Magaly Medina revela que intentaron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

Escándalo en Chile: acusan a Angie Jibaja de quitarle la pareja a su madre y Magaly suelta información inédita.

El nombre de Angie Jibaja volvió a encender titulares en Chile después de que medios locales informaron que la modelo habría iniciado una relación con la expareja de su madre, Maggie Liza. Además, trascendió que la chica reality ya no estaría viviendo con su progenitora debido al fuerte conflicto familiar que este hecho habría desencadenado.

Ante ello, la conductora Magaly Medina, durante la reciente emisión de su programa, recogió estos reportes desde el país sureño y reveló que su propia producción había recibido la misma información meses atrás.

Incluso acompañada de una controversial oferta: pruebas a cambio de 3 mil dólares más la contratación de un abogado. Magaly abrió el segmento explicando que los medios chilenos daban cuenta de una grave acusación: “Angie Jibaja protagoniza nuevo escándalo familiar. Aseguran que le quitó la pareja a su madre”, decía La Cuarta, uno de los diarios del país vecino. Otro titular señalaba: “Conoce al nuevo pololo de Angie Jibaja: sería el ex de su mamá”.

Angie Jibaja estalla contra periodista chilena mientras Magaly afirma que rechazó comprar evidencias.

Periodista chilena comentó sobre lío familiar

La presentadora peruana precisó que tanto Angie como su madre viven actualmente en Chile, luego de que esta última la llevara a vivir allá tras varios episodios mediáticos. Ante ello, la conductora compartió extractos de lo dicho por la periodista chilena Ceci Gutiérrez, quien publicó en redes sociales un video donde aseguraba haber recibido datos directos de personas de la producción del programa “Primer Plano”, al cual Angie asistió meses atrás.

“Me enteré de un chisme… bueno, ya sabía algo, pero ahora me lo reconfirmaron”, decía Gutiérrez entre risas. Según su relato, después de la aparición televisiva de Angie, varias personas le escribieron para advertirle de un conflicto familiar serio. “La acusa su mamá de haberle quitado el pololo… incluso me decían que se habría ido a vivir con él”, afirmó. La periodista añadió que incluso habría intervenido la fuerza pública en un episodio reciente.

Angie Jibaja se defiende

La historia explotó en redes. Pero Angie no se quedó en silencio. A través de sus plataformas, respondió con dureza: “Das a entender que me acusa mi mamá de haberle quitado el pololo. Ni siquiera sabes bien lo que pasa y menos aún cuando hablas de algo que nunca ocurrió”. También cuestionó la formación profesional de la comunicadora:

“Me gustaría saber dónde estudiaste periodismo, porque publicar un chisme sin hablar con las personas involucradas dice mucho del tipo de investigación que haces”.

Mientras la polémica crecía, un nuevo video de Angie comenzó a circular. En él, se le escucha pedir a una amiga —supuestamente presidenta de su club de fans— que comparta públicamente su lista de medicamentos psiquiátricos.

“Es un abuso que digan que estoy drogada… estoy en la mejor clínica psiquiátrica, psicológica y de adicciones en Chile, gracias a Jehová”, dice Angie con la voz entrecortada. “Compártanlo todo, para que sepan la verdad”.

Magaly, al comentar ese clip, recordó que la modelo había sido duramente criticada por su aparición en la televisión chilena, donde se percibía lentitud al hablar. Para muchos, se trataba de efectos de sustancias. Para ella, eran efectos secundarios de sus tratamientos. La conductora, sin embargo, advirtió que no era posible verificar la información sobre la clínica ni las recetas.

