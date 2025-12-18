Perú

Los ABCs de los VCs

Los VCs tratan de compensar el alto riesgo asociado con los Start-Ups invirtiendo en múltiples nuevos negocios a la vez

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

Muchos emprendedores tienen interés en conseguir fondos para seguir desarrollando su Start-Up pensando en los venture capitalists (VCs) como una manera oportuna de hacerlo. Mientras dichos emprendedores pueden expresar sus necesidades para financiamiento sobre la base de su propia experiencia, están menos familiarizados con las experiencias y requisitos de los VCs justamente cuando ese conocimiento podría ayudarles en conseguir los fondos que buscan.

Para empezar, la historia nos indica que la gran mayoría de los VCs pierde dinero. Invertir en Start-Ups, particularmente en la fase inicial del negocio, es sumamente riesgoso. En esa situación, hay pocos indicios empíricos del potencial de una Start-Up porque recién se ha hecho pública, con pocas transacciones para confirmar su potencial. Entonces, los VCs tratan de compensar el alto riesgo asociado con los Start-Ups invirtiendo en múltiples nuevos negocios a la vez. La expectativa es que el monto invertido en una de las Start-Ups que logra tener éxito puede cubrir todas las pérdidas de las que fracasan y, de esta manera, generar unas super ganancias adicionales a la vez. Los VCs más exitosos buscan precisamente las Start-Ups con el potencial de ir a escala para satisfacer sus expectativas y las de los inversionistas.

Dado eso, en el pitch para los VCs debe ser conciso, preciso y completo—en el Silicon Valley es solo de 60 segundos o 6 diapositivas. Así es imperativo indicar, en primer lugar, el problema que la Start-Up propone resolver y su importancia en términos del número de potencial clientes afectados como un indicio de su potencial de ir a escala; en segundo lugar, explicar de qué manera el negocio lo hará de una forma innovadora, con estimados de los costos e ingresos por una transacción típica, más los beneficio para el cliente, además de indicar si se conseguirá el bien o servicio mediante un B2B o B2C; en tercer lugar, se debe indicar cómo funciona el negocio, por ejemplo, si es por sí solo o implica proveedores o tercerización por una parte de las operaciones; finalmente, en cuarto lugar, es necesario señalar para qué se necesita el dinero solicitado y la capacidad del equipo que maneja la Start-Up para lograr los objetivos.

Además, no solo las ideas y números presentados sino también la facilidad de la Start-Up de presentar la información en el tiempo disponible es un aspecto clave en la evaluación del pitch, entre otras razones porque la fluidez de las ideas demuestra una confianza en el negocio y su potencial para el éxito. Si en el pitch la presentación no cubre los puntos clave, se presentan de manera confusa o no se termina en el tiempo indicado, ello resulta en una mala señal: es un indicador de que la Start-Up no ha internalizado sus ideas o de que el equipo no está seguro de qué hacer.

Por otro lado, los VCs tienden a basar sus decisiones en la idea del negocio en sí y del grupo en articularla, pero además en la formación de los miembros, su experiencia laboral y como emprendedores (si la tienen), su cohesión—lo que no se contradice con el pitch o en el Q&A después—y la complementariedad del equipo (no tres tecnólogos o tres economistas), para cubrir todas las bases del negocio: la parte técnica (construir y mantener la página web), administrar los estimados flujos de costos e ingresos, y el marketing (nombre, lema y logo de la Start-Up).

En conclusión, hay que evitar la tentación de sobreestimar la importancia del dinero que puede ofrecer un VC a una Start-Up y subestimar los beneficios del consejo, recomendaciones y contactos que otro VC puede ofrecer a la Start-Up, que a la larga puede ser de igual o mayor importancia para su éxito.

Temas Relacionados

StartupEmprendimientosVenture capitalperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Aerolíneas reducen rutas internacionales desde Perú por el cobro de la TUUA y reabren el debate sobre la competitividad regional

De espaldas a la región. LATAM suspende 6 rutas en Lima tras la implementación de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez, redefiniendo totalemente el tablero de conectividad en el bloque latinoamericano

Aerolíneas reducen rutas internacionales desde

Néstor Gorosito y el sueño truncado de dirigir a la selección peruana por un partido perdido con Alianza Lima: “Teníamos mucha posibilidad de ir”

El ‘Pipo’ ha confirmado la cercanía con la dirección técnica de la ‘bicolor’ después de realizar un primer semestre espléndido en La Victoria. No llegó a la Villa Deportiva Nacional por solo una derrota

Néstor Gorosito y el sueño

Día Internacional del Emo: el origen y la identidad de una subcultura que marcó música, estética y expresión juvenil

Cada 19 de diciembre se recuerda al movimiento emo, una subcultura nacida de la música y la sensibilidad juvenil que trascendió estilos para convertirse en una forma de expresión generacional

Día Internacional del Emo: el

Tragedia en Pichanaqui: camioneta fuera de control embiste 11 mototaxis, provoca dos muertes y más de 14 heridos

El conductor del vehículo, identificado como Gustavo Asto Gonzales, habría estado presuntamente en estado de ebriedad cuando descendió a gran velocidad arrasando con todo a su paso

Tragedia en Pichanaqui: camioneta fuera

Sortearán la canasta navideña más grande del mundo en Santa Anita este 27 de diciembre: supera las siete toneladas

La iniciativa, que se realiza desde hace dos décadas, reunirá productos de consumo diario y artículos de temporada

Sortearán la canasta navideña más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE oficializa primarias de Renovación

JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

Roberto Burneo, presidente del JNE, minimiza denuncia por parte de Acción Popular: “Estamos totalmente tranquilos”

Lava Jato en riesgo: ¿Qué pasará con los casos a cargo del Equipo Especial?

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral

Rafael Vela sobre Tomás Gálvez y la decisión de disolver los equipos especiales: “Parece una ofrenda por Navidad a la corrupción”

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica arremete contra Tilsa

Shirley Arica arremete contra Tilsa Lozano: la multiplicó por cero y afirma que gana dinero con un dolor familiar

Estreno de ‘Los otros Concha’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano imita a Selena Quintanilla en ‘Yo soy’, pero olvida letra de la canción

Leonard León sobre la imagen paterna de Christian Domínguez con sus hijos: “Voy a esperar a conversar con ellos”

La dura crítica de Magaly Medina a la serie de Baigorria: “Qué aburrido, Alejandra, de verdad”

DEPORTES

Néstor Gorosito y el sueño

Néstor Gorosito y el sueño truncado de dirigir a la selección peruana por un partido perdido con Alianza Lima: “Teníamos mucha posibilidad de ir”

Emily Zinger, de estrella en Regatas a luchar por el descenso en España: el difícil presente de la jugadora que brilló en el Perú

Paolo Guerrero desvela la clase de relación de liderazgo que sostuvo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Nunca tuve ningún problema”

Gonzalo Bueno no descarta dar el golpe ante Alemania por Copa Davis: “Hoy no nos pueden dar por derrotados antes de jugar”

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026