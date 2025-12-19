Perú

¿Lima sin tráfico de día?: Municipalidad propone que vehículos de carga trasiten solo en horario nocturno

La gestión de Renzo Reggiardo en la Municipalidad de Lima evalúa prohibir la circulación de camiones durante el día

Guardar
El alcalde de Lima, Renzo
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que la Municipalidad de Lima busca restringir el horario de tránsido de los camiones. (Composición Infobae)

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha iniciado la evaluación de una normativa que busca limitar el tránsito de vehículos de carga pesada exclusivamente al horario nocturno. El alcalde Renzo Reggiardo anunció que la medida tiene como objetivo principal mitigar la congestión vehicular en la capital, especialmente durante los horarios de mayor afluencia de pasajeros y vehículos particulares.

El burgomaestre señaló que la propuesta pretende establecer un marco regulatorio que impida que el transporte pesado perjudique el “normal tránsito de la ciudadanía en horas punta”. Según detalló, la comuna está abierta a establecer una mesa de diálogo con los representantes de los gremios de transporte de carga para discutir la viabilidad de la restricción antes de su implementación formal.

“Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio”, acotó.

La propuesta de crear la
La propuesta de crear la Guardia Municipal contempla capacitar a los serenos en el uso de armas de bajo calibre y de uso civil. Foto: Andina Noticias

Pese a la disposición al diálogo, la autoridad edil mantuvo una postura firme respecto a la ejecución de la norma. “Ojalá lleguemos a consensos y, si no, tendremos que ser rigurosos en el principio de autoridad y en que se dispongan las medidas y hacerlas cumplir como corresponde", sentenció Reggiardo durante una actividad oficial en el Circuito Mágico del Agua.

Fiscalización en Mesa Redonda y estado de emergencia

En relación con la seguridad y el orden en los conglomerados comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central, el alcalde se refirió a las recientes intervenciones de los fiscalizadores municipales. Aseguró que la gestión está realizando esfuerzos para recuperar los espacios públicos, aunque enfatizó que cualquier exceso cometido por el personal municipal en el ejercicio de sus funciones será sancionado.

Reggiardo también aprovechó la oportunidad para invocar a los comerciantes y al público asistente a respetar las normas municipales. En ese sentido, vinculó la necesidad de orden con la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao. El alcalde solicitó al Ejecutivo transparencia en la difusión de resultados, exigiendo “señales claras, data y estadísticas” que justifiquen la efectividad de la medida ante la ciudadanía.

Mesa Redonda: Municipalidad de Lima anula cierre de accesos por límite de aforo| Panamericana

Avances sobre la Guardia Municipal y uso de armas

El alcalde de Lima reiteró su intención de crear la Guardia Municipal, una iniciativa que busca profesionalizar al serenazgo metropolitano. Según el proyecto, los agentes serían capacitados para utilizar armas de bajo calibre y de uso civil, con el fin de ejercer una función de apoyo más efectiva frente a la inseguridad ciudadana que afecta a la capital.

“Es necesario contar con una fuerza civil y ahora lo que corresponde es que se debata esta propuesta en sesión de concejo”, manifestó. Reggiardo recordó que en Lima operan cerca de 25.000 serenos, quienes, bajo este nuevo esquema, dejarían de ser una fuerza meramente preventiva para adquirir mayores capacidades coercitivas debidamente reguladas.

La creación de la Guardia
La creación de la Guardia Municipal busca transformar al serenazgo metropolitano en una fuerza con mayores atribuciones, capacidad de respuesta y formación profesional frente a la inseguridad en Lima. Foto: Congreso de la República

La propuesta de restringir el transporte pesado y la creación de esta nueva fuerza civil forman parte de un paquete de medidas que la Municipalidad de Lima pretende someter a debate en las próximas semanas. El impacto en la logística de abastecimiento de la ciudad y la reacción de los transportistas serán factores determinantes para la viabilidad de la restricción horaria nocturna.

Temas Relacionados

Renzo ReggiardoMunicipalidad de LimaTráfico en LimaMesa RedondaGuardia Municipalperu-noticias

Más Noticias

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

El famoso youtuber estadounidense afrontará una nueva pelea, pero esta vez tendrá al frente a un excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense

El periodista deportivo Julio Peña dio detalles de la posible salida de la central brasileña, que no presentó un buen nivel en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario despediría a Angélica Malinverno

Intento de robo de camioneta en el Cercado de Lima acaba en tragedia: un hombre muere tras feroz balacera

La víctima conducía una camioneta de la empresa para la que trabajaba cuando fue interceptada por delincuentes armados en la avenida Argentina, donde terminó recibiendo un disparo mortal durante el intento de asalto

Intento de robo de camioneta

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

La exitosa telenovela de América TV lideró su horario en su regreso, duplicando la audiencia de ‘Yo soy’ y consolidándose como la opción favorita en la televisión peruana.

Estreno de ‘Los otros Concha

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Tras la salida de GV Producciones y la partida de Ethel, Janet y Edson agradecieron a Giselay anunciaron que América Hoy continuará en 2026 bajo nueva producción.

Janet Barboza y Edson Dávila
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez sobre fiscales del

Tomás Gálvez sobre fiscales del Equipo Especial Lava Jato: “Las palomas no matan a las escopetas”

Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: Su candidatura a la Presidencia, critica al gobierno de Dina Boluarte y los ministros que la traicionarán

Congresista de Fuerza Popular espera que Vladimir Cerrón postule en las Elecciones 2026 “para derrotarlo en las urnas”

Rafael López Aliaga recibe a influencer Noel Goes Crazy en la MML y graba para TikTok, pese a que negó ser “figureti”

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘Los otros Concha

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Perú

Ethel Pozo se quiebra al despedirse de ‘América Hoy’: “En esta casa nací como conductora y siempre le tendré cariño”

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

DEPORTES

Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26