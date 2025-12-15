Perú

Mafia usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores y exigir compras de hasta S/ 900

La red operaba con recién nacidos para generar empatía y obligar a extranjeros a comprar leche en fórmula a precios inflados.

Guardar
Explotaban bebés para estafar a
Explotaban bebés para estafar a turistas: red exigía latas de leche por más de S/ 900. Créditos: Panorama

Una red dedicada a estafar a turistas extranjeros utilizando bebés como herramienta de presión emocional fue intervenida en el distrito de Miraflores. Las mujeres abordaban a visitantes en zonas turísticas y los inducían a comprar grandes cantidades de leche en fórmula con precios que superaban los S/ 900, según una investigación de Panorama.

Pese a la intervención policial y a la existencia de pruebas, las implicadas no permanecen detenidas y existen alertas de que continúan operando en otras zonas de la capital.

Una modalidad basada en la manipulación emocional

El esquema de la estafa se repetía de manera sistemática. Las mujeres se presentaban como madres en situación de extrema pobreza y se acercaban principalmente a turistas extranjeros, aprovechando la barrera idiomática y el desconocimiento del contexto local. En brazos llevaban bebés —algunos de muy corta edad— para reforzar el relato de urgencia.

El pedido no era dinero en efectivo. Las supuestas madres solicitaban acompañar a los turistas a farmacias cercanas, donde exigían la compra de leche en fórmula de marcas específicas y en grandes cantidades. El monto final de las compras superaba los S/ 900, una cifra que generaba sospecha, pero que muchos visitantes aceptaban pagar al creer que ayudaban a un menor en riesgo.

Cae red que engañaba a
Cae red que engañaba a turistas con bebés y compras forzadas de leche en fórmula. Crédito: Panorama

Productos revendidos y ganancias recurrentes

Según las investigaciones preliminares, las latas de leche adquiridas eran posteriormente revendidas o devueltas a comercios mediante arreglos previos, lo que permitía a la red obtener ganancias constantes. Esta práctica no era aislada ni espontánea, sino parte de un sistema organizado que se repetía varias veces al día.

Comerciantes y vecinos del distrito señalaron que la presencia de estas mujeres era frecuente y que la modalidad se mantenía desde hace meses en distintos puntos de Miraflores.

Intervención policial y situación legal

La Policía Nacional intervino a varias de las implicadas tras recibir denuncias reiteradas de vecinos y comerciantes. Durante la acción policial se recabaron testimonios de víctimas, en su mayoría turistas extranjeros, y se documentó la mecánica de la estafa.

No obstante, pese a la intervención y a la cantidad de evidencias reunidas, las mujeres no permanecen recluidas. De acuerdo con testimonios vecinales, continúan en libertad y habrían trasladado sus operaciones al Centro de Lima, donde replicarían el mismo esquema en zonas de alta afluencia de personas.

La red fue intervenida, pero
La red fue intervenida, pero existen alertas de que habría retomado actividades en el Centro de Lima. Crédito: Panorama

Alerta por exposición y uso de bebés

El caso ha generado especial preocupación por la exposición constante de los bebés utilizados durante las estafas. Especialistas y organizaciones advierten que esta práctica constituye una forma de explotación infantil, al poner a los menores en situaciones de riesgo físico y emocional.

Vecinos de Miraflores señalaron que los bebés permanecían durante largas horas en la vía pública, expuestos al sol, al ruido y al estrés, mientras eran utilizados para reforzar el engaño.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía y a los visitantes extranjeros a no acceder a este tipo de solicitudes y a denunciar estos hechos ante la Policía o el serenazgo del distrito. Recordaron que existen canales formales de ayuda social y que ninguna donación legítima requiere compras forzadas ni acompañamientos a comercios específicos.

Temas Relacionados

Estafa a turistasMirafloresExplotación infantilperu-noticias

Más Noticias

¿Cómo celebrar una Navidad 2025 inclusiva y divertida para amigos y familia en el Perú?

La Navidad 2025 representa una oportunidad para renovar la forma en que celebramos: no solo siguiendo tradiciones, sino haciéndolas más accesibles, cálidas y significativas

¿Cómo celebrar una Navidad 2025

Puré de papas: cuáles son los beneficios nutricionales de este plato

El puré de papas es una fuente importante de carbohidratos complejos, los cuales proporcionan energía al organismo y contribuyen a la sensación de saciedad

Puré de papas: cuáles son

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de vejiga

Cuando la vejiga no funciona correctamente, pueden surgir enfermedades que afectan la calidad de vida, desde infecciones urinarias hasta trastornos más graves como el cáncer

Estos son los 5 principales

Gripe H3N2: estos son los principales síntomas de este virus de la influenza

La gripe H3N2 es un tipo de influenza que suele provocar síntomas respiratorios de inicio brusco

Gripe H3N2: estos son los

Megaoperativo en el Callao: 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

La investigación fiscal expone una red que habría facilitado la adjudicación directa de contratos públicos por más de un millón y medio de soles, con funcionarios y empresas bajo sospecha por el manejo irregular y el posible desvío de fondos estatales

Megaoperativo en el Callao: 27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Ciro Castillo apelará

Defensa de Ciro Castillo apelará detención preliminar y allanamiento en contra del gobernador del Callao

Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026: claves de la decisión del JNE

Víctor García Belaúnde señala a responsables luego que el JNE sacó a Acción Popular de las Elecciones 2026: “Esto no es un error, es una desgracia”

Acción Popular fuera de las Elecciones 2026: La resolución completa del JNE y sus razones para anular las primarias del partido

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular y deja fuera al partido de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco defiende a Christian

Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras explotar contra reportera: “Le gusta bromear”

Isabel Pantoja vuelve a Lima por su 50 aniversario: fecha, lugar, entradas y todo sobre el show

Tilsa Lozano confirma que Jackson Mora le negó relación con Olinda Castañeda: “El papelón lo hice yo”

Pamela Franco y Leonard León sorprenden juntos en concierto: “Cuando hay talento, todo fluye”

Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

DEPORTES

Mara Leao advierte sobre el

Mara Leao advierte sobre el duelo ante Alianza Lima tras su participación en el Mundial de Clubes: “Será muy difícil”

Entradas de Perú vs Bolivia: precios de las tribunas para ver amistoso internacional en Chincha 2025

Cenaida Uribe quiere traer a Scandicci o a otro club del Mundial para la próxima ‘Noche Blanquiazul’: “Estoy moviendo mis fichas”

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Scandicci se consagró campeón del Mundial de Clubes de Vóley 2025: dos rivales de Alianza Lima terminaron en el podio