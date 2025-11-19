Perú

Magaly Medina revela que intentaron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

La conductora de Magaly TV La Firme contó que su producción recibió la misma denuncia hace meses y que les ofrecieron pruebas a cambio de miles de dólares, pero nunca las publicaron por falta de evidencias

Guardar
Escándalo en Chile: acusan a Angie Jibaja de quitarle la pareja a su madre y Magaly suelta información inédita. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El nombre de Angie Jibaja volvió a encender titulares en Chile después de que medios locales informaron que la modelo habría iniciado una relación con la expareja de su madre, Maggie Liza. Además, trascendió que la chica reality ya no estaría viviendo con su progenitora debido al fuerte conflicto familiar que este hecho habría desencadenado.

Ante ello, la conductora Magaly Medina, durante la reciente emisión de su programa, recogió estos reportes desde el país sureño y reveló que su propia producción había recibido la misma información meses atrás.

Incluso acompañada de una controversial oferta: pruebas a cambio de 3 mil dólares más la contratación de un abogado. Magaly abrió el segmento explicando que los medios chilenos daban cuenta de una grave acusación: “Angie Jibaja protagoniza nuevo escándalo familiar. Aseguran que le quitó la pareja a su madre”, decía La Cuarta, uno de los diarios del país vecino. Otro titular señalaba: “Conoce al nuevo pololo de Angie Jibaja: sería el ex de su mamá”.

Angie Jibaja estalla contra periodista
Angie Jibaja estalla contra periodista chilena mientras Magaly afirma que rechazó comprar evidencias. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Periodista chilena comentó sobre lío familiar

La presentadora peruana precisó que tanto Angie como su madre viven actualmente en Chile, luego de que esta última la llevara a vivir allá tras varios episodios mediáticos. Ante ello, la conductora compartió extractos de lo dicho por la periodista chilena Ceci Gutiérrez, quien publicó en redes sociales un video donde aseguraba haber recibido datos directos de personas de la producción del programa “Primer Plano”, al cual Angie asistió meses atrás.

Me enteré de un chisme… bueno, ya sabía algo, pero ahora me lo reconfirmaron”, decía Gutiérrez entre risas. Según su relato, después de la aparición televisiva de Angie, varias personas le escribieron para advertirle de un conflicto familiar serio. “La acusa su mamá de haberle quitado el pololo… incluso me decían que se habría ido a vivir con él”, afirmó. La periodista añadió que incluso habría intervenido la fuerza pública en un episodio reciente.

Angie Jibaja estalla contra periodista
Angie Jibaja estalla contra periodista chilena mientras Magaly afirma que rechazó comprar evidencias. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Angie Jibaja se defiende

La historia explotó en redes. Pero Angie no se quedó en silencio. A través de sus plataformas, respondió con dureza: “Das a entender que me acusa mi mamá de haberle quitado el pololo. Ni siquiera sabes bien lo que pasa y menos aún cuando hablas de algo que nunca ocurrió”. También cuestionó la formación profesional de la comunicadora:

Me gustaría saber dónde estudiaste periodismo, porque publicar un chisme sin hablar con las personas involucradas dice mucho del tipo de investigación que haces”.

Mientras la polémica crecía, un nuevo video de Angie comenzó a circular. En él, se le escucha pedir a una amiga —supuestamente presidenta de su club de fans— que comparta públicamente su lista de medicamentos psiquiátricos.

Angie Jibaja estalla contra periodista
Angie Jibaja estalla contra periodista chilena mientras Magaly afirma que rechazó comprar evidencias. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Es un abuso que digan que estoy drogada… estoy en la mejor clínica psiquiátrica, psicológica y de adicciones en Chile, gracias a Jehová”, dice Angie con la voz entrecortada. “Compártanlo todo, para que sepan la verdad”.

Magaly, al comentar ese clip, recordó que la modelo había sido duramente criticada por su aparición en la televisión chilena, donde se percibía lentitud al hablar. Para muchos, se trataba de efectos de sustancias. Para ella, eran efectos secundarios de sus tratamientos. La conductora, sin embargo, advirtió que no era posible verificar la información sobre la clínica ni las recetas.

Angie Jibaja estalla contra periodista
Angie Jibaja estalla contra periodista chilena mientras Magaly afirma que rechazó comprar evidencias. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Angie JibajaMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Hotel niega versión de Luigui Carbajal tras ser visto ingresando solo: “No alquilamos para pódcasts”

El artista intentó justificar su presencia en un hotel de Lince asegurando que había acudido por motivos de trabajo; sin embargo, el establecimiento negó que se permita el ingreso de equipos para grabar podcasts y remarcó que sus instalaciones solo reciben a parejas

Hotel niega versión de Luigui

Marca peruana sorprende al alcanzar las 200 tiendas en Perú con la modalidad del ‘hard discount’

Tiendas 3A alcanzó un nuevo hito en su proceso de expansión al consolidar una red nacional en crecimiento y reforzar su presencia en un formato con fuertes competidores como Tambo y Oxxo

Marca peruana sorprende al alcanzar

Mallplaza aperturará su primer outlet premium a principios del 2026: ¿En dónde?

La marca acelera su expansión en el país con la transformación de uno de sus centros comerciales en un moderno outlet premium, un formato que incorporará precios reducidos y nuevas experiencias de compra desde el próximo año

Mallplaza aperturará su primer outlet

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

La representante peruana deslumbró en la preliminar del Miss Universo con un traje inspirado en la montaña más alta del Perú. Su impactante puesta en escena la colocó entre las grandes favoritas y generó entusiasmo inmediato en redes

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss

Resultados de la Kábala del martes 18 de noviembre de 2025: mira los números ganadores y el video del sorteo

Como cada martes, jueves y sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve” para el cargo

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez dice que saludó

Christian Domínguez dice que saludó a su hija, pero Magaly Medina lo desmiente con chats: “Mandar flores y no llamar no significa nada”

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Vanessa Pumarica contradice a Pamela Franco y asegura que canal no la obligó a disculparse: “No vi pauta, salió de ella”

Hotel niega versión de Luigui Carbajal tras ser visto ingresando solo: “No alquilamos para pódcasts”

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

DEPORTES

Alianza Lima planea el regreso

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”