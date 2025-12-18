Influenza: Vacunas en centros de salud en Lima son limitadas, mientras que en Arequipa se acabaron las dosis

El minsa confirmó que pacientes con H3N2 se encuentran estables .Foto: Andina

El eco de la noticia recorre pasillos y salas de espera: se agotaron las vacunas contra la influenza en establecimientos de salud de Arequipa. La confirmación llega desde la voz de Giovana Valdivia Manrique, encargada del área de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, quien describe cómo la demanda subió tras la alerta por la llegada de la “super gripe”, como se ha denominado al virus AH3N2 subtipo K.

Entre las familias y adultos mayores, la inquietud avanza como una corriente subterránea. “Desde abril comenzamos la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional y ahora, en diciembre, ya no quedan dosis en la mayoría de establecimientos urbanos,” detalló Valdivia Manrique.

Los distritos de la ciudad sureña y los hospitales más grandes ya no tienen reservas y remiten a los usuarios a puntos más alejados, como Caylloma, Castilla o La Unión, donde aún resisten existencias limitadas.

La variante K de la gripe H3N2 ya se encuentra en el Perú. Hubo dos casos detectados en Lima. No obstante, en la región Arequipa, los centros médicos no cuentan con vacunas contra la influenza | Foto captura: Diario El Pueblo

Demanda supera al stock

Frente a este escenario, la gerencia regional cursó un pedido formal al Ministerio de Salud (Minsa) solicitando una nueva remesa, aunque hasta el cierre de la nota no hay respuesta oficial ni previsión de entrega urgente.

Las cifras ilustran la magnitud de la cobertura previa: desde abril de 2025 se aplicaron cerca de 200.000 dosis a grupos de riesgo, incluyendo niños mayores de cinco años, personas con comorbilidades y adultos mayores.

Para los más pequeños, la distribución fue más específica. En menores de un año se aplicaron unas 14,000 dosis pediátricas de un total de 15,800 vacunas.

A diferencia de la saturación en Arequipa, otras regiones del país presentan realidades complejas pero distintas. Según lo reportado por Canal N, en distritos como Santiago de Surco, en Lima Metropolitana, los vacunatorios aún tenían stock para menores de cinco años en sus centros de salud.

Para el grupo de adultos mayores las dosis se terminaron durante la mañana, apenas quedando dos al cierre de la nota. Esto llevó a priorizar la inmunización de los niños y a realizar campañas domiciliarias específicas.

Brechas y confusiones en el acceso a la vacunación

En el distrito limeño de Barranco, la dinámica planteó retos adicionales. Pese a contar con vacunas, la falta de personal para su aplicación fuera del horario oficial llevó a una situación contradictoria: los vecinos acudían dentro del horario informado por el Minsa, aunque sólo había atención hasta las 2:00 p. m.

La diferencia entre lo anunciado en canales oficiales y la realidad operativa añadió confusión y tensión a la espera de los ciudadanos, en especial para los padres de menores de cinco años.

La brecha entre la disponibilidad de vacunas contra la influenza y la capacidad operativa de los centros de salud motiva a las autoridades a buscar soluciones coordinadas. El cronograma de entrega de dosis frescas apunta a marzo de 2026, un ciclo que se repite cada año, según la información facilitada por Valdivia Manrique.

Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía se mantiene: consultar la disponibilidad real antes de acudir y mantener la calma hasta el arribo del nuevo lote para garantizar que los grupos vulnerables puedan acceder puntualmente a la inmunización.