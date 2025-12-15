Perú

Sobrino de Pedro Castillo fue contratado por congresista Roberto Sánchez, cobra más de S/3 mil, pero no va a trabajar

Gianmarco Castillo aparece contratado en el despacho del legislador, aunque Cuarto Poder reveló que, en lugar de cumplir funciones, acude al penal de Barbadillo para pedir la liberación de su tío

Fuente: Cuarto Poder

El sobrino del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), Gianmarco Castillo, figura como contratado en el despacho del congresista Roberto Sánchez, percibe un salario de 3,146.11 soles mensuales, pero no desempeña funciones en dicho lugar, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El dominical evidenció la presencia del familiar del exgobernante en los exteriores del penal de Barbadillo, donde su tío cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Sánchez, actual candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) y exministro de Castillo, evitó responder sobre la contratación del sobrino, quien se encuentra bajo una orden judicial de comparecencia con restricciones por presuntos delitos relacionados con organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

La Fiscalía señala que Gianmarco Castillo y su primo Freddy Vásquez Castillo integraban el “gabinete en la sombra” de su tío. Los dos acudían con frecuencia a la casa de Sarratea, empleada como centro estratégico en la campaña de 2021 y como lugar de reuniones no oficiales, donde se habrían gestionado acuerdos ilícitos.

El informe de Cuarto Poder
El informe de Cuarto Poder mostró que Gianmarco Castillo suele estar presente en los alrededores del penal de Barbadillo, donde Pedro Castillo cumple condena tras el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022

Además, ambos aparecen implicados en investigaciones fiscales por presunta corrupción en la licitación realizada por Provías Descentralizado, unidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para construir el puente Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martín.

De acuerdo con el dominical, el 21 y el 27 de noviembre pasados, el sobrino coordinó movilizaciones en demanda de la liberación de su tío. A pesar de esto, negó tener participación en tales acciones.

“Yo le puedo detallar todo, pero para eso necesito un permiso oficial. Primero debo obtener autorización del Congreso para poder hablar. Yo puedo detallar todo lo que usted quiera, siempre y cuando tenga el permiso para dar las declaraciones que estoy proporcionando”, dijo a la periodista.

“No puedo visitar a mi tío. Como le he dicho, necesito un permiso para poder declarar. Yo sé muy bien cuál es mi función en el despacho. Todo tiene una explicación, pero por el momento, solicité un permiso y aquí estoy dando la declaración”, agregó.

Fuente: Cuarto Poder

Ernesto Zunini, secretario general nacional de Juntos por el Perú y candidato a diputado por Lambayeque, también apareció en las inmediaciones de Barbadillo. Ocupa el cargo de técnico en el despacho de Sánchez, donde percibe un sueldo de siete mil soles al mes. Cuando fue consultado sobre este tema, evitó hacer comentarios.

Hermana

Cuarto Poder reveló la semana pasada que Irma Castillo, hermana del exjefe de Estado, recibe un sueldo de 4 mil soles mensuales como coordinadora administrativa en la municipalidad de Lurigancho Chosica. Sin embargo, no acude al lugar donde debería cumplir funciones y, en su horario laboral, participa en acciones en apoyo a la liberación de su hermano y en actividades de Juntos por el Perú.

Documentos oficiales indican que fue inscrita como proveedora el 6 de junio y poco después recibió una invitación directa para ocupar el puesto, aunque, pese a tener el título de contadora, no está habilitada por el colegio profesional.

