglomerados comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central, el alcalde se refirió a las recientes intervenciones de los fiscalizadores municipales. Aseguró que la gestión está realizando esfuerzos para recuperar los espacios públicos, aunque enfatizó que cualquier exceso cometido por el personal municipal en el ejercicio de sus funciones será sancionado.

Reggiardo también aprovechó la oportunidad para invocar a los comerciantes y al público asistente a respetar las normas municipales. En ese sentido, vinculó la necesidad de orden con la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao. El alcalde solicitó al Ejecutivo transparencia en la difusión de resultados, exigiendo “señales claras, data y estadísticas” que justifiquen la efectividad de la medida ante la ciudadanía.

Mesa Redonda: Municipalidad de Lima anula cierre de accesos por límite de aforo| Panamericana

Avances sobre la Guardia Municipal y uso de armas

El alcalde de Lima reiteró su intención de crear la Guardia Municipal, una iniciativa que busca profesionalizar al serenazgo metropolitano. Según el proyecto, los agentes serían capacitados para utilizar armas de bajo calibre y de uso civil, con el fin de ejercer una función de apoyo más efectiva frente a la inseguridad ciudadana que afecta a la capital.

“Es necesario contar con una fuerza civil y ahora lo que corresponde es que se debata esta propuesta en sesión de concejo”, manifestó. Reggiardo recordó que en Lima operan cerca de 25.000 serenos, quienes, bajo este nuevo esquema, dejarían de ser una fuerza meramente preventiva para adquirir mayores capacidades coercitivas debidamente reguladas.

La creación de la Guardia Municipal busca transformar al serenazgo metropolitano en una fuerza con mayores atribuciones, capacidad de respuesta y formación profesional frente a la inseguridad en Lima. Foto: Congreso de la República

La propuesta de restringir el transporte pesado y la creación de esta nueva fuerza civil forman parte de un paquete de medidas que la Municipalidad de Lima pretende someter a debate en las próximas semanas. El impacto en la logística de abastecimiento de la ciudad y la reacción de los transportistas serán factores determinantes para la viabilidad de la restricción horaria nocturna.