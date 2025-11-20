Perú

Familia de Angie Jibaja niega rumores y anuncia acciones legales: “Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico”

La familia de la exmodelo salió al frente para aclarar la situación y negar cualquier vínculo sentimental entre Jibaja y la pareja de su madre, exigiendo respeto y un trato responsable

Familia de Angie Jibaja niega rumores y anuncia acciones legales: “Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico”. Video: Amor y Fuego

La familia de Angie Jibaja, encabezada por su madre Maggie Liza, emitió un comunicado oficial en el que desmiente categóricamente los rumores que vinculaban sentimentalmente a la exmodelo con la pareja de su madre. El pronunciamiento, difundido a través de redes sociales, rechaza de forma tajante las versiones que circularon en programas de espectáculos y plataformas digitales tanto en Chile como en Perú.

“Negamos de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones. Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico, documental o testimonial. No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado”, señala el comunicado familiar. Además, la familia anunció que ha encomendado a su equipo jurídico el inicio de acciones legales contra quienes resulten responsables de difundir estas acusaciones.

Desmentido de la familia de Angie Jibaja

El origen del rumor se remonta a declaraciones de la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, quien sugirió en redes sociales y medios de espectáculos que Angie Jibaja habría mantenido una relación sentimental con la pareja de su madre. Esta versión fue replicada por programas como ‘Amor y Fuego’ y generó una ola de comentarios en redes sociales. Ante la magnitud del escándalo, la familia Jibaja Liza decidió responder públicamente para proteger la integridad de la artista y su entorno.

En el comunicado, Maggie Liza enfatizó que la convivencia familiar siempre se ha desarrollado en un marco de respeto y que su pareja ha sido un apoyo, pero nunca un interés romántico para su hija. “Afirmaciones maliciosas y carentes de sustento buscan dañar la estabilidad emocional de Angie, quien actualmente se encuentra alejada de los medios de comunicación y en tratamiento médico”, subrayó la familia.

Comunicado de la familia de
Comunicado de la familia de Angie Jibaja desmintiendo rumores relacionados con la exmodelo y la pareja de su madre.

El texto también advierte que este tipo de rumores resultan especialmente graves y dañinos para la estabilidad emocional y el proceso de recuperación de la exmodelo. Por su parte, Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para pronunciarse directamente sobre el tema. En una transmisión en TikTok, la exmodelo pidió respeto para su madre y desmintió cualquier crisis familiar: “Por favor, con mi mamá más respeto. Mi mamá y yo estamos muy bien. Nuestra familia está muy bien, estamos unidos”, afirmó.

La exmodelo también solicitó a los medios y al público que cesen los comentarios y especulaciones, advirtiendo sobre el impacto negativo que estos tienen en su proceso de recuperación. “El daño que están causando puede ser irreparable, acuérdense que yo estoy en tratamiento”, expresó en su mensaje. La familia insistió en que la difusión de estas versiones constituye un ataque directo a la honra y reputación de Angie Jibaja y de todo su entorno.

“No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado”, reiteró el comunicado. Además, la madre de la exmodelo pidió a la opinión pública y a los medios de comunicación actuar con mayor responsabilidad y respeto, especialmente considerando el delicado estado de salud de su hija.

Acciones legales y exigencias públicas de parte de la familia de Angie Jibaja

Frente a la persistencia de los rumores y la falta de pruebas que los respalden, la familia Jibaja Liza anunció la adopción de medidas legales. Según el comunicado, el equipo jurídico de la familia ha sido instruido para iniciar y perseguir todas las acciones legales que correspondan, tanto en sede civil como penal, contra quienes resulten responsables de la emisión, reproducción, amplificación o aprovechamiento de estas afirmaciones. “Informamos que hemos encomendado a nuestro equipo jurídico iniciar y perseguir todas las acciones legales que corresponda, en sede civil y penal, contra quienes resulten responsables…”, señala el documento.

Además de las acciones legales, la familia exige el retiro inmediato de todo contenido que reproduzca las imputaciones y una rectificación y disculpa pública, clara y expresa, en los mismos medios y formatos en que se difundieron originalmente. Esta exigencia se dirige especialmente a la periodista Cecilia Gutiérrez, identificada como la primera en difundir la información.

El comunicado también rechaza el uso del nombre de Angie Jibaja y su familia como “insumo de farándula o entretenimiento” para inventar historias que solo buscan generar morbo y exposición mediática a costa del daño ajeno. La familia advirtió que se reserva el derecho de ampliar las acciones legales ante cualquier nueva ofensa a su honor e imagen. En este contexto, allegados a la exmodelo y su entorno piden respeto por el proceso personal de Angie Jibaja y un tratamiento mediático responsable.

En el cierre de su pronunciamiento, la familia Jibaja Liza recordó que la libertad de expresión no puede utilizarse como pretexto para difundir calumnias, injurias o difamaciones. La defensa de la dignidad y el honor, subrayan, debe prevalecer frente a la especulación y el sensacionalismo en la cobertura de la farándula.

