Tráfico en Lima colapsa por fiestas de fin de año: conductores pierden hasta una hora en trayectos cortos

Un recorrido por las calles de Lima revela el caótico panorama del tráfico vehicular a pocas semanas de Navidad y Año Nuevo. Conductores y pasajeros expresan su frustración por las largas horas perdidas en la congestión Latina TV

El tránsito en Lima volvió a convertirse en un problema cotidiano para miles de ciudadanos que intentan movilizarse por la capital en medio de las compras de fin de año. A pocas semanas de Navidad y Año Nuevo 2025, las principales avenidas presentan niveles de congestión vehicular que se mantienen durante gran parte del día, sin distinguir horarios. Conductores, pasajeros y peatones coinciden en una percepción común: ya no existe una hora punta claramente definida.

Bocinazos constantes, vehículos detenidos por largos minutos y conductores intentando avanzar algunos metros describen el escenario que se repite en distintos puntos de la ciudad. El incremento del flujo vehicular, sumado a la alta demanda por campañas comerciales y desplazamientos laborales, ha saturado las vías más transitadas. En ese contexto, un recorrido por varias zonas de la capital permitió constatar cómo el caos vehicular afecta los tiempos de viaje y el ánimo de quienes circulan a diario.

Congestión sin horario y viajes que se alargan en plena campaña navideña

Las compras navideñas y el
Las compras navideñas y el intenso tráfico de la temporada elevan los niveles de estrés y cansancio emocional en la población peruana. - EsSalud

Desde tempranas horas de la mañana, las calles de Lima Norte ya mostraban un panorama complicado. El trayecto se inició en el Óvalo Habich, en el distrito de San Martín de Porres, alrededor de las 9:10 a. m. La avenida Zarumilla lucía completamente abarrotada de autos particulares, buses y camiones. Aplicaciones de monitoreo de tráfico marcaban toda la vía en rojo, señal de alto nivel de congestión, mientras los conductores intentaban ganar algunos minutos para llegar a sus destinos.

El recorrido, que en condiciones normales puede tomar cerca de treinta minutos, se extendió por más de cuarenta y cinco. Durante el trayecto, varios conductores expresaron su molestia por el aumento del tráfico. La falta de fluidez también se evidenció en tramos breves. Entre Plaza Bolognesi y el Óvalo Jorge Chávez, una distancia de apenas cinco cuadras, el desplazamiento tomó nueve minutos.

Pasadas las 10:30 de la mañana, la situación no mostraba mejoras. La intersección de las avenidas 28 de Julio y Salaverry, fuera del horario tradicionalmente considerado como hora punta, presentaba una fuerte congestión. Desde zonas como Los Olivos, algunos ciudadanos reportaron retrasos de hasta una hora para llegar a áreas comerciales como Gamarra, uno de los puntos más concurridos en esta temporada.

El impacto no se limita a quienes manejan. Los peatones en Lima también enfrentan dificultades para cruzar las pistas. En varios cruces, el paso peatonal no es respetado y algunos buses aceleran cuando el semáforo está en ámbar para adelantarse. En determinados momentos, hasta tres vehículos cruzan cuando la luz ya está en rojo, aumentando el riesgo en medio del intenso flujo vehicular.

Estrés y malestar emocional aumentan en diciembre por tráfico y gastos de fin de año

El ruido, la presión por
El ruido, la presión por los obsequios y los extensos desplazamientos agravan los síntomas de ansiedad y dificultan el disfrute de la Navidad - EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que durante la temporada de Navidad y Año Nuevo se registra un incremento del estrés en la población peruana, asociado principalmente a los gastos navideños y al tráfico vehicular intenso. De acuerdo con la institución, la combinación de compras de último momento, compromisos familiares, ruidos constantes y desplazamientos prolongados por la ciudad crea un entorno que favorece la tensión emocional, el cansancio mental y la irritabilidad, especialmente en las principales zonas urbanas.

Martha Crosby, psicóloga del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, explicó que en estas fechas las personas asumen múltiples responsabilidades de manera simultánea. Entre ellas figuran la organización de reuniones familiares, la compra de regalos y las largas horas atrapados en la congestión vehicular. A ello se suma el ruido urbano, proveniente del tránsito, obras públicas y música a alto volumen, factores que reducen la capacidad de descanso y generan agotamiento físico y emocional al finalizar la jornada.

EsSalud también identifica el factor económico como uno de los detonantes más relevantes del estrés en diciembre. La presión por cumplir con expectativas relacionadas a obsequios para hijos, familiares o personas cercanas provoca preocupación y frustración en hogares con presupuestos ajustados. Según los especialistas, esta carga puede traducirse en síntomas como irritabilidad, dificultad para concentrarse, fatiga persistente y desmotivación, afectando el bienestar emocional durante las celebraciones de fin de año.

