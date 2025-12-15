¿Sube la luz? Costo de los nuevos medidores inteligentes será prorrateado en recibos eléctricos: cómo impacta en los usuarios

Los medidores inteligentes permiten a los usuarios controlar el consumo eléctrico y acceder a tarifas dinámicas según la hora del día.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó este 15 de diciembre la aprobación de la “Directriz aplicable para el reconocimiento de los costos asociados al medidor inteligente en su etapa de despliegue”, con la publicación de la Resolución Ministerial N° 421-2025-MINEM/DM en el diario oficial El Peruano.

Esta normativa establece cómo se calcularán y reconocerán los costos para instalar y mantener los nuevos medidores inteligentes que reemplazarán gradualmente a los medidores tradicionales en los hogares y comercios peruanos.

¿Medidores inteligentes en el Perú? Costo será prorrateado en los recibos

Estos medidores inteligentes abren un escenario nuevo para el usuario. Según el MINEM, permiten ver el consumo en tiempo real y conocer el precio exacto de la energía en cada hora del día. De esta manera, cada persona podrá revisar no sólo el total que pagará a fin de mes, sino analizar cuánto dinero gasta diariamente o incluso cada hora.

Por ejemplo, un usuario podría saber cuánto ha consumido exactamente entre lunes y miércoles de un determinado mes, (digamos, 95 soles en invierno, que caen a 85 en verano) en lugar de solo esperar el recibo que llega al fin del periodo, o identificar, tras una reunión o evento en casa, cuánto le costó ese consumo extra de electricidad.

La modernización del sistema eléctrico peruano incluye la integración de energías renovables como la solar y la eólica, así como el almacenamiento doméstico, según el MINEM.

La norma dispone que las empresas de distribución eléctrica deben seguir criterios técnicos y transparentes para trasladar estos costos de forma regulada a las tarifas eléctricas.

Según la directriz, el costo del medidor inteligente se pagará en cuotas mensuales y tiene una vida útil calculada en 15 años. Así, el usuario no deberá hacer un pago único elevado, sino que el gasto se repartirá junto con el recibo eléctrico, de forma similar a como hoy se abonan los medidores convencionales.

Una gran ausencia: no medirán cortes y eficiencia del servicio

Pero la ley también tiene grandes ausencias. Rafael Laca, especialista de Enerkory, explica que estos dispositivos permiten medir el consumo por horarios, lo que habilita la posibilidad de que los usuarios obtengan diferentes tarifas según su comportamiento de uso, opción antes inexistente para los clientes residenciales.

Sin embargo, resalta que los nuevos medidores también tienen la capacidad de registrar cortes y deficiencias en la calidad de la energía entregada por las empresas distribuidoras, pero esto no ha sido considerado por el MINEM, a diferencia del sector industrial, donde hoy ya existen medidores que permiten contrastar la información y reclamar ante la empresa.

Laca señala que, para el consumidor pequeño o familiar, la norma -que considera una “falacia”- no contempla la posibilidad de acceder a esa función, que debería ser garantizada por el Estado para proteger a los usuarios y no solo a las empresas eléctricas. Si bien existe una normativa de calidad del servicio eléctrico, el usuario debe demostrar los problemas por su cuenta, algo difícil sin los instrumentos adecuados.

Según el especialista, la programación para habilitar esa función resulta sencilla y el ministerio debería exigir que se incluya este registro, de modo que el usuario cuente con respaldo verificable desde el propio medidor inteligente. “Es lamentable que se favorezca nuevamente a las empresas, sin incorporar herramientas que permitan monitorear la calidad del servicio recibido”, aseguró para Infobae Perú.

La transición a medidores inteligentes permitirá optimizar el presupuesto familiar en electricidad

La directriz llega tras la hoja de ruta definida por el mismo MINEM en 2023, que marca la transición nacional hacia las redes eléctricas inteligentes (smart grids) con metas hasta 2030.

Esta estrategia busca modernizar el servicio eléctrico, mejorar la eficiencia y la confiabilidad, y acercar a Perú a estándares internacionales, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y la integración de energías renovables.

El Ministerio de Energía y Minas establece que el costo de los medidores inteligentes se prorratea en los recibos de electricidad durante 15 años para evitar pagos únicos elevados.

Uno de los cambios más claros para los usuarios es la llegada de tarifas dinámicas o por tiempo de uso: los medidores inteligentes permiten aplicar diferentes precios según la hora del día.

Así, se fomenta el uso de energía en los momentos de menor demanda, cuando resulta más barata, y se puede ahorrar evitando el uso intensivo en horas pico. Esto facilita que cada familia gestione mejor su presupuesto, eligiendo cuándo y cómo consumir electricidad.

La hoja de ruta del MINEM orienta la transición hacia redes eléctricas inteligentes

La implementación de esta medida, según la propia Resolución y el enfoque del MINEM, está pensada para acompañar el proceso de digitalización del sistema eléctrico nacional, hacer más eficiente el combate contra pérdidas y cortes, y preparar las redes para un futuro donde la energía solar, eólica y el almacenamiento doméstico sean más comunes.

Empresas privadas, estatales, el regulador Osinergmin y organismos internacionales han participado en el diseño de este cambio. En palabras del Ministerio, se apunta a un sistema en que el usuario tiene mayor control y claridad.