Influenza A H3N2 en Perú: “No estamos frente a ninguna pandemia”, afirma el Minsa

César Munayco, director del de la CDC Perú, afirma que “no hay motivo de preocupación”, respecto a esta enfermedad que ya ha llegado a varios países del mundo

Perú confirmó dos casos de Gripe H3N2| Foto: Canva

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) descartó que la propagación de la influenza estacional A (H3N2) subclado K no representa un riesgo sanitario como el que se vivió en el 2020.

“Es importante aclarar que no estamos frente a ninguna pandemia. Básicamente, lo que estamos observando en el hemisferio norte: Europa, Estados Unidos y Canadá, es el comportamiento normal de la gripe estacional que se presenta todos los años. La única diferencia es que se ha identificado un nuevo subclado, que es el subclado K, que es similar a los otros virus de influenza que circulan todos los años. Entonces no hay motivo de preocupación”, explicó César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) a RPP.

Hasta el momento se ha confirmado dos casos del Perú. A raíz de ello, se incrementó la vigilancia epidemiológica tras el reciente avance de esta variante en diferentes regiones de EuropaAsia y América del Norte. Las autoridades detallaron que los casos corresponden a menores de edad en quienes, pese a haber sido dados de alta, se implementaron protocolos de seguimiento para restringir la diseminación del virus a nivel nacional.

El minsa confirmó que pacientes con H3N2 se encuentran estables .Foto: Andina

Prevención y vacunación

Profesionales de la salud subrayan la necesidad de mantener las medidas preventivas frente a los virus respiratorios. Elizabeth Alvarado, decana del Colegio Nacional de Enfermeros del Perú, enfatizó que la actual variante “no es comparable con la COVID-19”.

Desde su perspectiva, la experiencia previa de la sociedad en materia de prevención debe mantenerse vigente. “No tenemos por qué alarmar a la población, que ya tiene experiencia, nuestro país ya tiene experiencia al respecto. Entonces, aquí es cuidar la parte preventiva“, dijo a RPP.

La especialista detalló que, ante síntomas como tos, fiebre, rinorrea, cefalea, dolor corporal o estornudos, el uso de mascarilla resulta necesario, priorizando modelos como la N95, aunque aclaró que no es obligatorio utilizarla en todo momento.

“Si uno está con la sintomatología, como es tos, fiebre, rinorrea, cefalea, dolor corporal, estornudos, entonces, inmediatamente, me pongo mi mascarilla. Pero no una mascarilla barata, sino una mascarilla que realmente nos proteja, que es la N95, por prevención. Eso no quiere decir que lo tenemos que usar en todo momento. Si estoy en grupo de personas o estoy en mi centro laboral, tengo que ponérmela para proteger. Pero no debemos alarmar a la población [que] ya está informada al respecto”, precisó.

Respecto a la vacunación, Alvarado resaltó la importancia de inmunizar a niños pequeños y adultos mayores, sobre todo si presentan enfermedades preexistentes como hipertensión o diabetes, y aseguró que el sistema público de salud dispone de dosis suficientes para atender la demanda actual.

“Yo instaría a que esté tranquila la población, porque en los centros y puestos de salud está la enfermera en el servicio de inmunizaciones para aplicar la vacuna, de cualquier índole, y mucho más de H3N2″, indicó.

Minsa despliega vigilancia en zonas fronterizas y aeropuertos por alerta de gripe H3N2. (Composición Infobae)

Acceso a la vacuna

Según datos proporcionados por la Coordinadora Nacional de Inmunizaciones, en Perú se han aplicado hasta la fecha más de 6.304.955 inmunizaciones contra la influenza, que incluye a más de 1.393.947 menores de cinco años, 3.000.678 personas de entre 5 y 59 años y más de 1.428.000 adultos mayores. Alvarado instó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para completar el esquema de vacunación, remarcando que este comportamiento aún no se ha consolidado

“Si sabemos que ya vamos a entrar a un invierno, tengo que ya vacunarme contra la influenza, pero esa conducta no lo estamos teniendo”, acotó.

Finalmente, la decana del Colegio Nacional de Enfermeros del Perú subrayó que la vacuna para menores de edad está incluida en el calendario del Minsa, y exhortó a los familiares a cuidar de la inmunización de los adultos mayores, señalando la labor comprometida de las enfermeras en la primera línea de atención sanitaria en el país.

