Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

El gobernador del Callao sigue prófugo tras un operativo de gran magnitud, mientras su abogado asegura que la notificación previa a la Defensoría Pública permitió su evasión

En medio de un operativo contra una supuesta organización criminal, Ciro Castillo no fue ubicado. El experto legal Vladimir Padilla detalla una posible falla en el procedimiento que podría haber alertado al gobernador, permitiendo su fuga | Canal N

Un megaoperativo fiscal y policial sacudió al Callao desde la madrugada, pero dejó una interrogante clave: ¿cómo el gobernador regional Ciro Castillo logró no ser ubicado pese a existir una orden de detención preliminar en su contra?

Para el abogado penalista Vladimir Padilla, la respuesta podría estar en una grave fuga de información dentro del propio sistema de justicia, que habría advertido al investigado sobre el operativo y la medida judicial.

Donantes a la campaña de
Donantes a la campaña de Ciro Castillo lograron contratos de más de S/ 100 mil en el Callao

Megaoperativo y una ausencia que encendió las alertas

Bajo la coordinación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se ejecutaron de manera simultánea 27 allanamientos en domicilios, oficinas e instalaciones vinculadas al Gobierno Regional del Callao. El despliegue forma parte de la investigación del caso denominado “Los Socios del Callao”, que indaga presuntos delitos contra la administración pública, especialmente colusión agravada en procesos de compras y contrataciones estatales.

El objetivo central del operativo era la detención preliminar del gobernador Ciro Castillo, señalado por la Fiscalía como presunto líder de la organización criminal. Sin embargo, durante las diligencias no fue ubicado ni en su vivienda de La Punta ni en otros inmuebles intervenidos, lo que incrementó la atención pública y mediática del caso.

¿Dónde está Ciro Castillo?: orden
¿Dónde está Ciro Castillo?: orden de detención vigente y allanamiento infructuoso en caso “Los Socios del Callao | Gore Callao

Orden judicial, pero sin efecto práctico

De acuerdo con el procedimiento legal, una detención preliminar requiere que el juez verifique la existencia de graves elementos de convicción, así como el peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Además, esta medida se ejecuta sin notificar previamente al investigado, precisamente para garantizar su eficacia.

No obstante, el magistrado advirtió en Canal N que, tras las recientes modificaciones legales impulsadas por el Congreso, este carácter “sorpresivo” se ha debilitado. Según explicó, la obligación de comunicar la medida a instancias como la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia multiplica el número de personas que acceden a la información sensible.

“Cuando se avisa que se ha otorgado esta medida, ya pasan varias manos. Alguien más lo sabe, y eso diluye el impacto del secreto que debería tener una detención preliminar”, sostuvo el especialista.

Efectivos de la Policía Nacional
Efectivos de la Policía Nacional resguardan uno de los inmuebles intervenidos durante los allanamientos en el Callao. | Ministerio Público

¿Fuga de información desde la Fiscalía?

Para el abogado, la ausencia de Castillo durante el operativo permite especular razonablemente que el gobernador habría sido advertido con anticipación sobre el allanamiento y la orden de detención.

“Uno puede pensar que él ya sabía que iban a intervenir su vivienda y que tenía muy probablemente una detención preliminar. Por eso no estaba”, señaló. En ese sentido, consideró necesario revisar y corregir la normativa vigente, para que el derecho a la defensa se ejerza luego de la intervención y no antes, cuando aún se busca asegurar la presencia del investigado.

Siete detenidos y contratos bajo sospecha

El operativo permitió la detención de siete personas, entre funcionarios regionales, asesores y presuntos proveedores del Gobierno Regional del Callao. Según la Fiscalía, la presunta red criminal habría operado mediante el fraccionamiento de compras públicas —por montos menores a ocho UIT— para evitar procesos de licitación y favorecer a empresas previamente determinadas.

El monto comprometido en estas operaciones superaría el millón y medio de soles, de acuerdo con información preliminar. Durante las diligencias se incautaron documentos, equipos electrónicos y material administrativo que será analizado en el marco de la investigación.

Golpe a presunta red de corrupción en el Callao: Siete detenidos y millonario perjuicio económico tras operaciones en el gobierno regional | Buenos Días Perú

Defensa guarda silencio sobre el paradero

El abogado de Ciro Castillo, Humberto Abanto, se presentó en el exterior de la vivienda allanada y rechazó las imputaciones contra su patrocinado. Calificó el procedimiento como arbitrario, anunció recursos legales contra la orden judicial y sostuvo que el acta del allanamiento consigna que la diligencia fue infructuosa.

No obstante, el letrado evitó responder sobre el paradero del gobernador y reiteró que el caso se encuentra en etapa preliminar, sin acusación formal.

De héroe en el Colca
De héroe en el Colca a investigado en el Callao: la historia de Ciro Castillo, el padre que hoy enfrenta sospechas de liderar una red criminal

Búsqueda activa y alerta migratoria

Desde la Policía Nacional, el general Óscar Lira, jefe de la División contra la Corrupción, informó que todas las alertas migratorias han sido activadas. “No va a poder salir del país. Tiene requisitoria en todos los puntos de control. Estamos tratando de ubicarlo”, afirmó.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias y la búsqueda del gobernador, en un caso que ha generado fuerte impacto institucional y reavivado el debate sobre la eficiencia de las detenciones preliminares y la seguridad de la información dentro del sistema judicial.

Ciro Castillo alcanzó notoriedad nacional hace más de una década por la incansable búsqueda de su hijo desaparecido, una historia que marcó a la opinión pública y fortaleció su imagen ciudadana. Ese reconocimiento lo impulsó posteriormente a la política regional, hasta llegar a la gobernación del Callao.

