La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Primer plano de un ojo con retinopatía diabética (Ecos Latinos)

La retinopatía diabética representa hoy una de las principales amenazas a la salud visual en el Perú, no solo por su frecuencia, sino por su capacidad de avanzar sin ser detectada. La diabetes afecta aproximadamente al 7 - 8% de la población adulta del país, lo que equivale a más de 1.5 millones de personas. De ellas, cerca de 4 de cada 10 desarrollarán algún grado de retinopatía diabética a lo largo de su vida. Se trata de una cifra considerable, que pone en riesgo la visión de cientos de miles de peruanos, muchos de los cuales desconocen que están desarrollando esta complicación.

Lo más preocupante de esta condición es que puede causar ceguera permanente e irreversible, a pesar de que, con un tamizaje adecuado y oportuno, puede prevenirse o tratarse eficazmente en etapas tempranas. Cuando la visión se pierde, las consecuencias trascienden el ámbito médico. Para las familias, significa dependencia, dificultades para trabajar y un impacto emocional y económico significativo. Para el sistema de salud, implica mayores costos en tratamientos complejos, discapacidad evitable y una reducción de la calidad de vida en personas que aún se encuentran en edad productiva.

Desde el punto de vista médico, la retinopatía diabética es una complicación vascular de la diabetes. El daño se produce en los vasos sanguíneos que irrigan la retina, generando alteraciones progresivas como la formación de neovasos frágiles con tendencia a sangrar, hemorragias del vítreo, edema y acumulación de exudados en la retina y la mácula. Estas alteraciones afectan directamente la función visual y, en estadios avanzados, pueden incluso generar dolor ocular intenso.

La razón por la cual muchos pacientes no perciben síntomas en las etapas iniciales es que las primeras alteraciones ocurren a nivel microscópico. La formación de microaneurismas y los cambios en la microcirculación retinal no producen molestias ni alteraciones visuales evidentes. Recién cuando aparece edema macular o hemorragias intrarretinales o vítreas, la visión comienza a deteriorarse de forma notoria, lo que suele indicar que la enfermedad ya se encuentra en una fase avanzada.

Existen factores que aceleran el desarrollo y la progresión de la retinopatía diabética. Entre los principales se encuentran los años de evolución de la diabetes, el mal control metabólico, la hipertensión arterial, las dislipidemias, la obesidad y el tabaquismo. Las señales de alerta, cuando aparecen, suelen hacerlo tarde: visión borrosa, aparición de “moscas flotantes”, dificultad para leer o reconocer rostros y, en algunos casos, pérdida súbita de la visión.

La detección temprana es clave. El examen fundamental para diagnosticar y clasificar la retinopatía diabética es el fondo de ojo. En pacientes con diabetes bien controlada y sin alteraciones retinales, este examen debe realizarse al menos una vez al año. Si ya existe daño vascular, los controles deben ser más frecuentes, en función de la gravedad de la enfermedad. En casos seleccionados, se emplean estudios complementarios como la angiografía retinal, la angiografía con fluorescencia y la tomografía de retina y mácula, herramientas que permiten una evaluación más precisa y una mejor toma de decisiones terapéuticas.

Cuando la enfermedad se detecta tarde, las complicaciones pueden ser severas: hemorragias intraoculares, desprendimiento de retina, edema macular, desarrollo de cataratas y, finalmente, ceguera irreversible. En estas etapas, los tratamientos son más costosos, los resultados son limitados y, en muchos casos, no es posible recuperar la visión perdida.

La prevención exige un compromiso compartido. El oftalmólogo debe trabajar de manera multidisciplinaria con endocrinólogos, nutricionistas y cardiólogos para lograr un adecuado control metabólico. El paciente, por su parte, debe asumir un rol activo: controlar su glucosa, cumplir su tratamiento, acudir a controles oftalmológicos periódicos, mantener hábitos saludables y no esperar a presentar síntomas. Desde el sistema de salud, es indispensable garantizar el acceso al tamizaje ocular, fortalecer el primer nivel de atención, invertir en prevención y llevar estos servicios a las zonas más alejadas del país.

Como sociedad, necesitamos un cambio estructural y educativo. La salud visual debe integrarse de forma real en el manejo del paciente diabético. La educación constante, los programas nacionales de detección temprana, el uso de tecnología como la fotografía de retina y la telemedicina, así como la formación del personal de salud en prevención, son pasos indispensables.

La ceguera por diabetes no debería ser una condena inevitable. Es, en la mayoría de los casos, un evento prevenible. Invertir en prevención es invertir en dignidad, productividad y calidad de vida.