Qué se celebra el 18 de diciembre en el Perú: una fecha marcada por hitos de identidad, cultura y lucha social

Acontecimientos del 18 de diciembre revelan la compleja construcción de la identidad peruana, desde gestas independentistas hasta expresiones culturales y episodios de conflicto político y sindical

La fecha es recordada por el nacimiento de personalidades, la fundación de instituciones y acontecimientos que han dejado huella en la sociedad peruana (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 18 de diciembre reúne hechos clave de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1822, Huamachuco recibió el título de Muy Ilustre y Fiel Ciudad por su lealtad a la independencia.

En 1941 nació el poeta Luis Hernández Camarero, voz singular de la Generación del 60. En 1966 se fundó el Partido Popular Cristiano, fuerza relevante de la política nacional.

En 1972 falleció el caricaturista Guillermo Osorio Oviedo, referente del humor gráfico. En 1981 murió Victoria Angulo, musa de La Flor de la Canela. En 1992 fue asesinado el dirigente sindical Pedro Huilca.

18 de diciembre de 1822 - Huamachuco recibe el título de Muy Ilustre y Fiel Ciudad por su lealtad en la independencia

La fidelidad de Huamachuco al
La fidelidad de Huamachuco al proyecto independentista fue reconocida oficialmente en 1822, cuando recibió un título honorífico que marcó su lugar en la historia nacional. (Andina)

El 18 de diciembre de 1822, el Congreso del Perú otorgó a Huamachuco el título de “Muy Ilustre y Fiel Ciudad”, como reconocimiento a su compromiso con la causa independentista.

En un contexto de consolidación republicana, la ciudad destacó por su apoyo constante al proyecto patriota y por evitar el avance de fuerzas realistas en la región.

Su papel fue clave para afirmar el orden republicano en el norte del país, impulsado por líderes como José Faustino Sánchez Carrión. El reconocimiento representó un hito político que fortaleció la identidad cívica de Huamachuco dentro del nuevo Estado peruano.

18 de diciembre de 1941 — Nace el poeta peruano Luis Hernández Camarero, figura de la Generación del 60

Poeta y médico, Luis Hernández
Poeta y médico, Luis Hernández Camarero nació un 18 de diciembre y dejó una obra breve pero influyente que aún despierta lecturas, estudios y homenajes. (Andina)

Luis Guillermo Hernández Camarero fue un destacado poeta peruano nacido el 18 de diciembre de 1941 en Lima. Médico de profesión y egresado de importantes universidades peruanas, se destacó como una de las voces más originales de la Generación del 60, incorporando humor, referencias científicas y elementos metatextuales en su poesía.

Publicó tres poemarios durante su vida Orilla, Charlie Melnick y Las Constelaciones, aunque luego optó por escribir manuscritos que regalaba en cuadernos.

Su obra, innovadora y singular, influyó en la poesía nacional. Hernández falleció el 3 de octubre de 1977 en Buenos Aires a los 35 años, y su legado literario continúa siendo objeto de estudio y homenajes.

18 de diciembre de 1966 — Fundación del Partido Popular Cristiano

Fundado por Luis Bedoya Reyes,
Fundado por Luis Bedoya Reyes, el PPC nació en 1966 y se consolidó como una fuerza tradicional de centroderecha dentro del escenario político nacional. (Andina)

El Partido Popular Cristiano (PPC) es una agrupación política peruana de orientación conservadora y socialcristiana fundada el 18 de diciembre de 1966 por Luis Bedoya Reyes, tras separarse del Partido Demócrata Cristiano.

A lo largo de su historia ha integrado diversas alianzas electorales y ha contado con figuras políticas destacadas como Lourdes Flores Nano y Felipe Osterling. La organización promueve principios de democracia cristiana y neoliberalismo, y ha participado en múltiples procesos electorales y conformado coaliciones como Unidad Nacional y Alianza por el Gran Cambio.

Su presencia en la escena política refleja el papel de una fuerza tradicional de centroderecha en el contexto político peruano moderno.

18 de diciembre de 1972 — Fallece el caricaturista peruano Guillermo Osorio Oviedo, figura del humor gráfico nacional

La muerte de Guillermo Osorio
La muerte de Guillermo Osorio truncó una carrera brillante en la caricatura peruana, cuyo trabajo alcanzó reconocimiento dentro y fuera del país. (Mundo Comics)

Guillermo Osorio Oviedo, nacido en Arequipa el 4 de agosto de 1935, destacó como uno de los más talentosos caricaturistas del Perú en el siglo XX y se ganó reconocimiento por su agudeza crítica y estilo propio.

Desde sus primeros dibujos en el colegio, su habilidad artística lo llevó a Lima, donde colaboró con medios importantes y creó una recordada sección humorística en una revista emblemática. Su obra incluyó retratos y caricaturas de figuras políticas y sociales, algunas de las cuales recibieron reconocimiento internacional.

Osorio falleció el 18 de diciembre de 1972 a los 37 años víctima de un paro cardiaco, dejando un legado apreciado por colegas y amantes del humor gráfico.

18 de diciembre de 1981- Muere Victoria Angulo, musa afroperuana de Chabuca Granda e inspiración de La Flor de la Canela<b> </b>

Musa de Chabuca Granda, Victoria
Musa de Chabuca Granda, Victoria Angulo representó la elegancia y el espíritu limeño que dieron origen a uno de los himnos más recordados del criollismo. La Flor de la Canela (Caretas)

Victoria Angulo Castillo de Loyola, figura emblemática de la Lima criolla, falleció el 18 de diciembre de 1981 a los 90 años.

Afroperuana de elegancia natural, se convirtió en símbolo del espíritu limeño y en la inspiración de Chabuca Granda para componer La Flor de la Canela. La compositora la observaba cruzar el Rímac, gesto que dio origen a versos que exaltan su gracia y presencia.

La canción nació de una amistad cercana y terminó por retratar a la mujer afroperuana con dignidad, belleza, identidad, memoria y legado cultural perdurable.

18 de diciembre de 1992 — Asesinato de Pedro Huilca, líder sindical peruano y secretario general de la CGTP

Dirigente de la CGTP, Pedro
Dirigente de la CGTP, Pedro Huilca fue asesinado en un contexto de alta tensión política, dejando una huella profunda en la vida pública nacional. Pedro Huilca (Andina)

Pedro Crisólogo Huilca Tecse fue un destacado dirigente sindical peruano y secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la principal central obrera del país.

Nacido en 1949, tuvo una activa participación política y sindical durante los años más convulsos del Perú contemporáneo. Se manifestó abiertamente en contra del autogolpe de 1992 y defendió los derechos laborales en un contexto de fuerte tensión social.

El 18 de diciembre de 1992 fue asesinado a tiros en Lima, frente a miembros de su familia. Su muerte impactó profundamente al movimiento sindical y a la vida política nacional.

