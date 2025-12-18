Sedapal distribuirá agua gratuita en Lima en los días previos a la Navidad y el Año Nuevo: ¿En qué zonas?

La medida beneficiará a zonas urbanas de Lima sin acceso a agua potable y en situación de pobreza extrema.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una transferencia financiera de S/2 millones 491.882,33 a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna en sectores urbanos de Lima que no cuentan con acceso al servicio.

La medida busca beneficiar a la población en condición de pobreza y pobreza extrema durante el periodo comprendido del 23 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 350-2025-VIVIENDA.

La medida responde a la solicitud presentada por Sedapal y se fundamenta en los criterios de priorización emitidos por el Ministerio de Vivienda. El monto transferido proviene de recursos ordinarios asignados en el presupuesto institucional correspondiente a 2025, bajo la categoría de gastos para saneamiento urbano.

El marco legal que respalda esta operación se encuentra en la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, así como en la Ley N° 32513, vigente para el ejercicio 2026.

Estos instrumentos autorizan, de manera excepcional, al Ministerio de Vivienda a efectuar transferencias financieras a las empresas prestadoras de servicios de agua potable luego de la suscripción del convenio respectivo, en este caso el Convenio N° 004-2025-VIVIENDA/VMCS/PASLC-SEDAPAL.

Esta asignación permitirá que Sedapal distribuya agua potable sin costo a poblaciones urbanas dentro de su ámbito de responsabilidad que se encuentran actualmente sin acceso formal al servicio.

Se priorizarán zonas identificadas por sus altos índices de pobreza y carencia. La resolución detalla que los fondos no podrán utilizarse para propósitos distintos a los autorizados, bajo responsabilidad institucional.

El seguimiento y control del uso de estos recursos estará a cargo del Ministerio de Vivienda, a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao, que deberá verificar el avance físico y financiero del proceso, así como constatar el cumplimiento de los objetivos fijados en el convenio suscrito con Sedapal.

La resolución indica que la transferencia se registra en la Categoría Presupuestal 0082, correspondiente al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y específica que el gasto será ejecutado bajo la clasificación de acciones comunes y transferencias para agua y saneamiento urbano.

El propósito del Ministerio de Vivienda y el Gobierno peruano es responder con rapidez a la situación de emergencia generada por la falta de agua potable en zonas vulnerables de la ciudad.

El documento fue refrendado por el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, quien confirmó las restricciones sobre el uso de los recursos y la obligación de transparencia y reportes de avance en la ejecución del programa.

La transferencia a Sedapal representa una de las estrategias implementadas por el poder ejecutivo para garantizar el acceso básico al agua a familias en situación de mayor vulnerabilidad.

El Ministerio de Vivienda enfatizó que la medida responde a los lineamientos específicos establecidos por las leyes de presupuesto, que contemplan mecanismos excepcionales para atender necesidades urgentes de la población urbana.