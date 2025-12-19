Perú

JEE le da un día a Roberto Sánchez para que responda por usar a sus trabajadores para su campaña

Abren proceso sancionador al congresista por la presencia de Gian Marco Castillo Gómez y Enrique Zunini Yerren en los exteriores del Penal Barbadillo

JEE concluye que Roberto Sánchez vulneró la neutralidad electoral al usar trabajadores de su despacho en actos proselitistas. Foto: Composición Infobae Perú

El Jurado Electoral Especial de Lima Este I (JEE Lima Este I) otorgó un plazo de un día al congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para que dé sus descargos ante la presunta infracción a la neutralidad electoral al usar a trabajadores de su despacho para su campaña presidencial.

El mismo plazo se le otorgó a los trabajadores del Parlamento identificados Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del golpista expresidente Pedro Castillo, y Enrique Zunini Yerren. Ambos fueron captados por Cuarto Poder en los exteriores del Penal Barbadillo donde se hacía proselitismo político a favor de Juntos por el Perú y se exigía la libertad del golpista exmandatario.

Según el informe de fiscalización, Gian Marco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren figuran como personal adscrito al despacho de Sánchez. El informe advierte que estos hechos “generan un indicio razonable, permiten inferir que el actual congresista estaría disponiendo del personal a su cargo en su despacho congresal, para realizar actividades proselitistas vinculadas al proceso electoral en curso, que beneficiarían su participación política en su condición de candidato a la Presidencia de la República”.

Asimismo, el documento sostiene que el hecho ocurrido en los exteriores del Establecimiento Penitenciario Barbadillo constituye un uso indebido de recursos públicos, lo que podría configurar el delito de peculado de uso.

El informe concluye que habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, y recomienda remitir los actuados al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República.

“La participación de los trabajadores del despacho congresal en actividades de políticas durante su horario laboral que establece que los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la Nación y no de intereses particulares; la situación observada, respecto a destinar tiempo y recursos estatales a fines proselitistas, desnaturaliza la función pública y rompe el principio de neutralidad, que para el presente contexto, el caso se produce con un proceso electoral convocado”, se lee.

Fuente: Cuarto Poder

Roberto Sánchez se pronuncia

El congresista Roberto Sánchez emitió un pronunciamiento en rechazo al reportaje del programa Cuarto Poder, que señaló la participación de dos trabajadores de su despacho parlamentario en actividades proselitistas durante horario laboral.

En su comunicado, Sánchez califica el reportaje como una “manipulación contra la verdad y la democracia”. Afirma que ambos trabajadores supuestamente contaron con licencias sin goce de haber registradas ante el Congreso, por lo que, dice, no percibieron remuneración ni utilizaron recursos públicos en esas fechas.

“Resulta falsa e inexacta la afirmación de que realizaron actividades ajenas a sus funciones durante horas de trabajo”, sostiene el legislador, quien añade que presentar una participación política legítima en tiempo libre como una irregularidad constituye una “información incompleta y manipuladora”.

Sánchez también defiende la contratación de Gian Marco Castillo, precisando que no existe impedimento administrativo ni legal para su labor en el Congreso, y rechaza cualquier insinuación en contrario. Esto a pesar de que se encuentra investigado por presuntamente integrar la red criminal de Pedro Castillo.

El pronunciamiento contextualiza las acusaciones en un escenario de agresiones contra figuras vinculadas a Juntos por el Perú, mencionando el asesinato de Percy Ipanaqué Navarro y ataques a familiares del expresidente Pedro Castillo, sugiriendo un inexistente intento de “estigmatizar la participación política y social”.

