Se vendió Marcona: Luz del Sur adquiere el parque eólico de Acciona en Ica por US$256 millones, ¿Cuánta energía controlará?

Vientos de cola. La compra del parque eólico San Juan de Marcona, avalada por Indecopi, coloca a Luz del Sur en un lugar determinante para el desarrollo de energías renovables en el país

Acciona Energía avanza en su estrategia global de rotación de activos con la venta de proyectos renovables en seis países.

Luz del Sur concretó la adquisición del parque eólico San Juan de Marcona, en la región Ica, tras completar una operación valuada en 256 millones de dólares con Acciona Energía. Esta transacción posiciona a Luz del Sur como uno de los actores con mayor participación en el desarrollo de energías renovables en el Perú.

La compra, formalizada tras la obtención de todas las autorizaciones regulatorias, incluida la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), responde a la estrategia de la compañía para fortalecer su presencia en el mercado eléctrico de fuentes limpias.

El parque eólico San Juan de Marcona destaca por su capacidad instalada de 135,7 megavatios. Desde su entrada en operación comercial a finales de 2023, la planta se integró al sistema eléctrico nacional en un contexto de aumento de la demanda y nuevo impulso regulatorio a las energías renovables.

Esta infraestructura aporta de manera relevante a la diversificación de la matriz energética nacional, constituyéndose como una de las instalaciones más importantes de generación eólica a gran escala en el país.

Luz del Sur consolida su crecimiento en energías renovables en Perú tras adquirir el parque eólico San Juan de Marcona por USD 256 millones.

La transacción no produjo modificaciones en la operatoria técnica del parque ni alteró los contratos de suministro vigentes. Las autoridades regulatorias certificaron la legalidad y transparencia del proceso, así como la continuidad de los compromisos ambientales y laborales vinculados al proyecto.

La dirección de Luz del Sur subrayó que la adquisición incrementa su capacidad de generación de energía limpia, fortaleciendo además su posicionamiento regional y apostando por la sostenibilidad energética.

Por parte de Acciona Energía, la venta forma parte de un paquete global de rotación de activos internacionales. La empresa española, que opera exclusivamente en energías renovables y cuenta con 15,1 gigavatios de potencia instalada en 24 países, ha formalizado acuerdos para ceder aproximadamente 2,6 gigavatios de capacidad renovable en España, Estados Unidos, México, Sudáfrica, Perú y Costa Rica, por un valor cercano a 3.200 millones de euros.

El sector eléctrico peruano se encuentra en una etapa de transformación ante la expansión de proyectos de generación renovable y la creciente participación de la inversión privada. Estas iniciativas contribuyen al cumplimiento de metas ambientales y a la seguridad energética en el país, impulsando un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad.

De otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) otorgó a Illapu Energy S.A. una concesión temporal para desarrollar los estudios de factibilidad del proyecto “Parque Eólico Don Jorge V”, que contempla una capacidad instalada estimada de 64,8 megavatios.

Mediante la Resolución Ministerial N° 417-2025-MINEM/DM, publicada este jueves 18 de diciembre, Illapu Energy obtuvo autorización para intervenir durante 24 meses en un área delimitada de los distritos de Saña, Reque y Tumán, en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

El sector eléctrico peruano impulsa la diversificación de la matriz energética y el cumplimiento de metas ambientales.

La empresa deberá cumplir con los cronogramas técnicos establecidos y con la normativa ambiental, de seguridad y de protección del patrimonio cultural. Si no presenta los estudios requeridos en los plazos previstos o incumple el cronograma, la autoridad podrá ejecutar la garantía establecida en el marco legal.

Con estos avances regulatorios y privados, el sector renovable en Perú amplía su capacidad de generación y diversifica sus fuentes en la matriz energética nacional, según el ministerio.

