Enorme árbol cae repentinamente sobre camioneta en Miraflores, deja dos heridos y derriba postes

Un árbol de gran tamaño se desplomó sorpresivamente sobre una camioneta que transitaba por el cruce de las avenidas Aviación y Madrid, en Miraflores. El incidente dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a una clínica cercana. - Buenos Días Perú

Un enorme árbol cayó este jueves por la madrugada sobre una camioneta que transitaba en el cruce de las avenidas Aviación y Madrid, en pleno distrito de Miraflores, dejando a dos personas heridas y provocando además la caída de un poste de alumbrado público y el corte de energía eléctrica en la zona. El incidente puso en evidencia el riesgo que representan los árboles antiguos y sus bases deterioradas, según señalaron autoridades y testigos.

El hecho: un accidente con final afortunado

Testigos relataron que el árbol, cuya base mostraba claras señales de humedad y desgaste, cedió repentinamente cuando varios vehículos cruzaban la intersección. Una camioneta negra fue alcanzada de lleno por las ramas mientras estaba en movimiento, cubriéndola casi por completo. “El árbol cayó justo cuando pasaba el vehículo, incrustando parte de las ramas en el parabrisas”, indicó un miembro del Cuerpo de Bomberos a Buenos Días Perú, uno de los primeros en llegar a la emergencia.

Dos personas resultaron heridas luego de que un enorme árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban en el distrito de Miraflores. Según las primeras investigaciones, la humedad del suelo habría provocado el debilitamiento de las raíces. Afortunadamente, los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad. - Buenos Días Perú

Las dos personas que se encontraban dentro del vehículo, un hombre y una mujer, fueron rescatadas por los bomberos y trasladadas de inmediato a una clínica cercana. Según información oficial, ambas se encuentran estables y presentan heridas leves. Las labores de rescate requirieron cortar ramas del árbol, las cuales impedían la visibilidad y dificultaban el acceso al automóvil siniestrado.

Impacto en la zona y labores de emergencia

La fuerza con la que el árbol cayó no solo afectó a la camioneta sino que además derribó dos postes de alumbrado público, comprometiendo varios cables de energía y de fibra óptica. “Toda la calle ha quedado sin luz y los cables están colgando”, reportó personal de Luz del Sur, encargado del corte de electricidad en ese tramo para evitar mayores riesgos.

Desde primeras horas, la Municipalidad de Miraflores dispuso el cierre total del cruce de Aviación con Madrid, lo que ocasionó desvío del tráfico y dificultad para el acceso de vecinos y trabajadores de la zona, incluyendo a quienes suelen ejercitarse en el cercano parque Reymondi. Técnicos especializados y personal de áreas verdes de la municipalidad participaron en la evaluación de la base del árbol, cuya corta estructura de cemento era considerada insuficiente para sostener un ejemplar de semejante tamaño y antigüedad.

Personal de bomberos y municipales trabajaron varias horas para liberar a los heridos y retirar los restos del árbol que aplastó la camioneta en Miraflores. - Buenos Días Perú

La causa: humedad y deterioro

De acuerdo con la evaluación preliminar de los bomberos, la humedad acumulada y la edad del árbol fueron factores determinantes para que la base cediera. “La tierra es puro barro, la base estaba rodeada de una estructura baja de cemento que no era adecuada para un árbol tan antiguo y grande”, explicó uno de los trabajadores municipales presentes en el lugar.

Vecinos de la zona comentaron que el árbol cubría casi toda la vía, por lo que fue necesario un significativo trabajo de corte de ramas para liberar tanto a los ocupantes de la camioneta como para despejar la arteria. Una de las ramas llegó a incrustarse en el parabrisas del vehículo, lo que agravó el riesgo para los pasajeros. Sin embargo, señalaron los rescatistas, el tronco más grueso no cayó directamente sobre la camioneta, lo que evitó un desenlace mucho más grave.

La camioneta negra terminó cubierta casi por completo por las ramas, mientras los equipos de emergencia debieron cortar parte de la estructura para rescatar a los ocupantes. - Buenos Días Perú

El restablecimiento del servicio y el llamado de atención

Trabajadores de telefonía y de empresas de energía permanecían en la zona desde la madrugada, retirando cables afectados y ramas esparcidas por el impacto. El vehículo siniestrado fue finalmente removido y, mientras continuaban los trabajos de limpieza y reparación, la zona se mantuvo completamente cercada.

A pesar de la violencia del accidente, la rápida intervención de los equipos de emergencia y la suerte de los ocupantes evitaron una tragedia mayor. Lo ocurrido ha servido como llamado de atención para que las autoridades revisen el estado de árboles antiguos en la ciudad y refuercen las medidas de seguridad en espacios públicos, especialmente en áreas transitadas como Miraflores.