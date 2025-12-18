Perú

Tragedia en Pichanaqui: camioneta fuera de control embiste 11 mototaxis, provoca dos muertes y más de 14 heridos

El conductor del vehículo, identificado como Gustavo Asto Gonzales, habría estado presuntamente en estado de ebriedad cuando descendió a gran velocidad arrasando con todo a su paso

(Video: Contra Reloj)

Un aparatoso accidente de tránsito ha enlutado a la selva central. Una camioneta fuera de control protagonizó un violento choque múltiple en el distrito de Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo, región Junín, dejando como saldo dos personas fallecidas, al menos 14 heridos y cuantiosos daños materiales. El hecho se registró la tarde del 18 de diciembre, generando escenas de pánico entre vecinos, transportistas y transeúntes que se encontraban en el lugar.

El impacto fue tal que la camioneta embistió once vehículos menores, en su mayoría mototaxis, varios de los cuales transportaban pasajeros al momento del accidente. Imágenes difundidas por la agencia Andina y grabaciones de cámaras de seguridad muestran cómo el vehículo desciende a gran velocidad desde una zona elevada del asentamiento José Carlos Mariátegui, recorriendo el jirón Primero de Mayo hasta llegar a la plaza principal de Pichanaqui, arrasando con todo a su paso sin que el conductor pudiera detenerlo.

Camioneta fuera de control dejó dos muertos y más de una decena de heridos en Pichanaqui

Composición: Infobae Perú

Las víctimas mortales fueron identificadas como Getrudis Quichca Baltazar (49) y Máximo Huamán Navarro (54), quienes perdieron la vida producto del violento impacto. En tanto, los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Pichanaqui, donde recibieron atención médica inmediata. Debido a la gravedad de sus lesiones, uno de los pacientes tuvo que ser evacuado hacia la ciudad de Huancayo para recibir atención especializada.

Entre los casos más delicados se encuentra el de Alex Alexander Sánchez Hidalgo (28), conductor de un vehículo menor dedicado al transporte público, quien fue impactado directamente por la camioneta. El joven fue derivado a Huancayo, mientras que su menor hijo, que lo acompañaba al momento del accidente, permanece hospitalizado en observación, según informaron fuentes médicas.

El conductor de la camioneta fue identificado como Gustavo Asto Gonzales, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras el accidente. De acuerdo con la información preliminar, el sujeto habría estado presuntamente en estado de ebriedad, motivo por el cual fue sometido a un dosaje etílico. Actualmente, se encuentra rindiendo su declaración ante un representante del Ministerio Público, como parte de las diligencias correspondientes.

La consulta vehicular realizada por las autoridades revela que la camioneta, de placa AMM-935, figura a nombre de Javier Ascoy Fonseca. La PNP continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del choque múltiple, así como las responsabilidades penales y civiles derivadas de este trágico accidente en Pichanaqui.

Recomendaciones clave para conducir seguro durante las fiestas de fin de año

La PNP informó que en 2021 hubo 1.019 ciclistas involucrados en siniestros viales. (Andina)

El intenso movimiento vehicular propio de diciembre incrementa de forma considerable el riesgo de accidentes de tránsito, un problema que ya presenta cifras alarmantes: entre enero y septiembre de 2024 se registraron más de 64 mil siniestros viales y más de 2 mil fallecidos, según datos oficiales consolidados por el sector asegurador. Frente a este escenario, la conducción preventiva y el cumplimiento de medidas básicas de seguridad vial se vuelven fundamentales para reducir riesgos, especialmente en zonas urbanas con alta congestión y en viajes interprovinciales.

  • Evitar conducir cansado: la fatiga disminuye la concentración y eleva la posibilidad de errores al volante; se recomienda descansar adecuadamente antes de manejar y evitar comidas pesadas.
  • No manejar si se consumió alcohol: incluso en pequeñas cantidades, afecta el juicio, la coordinación y el tiempo de reacción, aumentando significativamente el riesgo de accidentes.
  • Extremar la atención en congestión vehicular: usar correctamente los espejos, mantener distancia y evitar cambios bruscos de carril ayuda a prevenir choques por alcance o colisiones laterales.
  • Mantener el vehículo en buen estado: revisar frenos, neumáticos, luces, niveles de aceite y agua es clave, sobre todo antes de viajes largos.
  • Contar con SOAT y seguro vehicular vigentes: tener a la mano los datos de la aseguradora permite actuar con rapidez ante cualquier incidente en la vía.

