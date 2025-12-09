Perú

Municipalidad de Surco derrumba viviendas informales en laderas de la Av. Raúl Ferrero por riesgo de huaicos

Las autoridades municipales desmantelaron construcciones precarias que representaban un grave peligro para la seguridad pública debido a su ubicación en áreas de alto riesgo de deslizamientos de tierra

En una reciente intervención, la Municipalidad de Surco, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa, llevó a cabo la demolición de varias construcciones precarias ubicadas en las laderas de un cerro, específicamente en la cuadra 2 de la Av. Raúl Ferrero, en las inmediaciones de la urbanización Fundo Monterrico Chico. Estas estructuras, levantadas de manera informal, no solo violaban las normativas urbanísticas, sino que representaban un grave peligro para la vida de los residentes, debido al riesgo de derrumbes.

La medida fue tomada después de un exhaustivo análisis por parte de la Subgerencia de Defensa Civil, que determinó que las edificaciones en cuestión presentaban un nivel de riesgo alto por las condiciones geográficas de la zona. Las viviendas, construidas con materiales como madera, triplay, calamina y otros componentes en mal estado, se encontraban en un área no apta para uso residencial ni comercial, lo que incrementaba aún más los peligros. Los informes técnicos concluyeron que las estructuras eran vulnerables a deslizamientos de tierra, especialmente durante condiciones climáticas adversas.

Demolición y limpieza para prevenir riesgos

En cumplimiento de la Resolución Subgerencial N° 1818-2025-SGFCA-GSEGC-MSS, se ejecutó la demolición total de las construcciones pertenecientes a la Cooperativa de Vivienda Las Sagitarias Ltda., que ocupaban un área de aproximadamente 67.62 m². Afortunadamente, los ocupantes ya habían retirado sus pertenencias antes de la intervención, lo que permitió a los equipos municipales proceder con la destrucción de las estructuras sin riesgo de afectar a los residentes. Además, con el apoyo de la Subgerencia de Limpieza Pública, se retiraron los escombros, maderas y demás residuos acumulados, dejando el área despejada y segura.

El operativo fue coordinado con diversas entidades municipales, incluyendo la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Serenazgo, Defensa Civil y el personal de Tránsito, quienes trabajaron juntos para garantizar que la intervención se llevara a cabo sin inconvenientes. La acción forma parte del esfuerzo constante de la municipalidad surcana por recuperar áreas de alto riesgo y evitar tragedias en zonas vulnerables. La comuna también hizo un llamado a la ciudadanía a abstenerse de construir en zonas no habilitadas y a colaborar denunciando construcciones informales.

El megaproyecto que unirá La Molina y Surco: detalles y beneficios

El megaproyecto vial subterráneo que conectará La Molina y Surco no solo promete transformar la movilidad en el sur de Lima, sino también aliviar una de las rutas más congestionadas de la ciudad. Con una inversión estimada en S/ 3.607 millones, este proyecto contempla la creación de dos túneles bidireccionales de 19,4 kilómetros de largo, que incluirán rampas de acceso y salida, y estarán diseñados para garantizar mayor fluidez y seguridad en el tráfico diario.

Los túneles serán excavados utilizando el Nuevo Método Austriaco (NATM), una tecnología avanzada que optimiza la seguridad y eficiencia en obras subterráneas. Este sistema permitirá una excavación más controlada, reduciendo riesgos y acelerando la obra. Además, se incluirán accesos estratégicos en puntos como la Avenida Primavera y Avenida Los Fresnos, facilitando la conexión con otras importantes arterias viales, como la Alameda Los Cóndores y la Vía El Derby.

Con la ejecución de este proyecto, se estima que más de un millón de personas se beneficiarán directamente, mejorando el acceso y reduciendo los tiempos de viaje entre La Molina y Surco. La obra también contribuirá a reducir el impacto ambiental causado por la congestión vehicular, al ofrecer una alternativa más eficiente y directa, que descongestionará avenidas claves y optimizará el flujo vehicular entre zonas residenciales y comerciales.

Con la modernización del transporte y la reducción de los tiempos de traslado, este túnel contribuirá a una mejor calidad de vida para los vecinos de La Molina y Surco, marcando el inicio de una nueva etapa en la movilidad urbana de Lima.

