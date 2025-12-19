Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

Vasco Madueño comunicó la muerte de su madre Jessica.

Jessica Madueño, madre del joven cantante peruano Vasco Madueño, atravesó sus últimos años marcada por un cáncer de cuello uterino agresivo. La enfermedad, diagnosticada varios años atrás y confirmada públicamente por la propia Jessica en entrevistas televisivas, deterioró gradualmente su salud hasta causar su fallecimiento el 22 de noviembre de 2025.

El diagnóstico original de cáncer de cuello uterino colocó a Jessica en una de las principales estadísticas de salud pública femenina en Latinoamérica. En declaraciones recogidas por Magaly TV la firme, la madre de Vasco explicó que su tumor mostró características “agresivas”, lo que significa un crecimiento acelerado y una alta probabilidad de amenaza sistémica si no se aborda tempranamente con tratamiento especializado.

La progresión de la enfermedad llevó a Jessica Madueño a enfrentar no solo síntomas físicos incapacitantes sino también una serie de obstáculos para recibir atención adecuada. En una de sus últimas apariciones televisivas, relató que su cáncer de cuello uterino se extendió hacia los intestinos, una complicación conocida como metástasis, que ocurre cuando las células malignas se propagan. Esta diseminación agravó el cuadro clínico de Jessica, provocando empeoramiento funcional, dolores crónicos y cuadros de debilidad progresiva.

En su testimonio para Magaly TV La Firme, Jessica Madueño contó que decidió explorar alternativas como el uso terapéutico del muérdago, una planta empleada en algunos protocolos complementarios bajo supervisión médica.

Este tratamiento, aunque no reemplaza la quimioterapia o la radioterapia tradicionales, se implementó con la esperanza de mejorar su sistema inmune y retardar la evolución tumoral. Sin embargo, según explicó Jessica, el alto costo de este procedimiento la obligó a suspenderlo en etapas decisivas de su enfermedad.

El deterioro físico de Jessica Madueño alcanzó diversos aspectos de su vida. Uno de los síntomas más evidentes fue la pérdida de peso aguda, consecuencia tanto del impacto de la enfermedad como de la desnutrición derivada de la malabsorción intestinal. Al respecto, la propia Jessica explicó en televisión que los médicos le recomendaron incrementar su masa corporal antes de iniciar otros tratamientos intensivos.

Uno de los episodios más críticos de su historia clínica ocurrió cuando Jessica Madueño padeció una obstrucción intestinal, consecuencia tanto de la extensión tumoral como de la fragilidad general de sus tejidos. El episodio requirió intervención quirúrgica de emergencia en un hospital de Lima. Según relató, los médicos fueron claros respecto a los riesgos. Le advirtieron que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir al procedimiento.

La lucha de Vasco Madueño por su madre

En el 2024, Vasco Madueño inició una cruzada por su madre. Con el fin de cubrir los gastos para darle una mejor calidad de vida a Jessica Madueño, el joven convocó a una serie de artistas para brindar un concierto, donde también participó su padre Guillermo Dávila.

“Lo que antes era mi motor que era la música, dejó de motivarme, porque si lo logro, ¿de qué sirve? Si mi madre se va, no sirve de nada. No lo quiero disfrutar solo", fueron las palabras de Vasco a Infobae Perú en su momento.

Después del exitoso show, Vasco realizó un segundo show, en junio del 2025. Meses después, su madre falleció, el 22 de noviembre.

“Estos últimos dos meses la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella”, escribió, visiblemente afectado en su cuenta de Instagram.

De esta maerna, el joven, de 23 años, confirmó que Jessica Madueño falleció hace casi un mes. “Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz”, indicó.

Jessica Madueño se hizo conocida por exponer la paternidad de Guillermo Dávila, señalándolo por no reconocer a su hijo. Muchos años después, en 2021, el venezolano aceptó realizarse la prueba de ADN, confirmando así las afirmaciones de Jessica.

