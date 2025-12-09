Vía Expresa Sur en emergencia: ¿cuándo estarán listos los puentes peatonales de la obra de Rafael López Aliaga?

La Municipalidad de Lima ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur tras múltiples incidentes y reclamos por inseguridad, mientras acelera la construcción de cinco puentes peatonales clave que prometen cambiar el tránsito y la seguridad peatonal en la obra impulsada por Rafael López Aliaga. - 24 Horas Noticias

Los problemas de seguridad asociados a la Vía Expresa Sur, iniciada durante la gestión de Rafael López Aliaga, han colocado este megaproyecto de infraestructura en el centro del debate. Tras la reciente declaratoria de emergencia sobre la obra debido a las condiciones inseguras para peatones y vehículos, se espera respuestas claras sobre las soluciones previstas, especialmente en lo referente a los esperados puentes peatonales.

Puentes peatonales: inicio de obras y plazo de entrega

Según informó Giuliana Calambrogio a 24 Horas Noticias, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Vía Expresa Sur se ejecuta en cuatro etapas. Actualmente, la atención se centra en la segunda, que incluye la construcción de cinco puentes peatonales en puntos críticos: uno en la calle García y García, otro a la altura del colegio Hiram Bingham, uno frente al colegio Champagnat y otro junto a la parroquia San Roque. El quinto puente corresponde a una demanda creciente de quienes transitan la zona a diario.

Las obras comienzan a mediados de enero del próximo año. El objetivo es que los cinco puentes peatonales estén listos antes del inicio de clases, es decir, antes de la quincena de marzo. Se prevé que estas estructuras aporten una solución inmediata al grave riesgo que enfrentan miles de personas, ya que el tránsito peatonal por la vía, en su estado actual, resulta sumamente peligroso: falta de señalización, escasa iluminación y cruces improvisados en distintos tramos preocupan a vecinos y usuarios.

La Municipalidad de Lima asegura que los trabajos prioritarios buscan evitar más accidentes y mejorar la seguridad de miles de peatones.. (Foto: Captura)

Calambrogio remarcó que, aunque la construcción de los puentes no implica procesos complejos, la prioridad es habilitarlos cuanto antes para dotar de seguridad real a estudiantes, trabajadores y residentes. En paralelo se ejecutarán dos pasos a desnivel, uno en la avenida Próceres y otro en la avenida Surco, cuyo inicio de trabajos está previsto hacia finales de febrero.

Condiciones de emergencia y acciones inmediatas

La municipalidad reconoció que la Vía Expresa Sur funciona desde su apertura en condiciones inseguras para peatones y vehículos. El 75% de los muros de seguridad tipo New Jersey ya están instalados y falta completar el tramo final, junto con nuevas luminarias, señalización y semaforización.

De acuerdo con la funcionaria, la actual falta de puentes peatonales y la iluminación insuficiente han derivado en situaciones de alto riesgo e incluso accidentes. Se han desplegado inspectores de tránsito en horas punta y se mantiene la semaforización operativa en cada intersección. Además, el municipio gestiona soluciones con la empresa proveedora de energía para restablecer la visibilidad nocturna a la brevedad.

La meta trazada por la autoridad edil es entregar la obra en su totalidad hacia finales del próximo año, incluyendo etapas complementarias de intercambios viales, pasos a desnivel y medidas de seguridad adicionales.

Controversias y planes integrales de movilidad

El debate en torno a las grandes construcciones como los bypasses y la Vía Expresa Sur continúa. Expertos sugieren que otras medidas, como la mejora de la semaforización y la reorganización de intersecciones, podrían aliviar el tránsito sin necesidad de megaproyectos. En respuesta, Calambrogio mencionó que la municipalidad impulsa la integración semafórica de más de cuatrocientas noventa intersecciones y trabaja en un centro de control inteligente de movilidad. Este plan depende de la aprobación de un préstamo internacional y estaría listo próximamente, aportando una solución sistémica a la congestión limeña.

“Paciencia, pero con resultados visibles”

Pese a las posiciones encontradas, la administración municipal sostiene que su enfoque integral busca responder tanto a las urgencias de seguridad peatonal como a los desafíos permanentes de movilidad. “Pedimos a la población un poco de paciencia; en breve tendremos listos los puentes peatonales y los cruces a desnivel”, remarcó Calambrogio.