Las artistas nacionales llegaron al país vecino para una presentación y nunca imaginaron lo que pasarían en una conversación en vivo | América Hoy

Las presentaciones en Ecuador de Corazón Serrano estuvieron marcadas por la expectativa y la respuesta positiva del público, pero un incidente distorsionó el ambiente antes de que iniciaran los shows. Las integrantes del popular grupo peruano participaron en una entrevista radial en el país vecino. Lo que debía ser un espacio promocional se tornó tenso tras una serie de preguntas que incomodaron a las artistas.

Durante una transmisión en vivo, el conductor del programa sorprendió a Cielo Fernández y Ana Lucía Urbina con consultas de carácter personal, alejadas de la música y la trayectoria del grupo. El entrevistador preguntó a las jóvenes: “¿Qué canción cantarías estando calatita en un jacuzzi? ¿Qué canción de Corazón Serrano se te vendría a la mente?”.

El comentario dejó atónitas a las dos cantantes, que no lograron responder de inmediato, mientras que el resto de las integrantes, Kiara Lozano, Briela Cirilo y Susana Alvarado, también mostraron incomodidad. El locutor insistió: “Muy tímida la muchacha, a ver chicas del fondo”, y volvió a la carga con una reformulación: “¿Cuál canción cantarían en la ducha? Hagan cuenta que están calatitas en un jacuzzi con su vinito”.

El ambiente dejó de ser ameno ante la persistencia del conductor, hasta que Briela Cirilo se dirigió directamente al entrevistador y detuvo la secuencia de preguntas: “Oye no te pases, ¿puedes cambiar de pregunta? Muy morbosa tu pregunta, la verdad”, lanzó la cantante, marcando el final abrupto de ese segmento incómodo.

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

El video de la entrevista se difundió rápidamente en redes sociales, donde los seguidores del grupo mostraron apoyo a las cantantes y expresaron indignación por el tono inapropiado del entrevistador. El episodio reforzó el debate sobre el respeto hacia los artistas, especialmente en espacios mediáticos.

“Muy morbosa tu pregunta, la verdad” se ha convertido en una de las frases más comentadas en plataformas digitales, evidenciando el malestar que generó el intercambio. Desde entonces, las imágenes circulan acompañadas de mensajes que resaltan la reacción firme de Cirilo y critican el actuar del locutor.

El incidente tomó relevancia pública, impulsando a fans y colegas del medio musical a solidarizarse con las integrantes de Corazón Serrano, quienes aprovecharon el viaje a Ecuador para responder preguntas sobre su música y próximos proyectos, no sobre aspectos personales ajenos a su carrera.

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

Yrma Guerrero defiende a sus cantantes

Ante la controversia, Yrma Guerrero, líder histórica del grupo, se comunicó con el programa América Hoy para expresar su rechazo a lo sucedido.

Guerrero, quien no estuvo presente en la polémica entrevista, aseguró: “Está recontra mal, es una falta de respeto. Nosotros somos cantantes, en ningún aspecto cantamos calatas ni nada”, sentenció. Así, marcó una distancia contundente con el tipo de contenido al que fueron expuestas sus compañeras.

Yrma Guerrero defendió a sus artistas | Composición/Infobae

Añadió que estas preguntas no deben formar parte de una entrevista profesional y criticó el enfoque personal que asumió el conductor. “Eso te lo podría preguntar tu pareja, no un periodista. A él que le importa qué canción puedo cantar calata en la ducha”, declaró al espacio televisivo. Su posición fue directa, resaltando los límites que no deberían cruzarse en una conversación en público.

Guerrero también lamentó la situación y calificó la intervención del entrevistador: “Bien desatinada la pregunta, definitivamente”, subrayó, dejando en claro que espera mayor respeto para las integrantes del grupo y del entorno musical en general.