Perú

Sedapal distribuirá agua gratuita en Lima en los días previos a la Navidad y el Año Nuevo: ¿En qué zonas?

El Ministerio de Vivienda autorizó una transferencia de S/2,5 millones para entregar agua sin costo para miles de familias en la capital peruana

Guardar
La medida beneficiará a zonas
La medida beneficiará a zonas urbanas de Lima sin acceso a agua potable y en situación de pobreza extrema.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una transferencia financiera de S/2 millones 491.882,33 a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna en sectores urbanos de Lima que no cuentan con acceso al servicio.

La medida busca beneficiar a la población en condición de pobreza y pobreza extrema durante el periodo comprendido del 23 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 350-2025-VIVIENDA.

El gobierno de Perú transfiere fondos a Sedapal para distribución gratuita de agua potable

La medida responde a la solicitud presentada por Sedapal y se fundamenta en los criterios de priorización emitidos por el Ministerio de Vivienda. El monto transferido proviene de recursos ordinarios asignados en el presupuesto institucional correspondiente a 2025, bajo la categoría de gastos para saneamiento urbano.

El marco legal que respalda esta operación se encuentra en la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, así como en la Ley N° 32513, vigente para el ejercicio 2026.

Estos instrumentos autorizan, de manera excepcional, al Ministerio de Vivienda a efectuar transferencias financieras a las empresas prestadoras de servicios de agua potable luego de la suscripción del convenio respectivo, en este caso el Convenio N° 004-2025-VIVIENDA/VMCS/PASLC-SEDAPAL.

La distribución gratuita de agua
La distribución gratuita de agua potable se realizará entre el 23 y el 31 de diciembre de 2025.

Ministerio de Vivienda supervisará distribución de agua potable

Esta asignación permitirá que Sedapal distribuya agua potable sin costo a poblaciones urbanas dentro de su ámbito de responsabilidad que se encuentran actualmente sin acceso formal al servicio.

Se priorizarán zonas identificadas por sus altos índices de pobreza y carencia. La resolución detalla que los fondos no podrán utilizarse para propósitos distintos a los autorizados, bajo responsabilidad institucional.

El seguimiento y control del uso de estos recursos estará a cargo del Ministerio de Vivienda, a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao, que deberá verificar el avance físico y financiero del proceso, así como constatar el cumplimiento de los objetivos fijados en el convenio suscrito con Sedapal.

Agua gratis en zonas vulnerables por Navidad y Año Nuevo

La resolución indica que la transferencia se registra en la Categoría Presupuestal 0082, correspondiente al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y específica que el gasto será ejecutado bajo la clasificación de acciones comunes y transferencias para agua y saneamiento urbano.

El Ministerio de Vivienda supervisará
El Ministerio de Vivienda supervisará el uso de los fondos y el cumplimiento de los objetivos del programa.

El propósito del Ministerio de Vivienda y el Gobierno peruano es responder con rapidez a la situación de emergencia generada por la falta de agua potable en zonas vulnerables de la ciudad.

El documento fue refrendado por el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, quien confirmó las restricciones sobre el uso de los recursos y la obligación de transparencia y reportes de avance en la ejecución del programa.

Distribución gratuita de agua potable para miles de familias en Lima

La transferencia a Sedapal representa una de las estrategias implementadas por el poder ejecutivo para garantizar el acceso básico al agua a familias en situación de mayor vulnerabilidad.

El Ministerio de Vivienda enfatizó que la medida responde a los lineamientos específicos establecidos por las leyes de presupuesto, que contemplan mecanismos excepcionales para atender necesidades urgentes de la población urbana.

Temas Relacionados

SedapalMinisterio de Viviendaaguaagua potablepobrezaLima Metropolitanaperu-economia

Más Noticias

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Lo más preocupante de esta condición es que puede causar ceguera permanente e irreversible, a pesar de que, con un tamizaje adecuado y oportuno, puede prevenirse o tratarse eficazmente en etapas tempranas

La retinopatía diabética: Una amenaza

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Tony Blades, Mandril y El Dragón se reúnen en la esperada película dirigida por Jorge Carmona, que retoma la esencia de la recordada serie para enfrentar los nuevos desafíos del crimen en la capital.

La Gran Sangre regresa a

Gobierno designó a Paola Lobatón como nueva jefa de Pronabec, luego de polémica por falta de presupuesto para becas

Paola Liliana Lobatón Fuchs reemplaza a Alexandra Ames, quien renunció al cargo a fines de noviembre de este año. Anteriormente ha ocupado diferentes cargos públicos

Gobierno designó a Paola Lobatón

Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, promedio goleador y estilo de juego

Tiene 34 años, mide 1.85 metros y viene de ser campeón con Independiente del Valle en el fútbol ecuatoriano

Michael Hoyos, el delantero elegido

Conflicto entre Alianza Lima y Universitario por sus presentaciones: ¿qué club recibirá las garantías?

Los ‘blanquiazules’ y los ‘cremas’ están enfrentados porque ambos quieren tener sus noches el mismo día: el próximo 24 de enero, pero solo uno podrá recibir la aprobación del Ministerio del Interior

Conflicto entre Alianza Lima y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno designó a Paola Lobatón

Gobierno designó a Paola Lobatón como nueva jefa de Pronabec, luego de polémica por falta de presupuesto para becas

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’ con terrorista Víctor Polay, excabecilla del MRTA: “Hoy no escribiría ese artículo”

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva presenta demanda de

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López

Melissa Paredes envía nueva carta notarial a Magaly Medina y exige respeto a la privacidad de su hija

Pamela López inicia el proceso para borrar el tatuaje de su historia con Christian Cueva: ¿cuál es su alto costo?

La emotiva reacción de Tony Succar ante la cirugía de su hermano: “Dios está contigo Kenyi y estarás completamente sano”

Alejandra Baigorria prepara su serie biográfica y apunta a Netflix: “Voy a actuar, pero en una serie de mi vida”

DEPORTES

Conflicto entre Alianza Lima y

Conflicto entre Alianza Lima y Universitario por sus presentaciones: ¿qué club recibirá las garantías?

Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, promedio goleador y estilo de juego

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Luis Ramos tras fichar por Alianza Lima, y le dejó firme advertencia: “Eso es lo que va a perder”

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26:

Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo